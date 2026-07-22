Muere a los 21 años el expiloto de Fórmula 3 Zdeněk Chovanek

El automovilismo está de luto por el fallecimiento de Zdeněk Chovanek, expiloto de la Fórmula 3, que murió el pasado sábado 18 de julio en Trofa (Portugal) a la edad de 21 años. La noticia se conoció este miércoles y, por el momento, no se han hecho públicas las causas de su muerte.

Nacido el 9 de octubre de 2004 en Puerto La Cruz (Venezuela), Chovanek tenía también nacionalidades checa y portuguesa. Tras pasar parte de su infancia en la República Checa, se instaló en Portugal, donde desarrolló prácticamente toda su carrera deportiva y dio sus primeros pasos en el karting.

Su trayectoria en el automovilismo comenzó en 2018 y dio el salto a los monoplazas en 2020. Ese año disputó la F4 de los Emiratos Árabes Unidos con Xcel Motorsport, donde consiguió dos podios y finalizó séptimo en el campeonato, además de competir en la Fórmula 4 Italiana con Bhaitech.

En 2021 continuó su progresión con participaciones en el F3 Asian Championship y la Euroformula Open junto a Double R Racing, lo que le abrió las puertas de la FIA Fórmula 3. El equipo Charouz Racing System recurrió a él para las últimas citas de la temporada, iniciando así su andadura en la categoría soporte de la Fórmula 1.

Chovanek regresó a Charouz en 2022 para una segunda etapa en el campeonato. Aunque no logró puntuar, llegó a disputar varias pruebas del certamen y compartió pista con pilotos que posteriormente alcanzaron la Fórmula 1. Ese mismo año también compitió en el Boss GP, donde firmó cinco victorias de clase en seis participaciones.

Tras esa etapa trató de reorientar su carrera hacia los GT. Estuvo vinculado a un programa con GetSpeed Performance para competir con un Mercedes-AMG GT3 Evo en el GT World Challenge Europe Endurance Cup, aunque aquel proyecto no llegó a concretarse en competición. Su última aparición oficial se produjo en septiembre de 2023, cuando disputó una prueba de la Ultimate Cup Series en Estoril con un prototipo LMP3 de TS Corse.

Desde entonces se había mantenido alejado de los circuitos. Su fallecimiento se produjo el pasado sábado en Portugal, aunque la noticia no trascendió hasta este miércoles. Las circunstancias de su muerte siguen sin esclarecerse y la familia no ha informado sobre la causa del fallecimiento.

Desde Motorsport.com España queremos expresar nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y seres queridos de Zdeněk Chovanek, así como a todas las personas que compartieron con él su trayectoria dentro del automovilismo. Descanse en paz.