La excepción de la FIA con un piloto por su diabetes en Australia

El automovilismo es un deporte en el que se deben cumplir todos los requisitos técnicos a la perfección, y cualquier elemento que no esté controlado por los comisarios puede ser motivo de descalificación. Hasta un gramo podría ser la razón por la que los 'árbitros del motor' modifiquen un resultado, y es algo que pudo haber sucedido por un curioso y extraño motivo con el Campos Racing de Christian Mansell en la Fórmula 3.

El piloto australiano de 18 años fue investigado por violar el artículo 6.1 de la normativa técnica del campeonato soporte del Gran Circo, el cual dice que está prohibido usar un dispositivo inalámbrico de transmisión de datos, en ese caso, un teléfono móvil. El equipo se defendió diciendo que el joven es diabético Tipo 1, con lo que para controlar su nivel de azúcar en sangre es necesario ese elemento que está conectado mediante Bluetooth a una aplicación que posee su entrenador.

El organismo rector aceptó el recurso, y en un comunicado emitido en el Gran Premio de Australia permitieron esa excepción del reglamento relativa a la transmisión de datos biométricos de Mansell. La federación internacional explicó que "los comisarios recibieron una comunicación del director de monoplazas de la FIA y del director de seguridad de la FIA", quien detalló una "posible solución temporal mientras se estudia una permanente".

Así pues, "recibieron la confirmación del delegado médico de la FIA de que, de acuerdo con sus conclusiones en el evento de Bahrein, no había razón para cambiar o modificar sus recomendaciones". Además, para que no haya ningún tipo de dudas, el teléfono móvil que controla los niveles de azúcar en sangre de Christian Mansell está bloqueado por el delegado técnico de la FIA, quien aseguró que no podía ser modificado y nadie tenía la posibilidad de acceder a él.

Pese a que el elemento "no está homologado", el equipo confirmó que se encontraba bloqueado en todo momento, y que además de no afectar al rendimiento, solo transmite información a la nube sobre los niveles de azúcar en sangre del australiano e informa de un posible riesgo de salud.

La federación internacional estuvo de acuerdo en lo que dijo Campos Racing y añadieron: "En interés de la seguridad, los comisarios han decidido permitir que un teléfono móvil controlado, tal y como se describe anteriormente, en el Coche 24 durante la competición en este evento con el único propósito de transmitir los datos del nivel de azúcar en sangre registrados en la aplicación a pesar de que la instalación del teléfono en el monoplaza no cumple con el artículo 6.1 del Reglamento Técnico de Fórmula 3 de la FIA de 2023".

