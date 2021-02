David Vidales calienta motores en la F3 Asia con podio

David Vidales ha comenzado su pretemporada estos días en Dubái, donde disputa las dos últimas citas de la F3 Asia como preparación para su segundo año en monoplazas.

El joven leonés competirá en la renombrada Fórmula Regional by Alpine –telonera de la F1 en Barcelona y Mónaco– junto a Prema Racing, una de las estructuras referencia en las categorías de formación de camino a la Fórmula 1.

Vidales, que lleva desde principios de febrero entrenando en el país asiático y compartiendo reuniones y aprendizaje con el equipo italiano, se estrenó estos días en la penúltima cita del campeonato, en el Autódromo de Dubái.

Allí logró subirse al podio en la tercera manga, celebrada este domingo, en una parrilla en la que hay varios nombres habituales de la FIA Fórmula 2 como Guanyu Zhou (junior de Alpine F1), Roy Nissany o Jehan Daruvala.

"Yo creo que ha ido muy bien y el equipo está súper contento. El objetivo de estas carreras era que ellos me empezaran a conocer a mí y que yo empezara a conocer al ingeniero con el que trabajaré toda la temporada, que nunca había trabajado con él. Eso era lo principal, porque al final no puedo luchar por el campeonato porque solo voy a hacer los dos últimos fines de semana. Quería llegar preparado a Europa mejorando los puntos débiles que tuve el año pasado", comenta Vidales a Motorsport.com.

"Me he sentido bien, creo que hemos ido progresando. En alguna sesión tuvimos algún problemilla, por ejemplo en la tercera apena di tres vueltas, y luego nos cancelaron una por la niebla. Pero aun así me adapté rápidamente al coche y a la pista, que para los demás, salvo el primer sector, era igual que la primera cita del campeonato".

"Llegamos a la clasificación nos faltaba un poco, pero estábamos para ser top 5, luego sufrimos un poco en las rectas. Pero para la carrera 2 y 3 ya pude pelear un poco mejor y en la última tuve un buen ritmo y me quedé a una décima de la vuelta rápida. Estoy contento".

Sobre competir en pista con pilotos con bastante más experiencia que él, el español deja claro que estos días está aprendiendo "muchísimo" y que ver cómo trabaja un junior de Alpine F1 como Zhou es interesante.

"Creo que es algo muy positivo, porque es un campeonato con un nivel muy alto y el hecho de estar luchando contra pilotos que tienen más experiencia que tú te ayuda a aprender muchísimo y a mejorar. Ademas Zhou está conmigo en el equipo y no solo tengo su telemetría, sino que también veo cómo se comporta un piloto con mucha experiencia y que prueba con Renault en F1. Pude ver cómo da el feedback al ingeniero, cómo hace los meetings y demás, que es algo fundamental, y lo mismo con Daruvala", apunta.

"La verdad es que la profesionalidad de todos en Prema es increíble y toda la información que me aportan es alucinante. También venía bien antes de de llegar a Europa ver cómo es su método de trabajo y cómo son todas las reuniones".

El también español Lorenzo Fluxá logró colarse en el top 10 en la segunda manga (7º).

La próxima semana en Abu Dhabi le esperan otras tres carreras "para seguir aprendiendo y mejorando". Y después, regresará a casa. En marzo tendrá que afrontar toda la preparación con Prema; dos jornadas de test oficiales de la Fórmula Regional by Alpine (17-18 de marzo) en Imola; otras dos en el Circuit de Barcelona-Catalunya (25-26) y otros dos en Paul Ricard (30-31).

La primera cita del campeonato será los días 23-25 de abril en Spa-Francorchamps, después de los dos últimos días de test de pretemporada en Mugello (13-14 de abril).