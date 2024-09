Un campeón sin ganar: ¿se merce Fornaroli el título de la F3?

Las categorías inferiores están repletas de talentos y de egos reforzados por toda una vida de victorias en el karting y en los monoplazas más pequeños. Cuando llegan a la Fórmula 3 se empieza a separar el trigo de la paja, con solo treinta plazas durante cada año hasta alcanzar la Fórmula 2, antes del Gran Circo.

Si comparamos los currículos y nos fijamos únicamente en los éxitos conseguidos antes de la temporada, Leonardo Fornaroli quizá no era un nombre que estaba entre los favoritos. Sus dos victorias en casi un centenar de pruebas en la Fórmula 4, con tres pole position y quince podios, no parecían lo mejor de la categoría.

Qué equivocados estábamos.

Lo que pasó desapercibido fue su regularidad y su capacidad para llegar a la bandera a cuadros sin incidentes. Terminó todas y cada una de las carreras que disputó en la Fórmula Regional Europea durante el 2022, y solo se quedó una vez sin ver la meta cuando dio el salto a la Fórmula 3 el pasado curso, además de tener un registro perfecto en 2024.

Además, sumó muchos puntos. En las ocho primeras citas en la FRECA no consiguió en cuatro ocasiones, pero en las doce siguientes solo falló en una, y esa fue una tendencia que continuó en Trident, donde sumó en la mayoría en su estreno en la Fórmula 3 para terminar undécimo en la tabla.

Este curso solo dejó de puntuar en dos carreras, en la sprint de Imola y la del Red Bull Ring, pero llegó a las 153 unidades que le dieron el título: "Esta temporada me recuerda un poco a la de hace dos años en la Fórmula Regional, cuando me llevó el título de novato sin ninguna victoria, porque fui más regular que los demás, así que terminé todo el tiempo segundo y conseguí el campeonato".

"Tuve dos o tres buenas oportunidades de ganar carreras. La primera fue en Melbourne, pero, desgraciadamente, en la clasificación, tenía un juego de neumáticos que no funcionaba bien, así que tuvimos que poner otro que era para la segunda carrera, por lo que empecé con gomas usadas en comparación con los demás, y Dino [Beganovic] desde la mitad hasta el final fue más rápido que yo, pero segundo estuvo bien", dijo.

"Imola es la segunda. El ritmo fue increíble y conseguimos un triplete para Trident, no tenía neumáticos nuevos, pero todo iba muy bien", continuó. "Cuando Ollie Goethe me adelantó en la recta, me fui un poco más a la derecha que otras veces y cogí un bache que no sabía que estaba allí, y el coche se fue por completo y volví a perder posiciones, fue otra gran oportunidad".

"El domingo, por desgracia, no conseguí la victoria. Iba a ser increíble conseguir el título sin ganar, analizaré la carrera para ver qué hice mal para no repetirlo en el futuro", afirmó el italiano.

Cuando se le preguntó por si hubo algún momento en el que antepusiera conscientemente el campeonato a las victorias individuales en carrera, añadió: "Creo que después de Silverstone dije, 'vale, ahora para volver a estar arriba tengo que estar siempre ahí, aunque no vaya a ganar', ese fue el punto principal de la temporada, cuando cambié completamente de mentalidad".

Sin embargo, aunque es fácil admirar la regularidad que Leonardo Fornaroli demostró a lo largo de la temporada, habrá quien se pregunte si tiene una ventaja en eso, la décima que separa a los buenos pilotos de los extraordinarios. Tras conseguir su ascenso a la Fórmula 2 para 2025 con Invicta, habrá presión para demostrar a lo que puede llegar, ya que, después de todo, ganar un campeonato sin un triunfo es muy parecido a un rayo, no sucede dos veces en el mismo lugar.

El italiano fue el primero en admitirlo, ya que declaró en repetidas ocasiones su afán por analizar dónde podrían haber ido mejor las cosas y cómo puede evitar repetir los errores. Cuando se le cuestionó si la falta de una victoria en carrera tenía importancia para él, dijo: "Claro, ahora me importa menos, pero ahora que la adrenalina ha bajado, he empezado a darme cuenta que la carrera del domingo no fue perfecta, lo analizaré todo para intentar mejorar de cara al futuro e intentar conseguir la primera victoria en estas categorías".

Entre los doce pilotos que ganaron carreras en 2024, Gabriele Mini fue el que se quedó más cerca, mientras que Luke Browning cosechó dos triunfos para acabar tercero, con Arvid Lindblad en la cuarta plaza con cuatro triunfos. Los únicos otros que terminaron entre los doce mejores sin ganar fueron Christian Mansell y Noel León, quinto y décimo respectivamente.

"Soy el único piloto de delante que no ha conseguido una victoria, y eso demuestra que soy más regular que los demás", comentó Leonardo Fornaroli. "Así que, aunque Luke [Browning], Arvid [Lindblad] y Gabi [Mini] hayan conseguido más victorias que yo, he conseguido ser más regular que ellos, sobre todo en las tres últimas rondas, y acabar delante de ellos".

Esta temporada fue un tanto peculiar. ¿Fue el italiano el más rápido de la parrilla? Podría decirse que no, aunque fuera uno de los dos únicos que consiguieron la pole position más de una vez, pero, ¿fue capaz de encadenar una serie de buenos fines de semana con menos errores que nadie?

Aunque puede que vea con cierta envidia el palmarés de algunos rivales, no se equivoque, el año que viene habrá treinta pilotos en la Fórmula 3 y cerca de dos decenas en la Fórmula 2 que habrán estudiado lo hecho por Leonardo Fornaroli. No fueron los puntos que cosechó a lo largo del año, sino los que no perdió, y esa es una lección que todos los jóvenes deben aprender de este merecido campeón.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!