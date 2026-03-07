F2 Australia: Durksen gana la sprint; Mari Boya sufre otro accidente

La salida de la carrera al sprint de la Fórmula 2 en Australia fue bastante limpia, con Tasanapol Inthraphuvasak manteniendo el liderato por delante de Oliver Goethe y Joshua Durksen, que intercambiaron posiciones, pero no Durksen rápidamente recuperó la segunda plaza y acto seguido Goethe hizo un trompo que le hizo caer al final del pelotón.

Por detrás, Mari Boya, que salía último, remontaba hasta la 18ª posición en la primera vuelta de carrera.

La acción en las primeras vueltas fue vibrante, con Durksen adelantando a Inthraphuvasak para colocarse líder en la segunda vuelta de carrera y Kush Maini completando el podio momentáneo.

Rafael Cámara se posicionaba quinto tras un espectacular doble adelantamiento, con el podio a unas pocas décimas de distancia.

Maini tenía algún problema que otro para mantener el ritmo y perdió el podio en favor de Noel León, mientras que Cámara pasó a ser cuarto, Martinius Stenshorne quinto, Alex Dunne sexto y Ritomo Miyata séptimo.

El piloto de Cadillac F1, Colton Herta, se llevó por delante a Nikola Tsolov cuando peleaban fuera del top 10, y éste último hizo un trompo que le bajó hasta la 19ª plaza. Un incidente que sería investigado después de la carrera al sprint.

Mientras tanto, Mari Boya seguía su particular remontada y en la vuelta de 10 de 23 se colocaba 15º.

Gabriele Mini, que salió penúltimo, estaba haciendo un auténtico carrerón y a mitad de carrera ya había remontado hasta la sexta posición, por delante de Alex Dunne.

En la vuelta 15 de la carrera sprint, Mari Boya vio como su remontada se acababa tras perder el control de su monoplaza e impactar contra el muro en su segundo accidente este fin de semana. En ese momento entró en pista el Safety Car y el resto de pilotos aprovechó para entrar en boxes.

Tres giros más tarde, en la vuelta 18, se reanudó la carrera y de nuevo con bastante respeto entre pilotos. Durksen mantuvo el liderato, por delante de Inthraphuvasak y León.

Con Durksen escapándose rápidamente, León atacó a Inthraphuvasak y logró adelantarle en la lucha por la segunda posición y dejó algo tocado a Inthraphuvasak, algo que intentó aprovechar sin nada de éxito un Cámara que en su intento de adelantamiento cometió un error y perdió muchas posiciones, desde el cuarto puesto hasta caer fuera del top 10.

Gabriele Mini tampoco quería despedirse de sus opciones de podio, pero tuvo que hacerlo a la fuerza tras salirse de pista y caer a la séptima posición.

Ya en la última vuelta, Stenshorne adelantó a Inthraphuvasak para colocarse en la tercera posición del podio. Pero Inthraphuvasak siguió "desangrándose" y pasó a ser quinto. Pero una sanción de 5s a Stenshorne le relegó hasta el 10º puesto final, con Dunne logrando la tercera plaza del podio.

Finalmente, Durksen cruzó la bandera a cuadros con 2.1s de ventaja sobre Noel León y se llevó una trabajada victoria en la carrera al sprint de la Fórmula 3.

Así fue la sprint de la F3: FIA F3 F3 Australia: Bruno del Pino logra su primer triunfo en una sprint acortada

Resultados de la carrera al sprint de la F2 en Australia 2026

En elaboración...