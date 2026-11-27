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FIA F2 Losail

F2 en Qatar - Resumen y resultados - Ugochukwu debuta a lo grande con una pole

Consulta los resúmenes, resultados y horarios de la F2 en Qatar 2026, donde Nikola Tsolov tiene una oportunidad de oro para recuperar el liderato ante la ausencia de Cámara y en una parrilla repleta de caras nuevas.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 27 nov 2026, 15:54

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Después de más de dos meses de parón, la Fórmula 2 regresa a la acción en el Circuito Internacional de Losail con motivo de la penúltima ronda del curso 2026, y lo hace con un campeonato que ha dado un vuelco antes incluso de que los coches salgan a pista. Nikola Tsolov tiene todo de cara para recuperar el liderato del campeonato ante la ausencia de Rafael Cámara, que no disputará las dos últimas citas por sus compromisos con Haas en la Fórmula 1.

Además, la categoría llega a Qatar con una parrilla repleta de caras nuevas, entre ellas las del campeón y subcampeón de la Fórmula 3, Ugo Ugochukwu y Freddie Slater, que se estrenarán con Van Amersfoort Racing e Invicta Racing, respectivamente, así como la del chileno Nico Pino, piloto de la agencia de representación de Fernando Alonso.

En este artículo podrás consultar los resúmenes, resultados y horarios de todas las sesiones del fin de semana, así como la evolución de la lucha por el campeonato.

Clasificación de la F2 en Qatar

¡Esto sí que es debutar a lo grande! Ugo Ugochukwu, vigente campeón de la Fórmula 3, consiguió la pole en su primera clasificación en la Fórmula 2, en Qatar, con un espectacular 1:35.818 al volante del Van Amersfoort Racing.

Y lo cierto es que los dos grandes protagonistas de la F3 de este año revolucionaron la sesión desde el principio, ya que Freddie Slater, subcampeón de la categoría, lideró buena parte de la clasificación con Invicta Racing, mientras que el estadounidense llegó a situarse segundo antes de los últimos intentos.

La sesión se interrumpió a falta de poco más de cinco minutos por una bandera roja provocada por Sebastian Montoya, que perdió la rueda trasera derecha de su DAMS. Tras la reanudación, Gabriele Mini se colocó en la pole provisional, pero Ugochukwu rebajó su registro en 44 milésimas, mientras que Slater cometió un trompo cuando venía mejorando en su último intento.

Una segunda bandera roja, provocada por Rafael Villagómez, certificó la histórica pole del estadounidense, con Minì segundo y Alex Dunne tercero. Slater tuvo que conformarse con la novena posición, aunque saldrá segundo en la sprint del sábado, junto al poleman Martinius Stenshorne.

Nikola Tsolov, que tenía una oportunidad de oro para empezar a encarrilar el título ante la ausencia de Rafael Cámara, solo pudo ser séptimo, a poco más de medio segundo de la pole y por detrás de dos de sus grandes rivales en la lucha por el campeonato, Minì y Dunne.

Resultados de la clasificación de la F2 en Qatar

Q

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1

U. Ugochukwu Van Amersfoort Racing

22 11

1'35.818

203.598 2

G. Minì MP Motorsport

9 12

+0.044

1'35.862

0.044 203.505 3

A. Dunne Rodin Motorsport

15 11

+0.151

1'35.969

0.107 203.278 4

O. Goethe MP Motorsport

10 12

+0.201

1'36.019

0.050 203.172 5

N. León Campos Racing

5 11

+0.372

1'36.190

0.171 202.811 6

J. Bennett Trident

25 12

+0.460

1'36.278

0.088 202.625 7

N. Tsolov Campos Racing

6 11

+0.512

1'36.330

0.052 202.516 8

J. Duerksen Invicta Racing

2 12

+0.611

1'36.429

0.099 202.308 9

F. Slater Invicta Racing

1 11

+0.628

1'36.446

0.017 202.272 10

M. Stenshorne Rodin Motorsport

14 11

+0.649

1'36.467

0.021 202.228 Ver resultados

Resumen de los Libres 1 de la F2 en Qatar

Martinius Stenshorne fue el encargado de marcar el ritmo en los primeros entrenamientos libres de la Fórmula 2 en Qatar. El noruego de Rodin Motorsport firmó un 1:38.030 en los últimos minutos de una sesión en la que los tiempos fueron cayendo a medida que mejoraban las condiciones del asfalto, con John Bennett y Dino Beganovic completando las tres primeras posiciones.

La sesión terminó de forma anticipada por una bandera roja provocada por Kush Maini, que se quedó atrapado en la grava de la curva 14 a poco más de tres minutos del final.

Nikola Tsolov, que tiene una oportunidad de oro para recuperar el liderato del Mundial este fin de semana, lideró la tabla de tiempos en dos momentos de la sesión, aunque finalmente tuvo que conformarse con la séptima posición, dos puestos por detrás de su compañero en Campos Racing, Noel León.

También dejaron buenas sensaciones los debutantes procedentes de la Fórmula 3: Freddie Slater terminó octavo con Invicta Racing, mientras que el vigente campeón de la categoría, Ugo Ugochukwu, llegó a situarse segundo durante los entrenamientos. Gabriele Mini, otro de los aspirantes al título, cerró el top 10.

Resultados de los Libres 1 de la F2 en Qatar

PL

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1

M. Stenshorne Rodin Motorsport

14 20

1'38.030

199.004 2

J. Bennett Trident

25 16

+0.115

1'38.145

0.115 198.771 3

D. Beganovic DAMS Lucas Oil

7 17

+0.204

1'38.234

0.089 198.591 4

R. Villagomez Van Amersfoort Racing

23 17

+0.361

1'38.391

0.157 198.274 5

N. León Campos Racing

5 17

+0.418

1'38.448

0.057 198.159 6

K. Maini ART Grand Prix

16 18

+0.425

1'38.455

0.007 198.145 7

N. Tsolov Campos Racing

6 17

+0.430

1'38.460

0.005 198.135 8

F. Slater Invicta Racing

1 17

+0.453

1'38.483

0.023 198.089 9

O. Goethe MP Motorsport

10 16

+0.537

1'38.567

0.084 197.920 10

G. Minì MP Motorsport

9 16

+0.549

1'38.579

0.012 197.896 Ver resultados

Carrera sprint de la F2 en Qatar

La carrera sprint de Fórmula 2 en Qatar se disputará el sábado 28 de noviembre a las 17:15h, entre los terceros entrenamientos libres y la clasificación de Fórmula 1, a 23 vueltas. Con la parrilla invertida, el que se clasificó décimo saldrá desde la pole y el que se clasificó primero saldrá décimo (las posiciones de la 11ª hacia atrás no cambian). El ganador de la carrera sprint se llevará 10 puntos, y puntuarán los ocho primeros (10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 punto), además de un punto extra para el autor de la vuelta rápida siempre que termine entre los diez primeros.

Resultados de la carrera sprint de la F2 en Qatar

Por disputarse

Carrera principal de la F2 en Qatar

La carrera principal de F2 en Qatar se disputará el domingo 29 de noviembre a las 13:00h, a 32 vueltas y con una parada obligatoria para cambiar neumáticos en condiciones de seco. Es la sesión más importante del fin de semana, ya que reparte 25 puntos al ganador, 18 puntos al segundo, 15 al tercero, 12 al cuarto, 10 al quinto, 8 al sexto, 6 al séptimo, 4 al octavo, 2 al noveno y 1 punto al décimo, además de un punto extra para el autor de la vuelta rápida siempre que termine entre los diez primeros.

Resultados de la carrera principal de la F2 en Qatar

Por disputarse

Así está el campeonato de F2 antes de las carreras de Qatar

Pos. Piloto Equipo Puntos 1º Rafael Câmara Invicta Racing 207 2º Nikola Tsolov Campos Racing 200 3º Alex Dunne Rodin Motorsport 189 4º Gabriele Minì MP Motorsport 163 5º Dino Beganovic DAMS Lucas Oil 137 6º Noel León Campos Racing 133

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