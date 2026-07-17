F2 en Spa - Resultados y resumen

Tras la cita de Silverstone, la Fórmula 2 regresa este fin de semana a la acción para llevar a cabo en Spa-Francorchamps su octava prueba de la temporada 2026, acompañando a la F1 y la F3, y en este link podrás consultar siempre que quieras los resúmenes, resultados y horarios de cada una de las sesiones.

Resumen de los Libres de la F2 en Spa

Los entrenamientos libres de la Fórmula 2 en Silverstone empezaron estando dominados por Rafael Camara, con un tiempo de 2:00.057, que después superó el polaco Roman Bilinski, primero con un 2:00.015 y luego con un 1:59.261.

Después, apareció el líder de la clasificación general, Nikola Tsolov. El corredor búlgaro se colocó al frente de la tabla de tiempos con un 1:58.927, para batir a Martinius Stenshorne por dos décimas a falta de 20 minutos para que se acabara el entreno.

Ya en la segunda mitad de la sesión, los tiempos no mejoraron mucho y el gran protagonista fue el argentino Nico Varrone. Primero, se puso tercero a tres décimas de Tsolov. Y en los últimos compases de los libres, provocó una bandera roja al salirse de la pista en la curva 14 y acabar con el morro de su coche de Van Amersfoort Racing contra los muros. El entrenamiento ya no se reanudó.

En cuanto al resto de los tiempos, el irlandés Alex Dunne trató de colocarse segundo, pero le anularon su mejor registro por exceder los límites de la pista, y finalizó 21º, penúltimo por delante del español Mari Boya, 22º con un 2:27.6, a casi 29 segundos de la cabeza.

Resultados de los Libres de la F2 en Spa

PL Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 N. Tsolov Campos Racing 6 10 1'58.927 212.015 2 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 13 +0.199 1'59.126 0.199 211.661 3 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 10 +0.326 1'59.253 0.127 211.436 4 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 13 +0.334 1'59.261 0.008 211.422 5 N. León Campos Racing 5 10 +0.463 1'59.390 0.129 211.193 6 K. Maini ART Grand Prix 16 15 +0.546 1'59.473 0.083 211.046 7 J. Bennett Trident 25 13 +0.588 1'59.515 0.042 210.972 8 R. Câmara Invicta Racing 1 14 +0.640 1'59.567 0.052 210.880 9 L. Van Hoepen Trident 24 14 +0.802 1'59.729 0.162 210.595 10 G. Minì MP Motorsport 9 15 +0.804 1'59.731 0.002 210.592

Clasificación de la F2 en Spa

La clasificación de la Fórmula 2 en Spa será el viernes a las 14:55h, justo después de la de la F3, para definir al poleman que se llevará dos puntos y también la parrilla de salida de la carrera sprint del sábado (donde se invertirán los diez primeros puestos) y de la carrera principal del domingo.

Resultados de la clasificación de la F2 en Spa

Por disputarse

Carrera sprint de la F2 en Spa

La carrera sprint de Fórmula 2 en Bélgica es el sábado a las 13:45h, 15 minutos después de la FP3 de Fórmula 1. Con la parrilla invertida, el que se clasificó 10º saldrá desde la pole y el que se clasificó primero saldrá décimo (las posiciones de la 11ª hacia atrás no cambian). El ganador de la carrera sprint se lleva 10 puntos, y puntúan todos hasta el décimo (10-9-8-7-6-5-4-3-2 y 1 punto).

Resultados de la carrera sprint de la F2 en Spa

Por disputarse

Carrera principal de la F2 en Spa

La carrera principal de F2 en Spa es el domingo a las 10:00h, con obligación de cambio de neumáticos. Es la sesión más importante del fin de semana ya que reparte 25 puntos al ganador, 18 puntos al segundo, 15 al tercero, 12 al cuarto, 10 al quinto, 8 al sexto, 6 al séptimo, 4 al octavo, 2 al noveno y 1 punto al décimo, además de un punto para quien consiga la vuelta rápida siempre que acabe en el top 10.

Resultados de la carrera principal de la F2 en Spa

Por disputarse

Así está el campeonato de F2 antes de las carreras de Spa