O'Sullivan, subcampeón de la F3, pierde su asiento en la F2 por falta de dinero

Zak O'Sullivan, piloto junior de Williams, ha roto su vínculo con ART debido a problemas económicos antes de la ronda de Azerbaiyán de este fin de semana. Después de terminar subcampeón de la Fórmula 3 con Prema el año pasado, O'Sullivan firmó con la escudería como compañero de Victor Martins para 2024.

El piloto de 19 años ha conseguido en la presente campaña su primera victoria en la carrera principal de Mónaco, en circunstancias fortuitas, a la que añadió otro éxito en la carrera al sprint de Spa-Francorchamps, en la que sólo se completaron tres vueltas de carrera antes de que se mostraran las banderas rojas debido al empeoramiento de las condiciones de la pista.

Esos 35 puntos han constituido la mayor parte de su botín de 59 en la actual temporada de la Fórmula 2, mientras ha tenido que soportar una difícil experiencia como 'rookie', ocupando el puesto 13º en la clasificación general.

"En primer lugar, quiero dar las gracias a ART GP y Williams Racing por todo el apoyo que me han brindado", dijo O'Sullivan. "Este año, hemos tenido algunos momentos increíbles, victorias y un gran punto culminante ganando la carrera principal en Mónaco".

"Por desgracia, en nuestro deporte hay más factores en juego que el cronómetro. La cuestión es simple y se reduce a la financiación, no podré completar esta temporada de F2 con ART GP. Estoy destrozado por no poder mostrar mi talento durante el resto del año, pero quiero dar las gracias a todos mis patrocinadores, a Williams Racing y a todos los que me apoyan en este viaje. Vuestro apoyo ha sido inestimable, y estoy deseando poder volver a pilotar pronto para vosotros y con vosotros", siguió, dando las razones de lo ocurrido.

ART aún no ha confirmado quién sustituirá al británico durante el resto de la temporada 2024 de la categoría previa a la Fórmula 1. Con la temporada de F3 concluida en Monza, el equipo podría optar por promocionar a Laurens van Hoepen, Nikola Tsolov o Tuukka Taponen, que sustituyó al búlgaro en Bélgica cuando no pudo competir.

Sin embargo, no podrá contar con Christian Mansell, el piloto que más puntos ha sumado, que ya ha fichado por Trident para el resto de pruebas en sustitución de Roman Stanek.