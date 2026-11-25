FIA F2 Losail

Nico Pino, piloto de la agencia de Alonso, regresa a los Fórmulas con un debut en F2

Cuatro años después de su última carrera en fórmulas, el chileno de A14 Management debutará en la Fórmula 2 con AIX Racing en Qatar y también disputará la última cita de 2026 en Abu Dabi.

Pol Hermoso

Publicado: 25 nov 2026, 19:13

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Nico Pino ha corrido las 24 Horas de Le Mans, se ha subido a un Porsche 963 del Mundial de Resistencia y ha competido en Daytona. Todo eso antes de disputar una sola carrera de Fórmula 2.

El chileno de 22 años, representado desde septiembre por A14 Management, la agencia de Fernando Alonso, debutará este fin de semana en Qatar con AIX Racing y cerrará la temporada con el mismo equipo en Abu Dabi.

Pino ocupará el asiento del británico Cian Shields en las dos últimas citas de 2026 y compartirá garaje con Emerson Fittipaldi Jr. El viernes, en el Circuito Internacional de Losail, tendrá los libres para conocer el coche antes de afrontar la clasificación. Después llegarán la sprint del sábado y la carrera principal del domingo. Una semana más tarde, del 4 al 6 de diciembre, le tocará repetir en Yas Marina.

Vuelve a los Fórmulas cuatro años después

Han pasado cuatro años desde su última carrera en fórmulas, en la Euroformula Open de 2022. Entre medias, Pino se hizo un hueco en la resistencia. Subió al podio de su categoría en las 24 Horas de Le Mans de 2023, compitió en IMSA con Proton Competition y llegó a pilotar el Porsche 963 en la categoría Hypercar del WEC. También trabajó como piloto de desarrollo en la Fórmula E.

Ahora le toca volver a una parrilla en la que, al menos, reconocerá unas cuantas caras. "Es la primera vez que me subo a este coche y voy a correr con varios pilotos a los que ya me he enfrentado en distintas etapas de mi carrera, así que estoy muy contento de estar aquí", explicó al campeonato. "Sin duda es un reto, pero no conozco a ningún piloto a este nivel que no busque desafíos que le lleven al límite. Iremos paso a paso".

"La Fórmula 2 es el último escalón antes de la Fórmula 1. Debutar ahora es una gran oportunidad que me han dado mi equipo y AIX, y una ocasión para aprender", añadió Pino. Llegar a la F1 es la meta que ya se marcó al incorporarse a la agencia de Alonso. La primera tarea es bastante más inmediata: averiguar cuánto puede sacar de un coche nuevo para él cuando, el viernes en Lusail, toque hacer una vuelta rápida de verdad.

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