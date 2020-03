Mick Schumacher: "El apellido no te garantiza el salto a la F1"

Cuando eres hijo de un antiguo piloto no pasas desapercibido. Y si llevas el apellido de una leyenda de la Fórmula 1, es probable que la situación se vuelva terriblemente compleja debido a las altas expectativas que se generan. Mick Schumacher, sin embargo, parece estar acostumbrado a esta presión.

Después de completar tres positivos días de pruebas en Bahrein, el piloto del equipo Prema se está preparando para afrontar la temporada de la verdad. El alemán, en su segundo año en la F2, tendrá que tratar de luchar constantemente por las primeras posiciones, sin la mala suerte que le acompaño en ocasiones en 2019.

En esta entrevista exclusiva a Motorsport.com, Mick Schumacher hace balance y analiza cuáles deben ser los objetivos a alcanzar en 2020.

Pregunta: muchos consideran que su temporada de debut no estuvo a la altura de las expectativas el año pasado. Sin embargo, estas críticas no consideran los innumerables episodios de mala suerte que no fueron su culpa. Además, analizando su ritmo de carrera durante el año, se puede decir que ya en 2019 estaba al mismo nivel que los pilotos con más experiencia.

Respuesta: Estoy de acuerdo con este análisis. Los datos mostraron que no tuve un ritmo de carrera óptimo solo en tres carreras. Luego, desafortunadamente, también hubo episodios desfavorables, pero son parte de las carreras y siempre he tratado de aprender de cada situación.

P: El año pasado, su punto débil fue la clasificación, en la que probablemente tuvo dificultades para alcanzar la temperatura óptima de los neumáticos para una vuelta ¿Ha trabajado en este aspecto para 2020?

R: Es cierto que el funcionamiento de los neumáticos es el aspecto más importante en la Fórmula 2. Aprendí mucho en mi temporada de debut en la categoría y espero que la experiencia obtenida el año pasado pueda ayudarme en 2020.

P: Si miramos lo que hizo en la F3 europea, se puede decir que su primera temporada fue de aprendizaje y estar listo para luchar por el título en la segunda. ¿Se repetirá la historia este año?

R: Es una predicción difícil de hacer. No debe olvidarse que la Fórmula 2 es probablemente la categoría preparatoria más competitiva del mundo con excelentes pilotos. De todos modos, mi objetivo para esta temporada no solo es mejorar como piloto, sino luchar por las primeras posiciones.

P: ¿Cómo se debe conducir el coche con el nuevo Pirelli de 18''? ¿Qué impresión le transmitió?

R: Hay una diferencia importante respecto al año pasado. Los neumáticos también son más pesados ​​y esto afecta el manejo del coche. Las primeras pruebas mostraron que los neumáticos podrían durar más en distancia de carrera, y esto es un aspecto positivo, pero aún tenemos que analizar todos los datos para comprenderlo todo.

P: Este año tiene un nuevo compañero de equipo, Robert Shwartzman. ¿Cómo se encuentra con él?

R: Robert es un gran talento y lo demostró no solo el año pasado cuando ganó el campeonato de Fórmula 3. Ya éramos compañeros de equipo en 2018, cuando gané el campeonato europeo de F3 y terminamos primero y segundo. Espero que podamos mejorar constantemente.

P: En 2018 se coronó campeón de la F3 europea. Muchos se sorprendieron por su explosión a mitad de temporada, pero tal vez no recuerdan que en los test fue realmente fuerte y en Pau, en la primera clasificación de la temporada pudo hacer la pole. ¿Cree que fue subestimado a principios de ese año?

R: Hice algunos test excelentes en 2018, y también es cierto que el error cometido en la Q1 de Pau afectó a todo el fin de semana. De todos modos, si pienso en esa temporada, creo que me ayudó a crecer ya que tuve que trabajar mucho para volver. Ahora, sin embargo, solo tengo que mirar hacia adelante.

P: Cuando está en el paddock, nota que la gente y los medios le miran como si fuera un extraterrestre. ¿Cómo de difícil es vivir con este tipo de presión?

R: En el automovilismo siempre hay presión, pero no pienso mucho en ello. Más bien, creo que es realmente bueno tener tantos aficionados y estoy agradecido por su apoyo.

P: ¿Hay algún momento en el que crea que le gustaría ser juzgado solo por sus cualidades y no por su apellido?

R: Si quiero convertirme en piloto de Fórmula 1, tengo que conseguir resultados excelentes. Sin embargo, puedo asegurar que ningún piloto junior tiene garantizado dar el salto a la F1, independientemente de su apellido".

P: ¿Cuál es el objetivo para 2020?

R: Quiero mejorar como piloto y aprender todo lo que sea posible. Además, quiero estar delante en la pelea.

P: Si estuviera en la Fórmula 1 el próximo año, ¿cree que los medios y los aficionados entenderían que necesita tiempo para adaptarse?

R: En este momento estoy concentrado exclusivamente en la temporada de Fórmula 2 y 2020.

P: ¿Cuál fue su primera reacción cuando condujo un coche de Fórmula 1?

R: Simplemente... WOW! ¡Qué coche!