La Fórmula 2 cambiará su formato habitual en Bakú: así será su fin de semana XXL

La Fórmula 2 cambiará por completo su formato habitual para la próxima ronda de la temporada 2026 en Bakú. El campeonato ha anunciado este lunes que el fin de semana del 24 al 26 de septiembre contará con nada menos que dos sesiones de clasificación y tres carreras, incluyendo dos carreras principales, en lugar de la habitual combinación de una Sprint y una Feature Race.

Será una excepción exclusiva para la 12ª ronda de la temporada y llega, además, en un momento especialmente delicado del campeonato. Nikola Tsolov lidera con 177 puntos, únicamente siete más que Rafael Cámara, mientras que Gabriele Mini todavía permanece muy cerca con 153 y Alex Dunne suma 139.

Es decir, Bakú ya prometía ser importante para decidir el campeonato. Ahora, con todavía más puntos en juego de lo habitual, puede convertirse directamente en uno de los fines de semana que decidan el título.

¿Por qué habrá tres carreras de F2 en Bakú?

La razón del cambio está en el particular programa del Gran Premio de Azerbaiyán. La Fórmula 2 será la única categoría soporte de la Fórmula 1 durante el fin de semana, lo que ha dejado suficiente espacio en el horario para ampliar considerablemente su actividad en pista.

Así lo explicó el CEO de la categoría, Bruno Michel. "Como la Fórmula 2 es el único evento soporte del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, junto con los promotores hemos optado por un fin de semana de F2 ampliado, con unos entrenamientos libres, dos sesiones de clasificación, una carrera Sprint y dos carreras principales", explicó.

Según Michel, es además el único fin de semana de la temporada en el que el horario permite introducir estas sesiones adicionales. "Esto aumentará todavía más el nivel de espectáculo para el público presente y todos nuestros aficionados. El circuito urbano de Bakú siempre nos ofrece carreras increíbles, así que estamos muy contentos de hacer que la 12ª ronda de nuestra temporada sea bastante única".

La F2 volverá posteriormente a la normalidad. Tanto en Qatar como en Abu Dhabi, las dos últimas rondas de 2026, se recuperará el formato habitual de entrenamientos libres, una clasificación, una Sprint y una carrera principal.

Así funcionará el formato especial de la F2 en Bakú

La actividad empezará ya el jueves con unos entrenamientos libres de 45 minutos y, posteriormente, una tarde especialmente importante: habrá dos clasificaciones consecutivas de 20 minutos cada una.

La primera clasificación será prácticamente doblemente decisiva, ya que determinará tanto la parrilla de la primera carrera principal como el orden utilizado para confeccionar la parrilla invertida de la Sprint.

La segunda clasificación, por su parte, marcará exclusivamente la parrilla de la segunda Feature Race.

Día Sesión Formato / parrilla Jueves por la mañana Entrenamientos libres 45 minutos Jueves por la tarde Clasificación 1 20 minutos Jueves por la tarde Clasificación 2 20 minutos, inmediatamente después de la Q1 Viernes por la mañana Carrera Sprint Parrilla invertida según los resultados de la Clasificación 1 Viernes por la tarde Carrera principal 1 Parrilla según la Clasificación 1 Sábado por la mañana Carrera principal 2 Parrilla según la Clasificación 2

Además, cada una de las dos poles entregará dos puntos, mientras que las dos carreras principales repartirán la puntuación habitual de una Feature Race. También estará disponible el punto por vuelta rápida para un piloto que termine dentro de las diez primeras posiciones, de acuerdo con el reglamento deportivo de la FIA Fórmula 2.

Un cambio que puede sacudir la lucha por el título

El anuncio llega justo después de un fin de semana en Madring en el que ninguno de los dos principales candidatos pudo dar un golpe definitivo.

Tsolov llegó a Madrid como líder y se marchó todavía al frente, pero sin sumar ningún punto, después de abandonar en la Sprint y quedarse fuera de los puntos en la carrera principal.

Cámara tampoco pudo aprovechar completamente el tropiezo de su rival. El brasileño fue sexto en la Sprint y décimo el domingo tras verse involucrado en un incidente con Oliver Goethe, por lo que únicamente consiguió cuatro puntos durante todo el fin de semana.

Eso ha dejado el Mundial prácticamente en un puño: Tsolov tiene 177 puntos y Câmara 170. Minì, tercero con 153, todavía tiene mucho que decir, y Dunne mantiene sus opciones con 139 después de sumar 21 puntos en Madrid. Y precisamente cuando cualquier pequeño error podía empezar a resultar decisivo, la Fórmula 2 añade una carrera más al menú de Bakú.

En un circuito urbano donde los accidentes, coches de seguridad y cambios de guion son prácticamente una tradición, el formato XXL convierte la cita de Azerbaiyán en una oportunidad enorme para sumar… o perder mucho terreno de golpe.

Después de Bakú únicamente quedarán Qatar y Abu Dhabi (si se pueden disputar debido al conflicto en oriente medio), ya de nuevo con el formato convencional. Por eso, si la lucha entre Tsolov y Câmara ya estaba al rojo vivo, el inesperado triple enfrentamiento de Azerbaiyán puede elevar todavía más la temperatura del campeonato.

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