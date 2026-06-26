F2 en Austria - Resumen y resultados
Resumen del viernes de Fórmula 2 en el circuito Red Bull Ring de Austria. Mira aquí lo que pasa en cada sesión, a qué hora es la siguiente, resultados y más.
La Fórmula 2 vuelve tras su paso por el Circuit de Barcelona-Catalunya para disputar en el Red Bull Ring su sexta parada del calendario 2026. En este enlace te contaremos cómo ha ido cada sesión, cuáles son los resultados, quién ha hecho la pole de Fórmula 2 en Austria y quién gana cada carrera. ¡Vuelve siempre que quieras!
Resumen de los Libres 1 de Fórmula 2 en Austria, Red Bull Ring
La FP1, única sesión de libres del fin de semana de F2 en Austria, fue a las 11:05h, justo después de la de F3. Oliver Goethe lideró para MP Motorsport con un 1:16.978 que le permitió batir por 70 milésimas a Nikola Tsolov, con Alexander Dunne tercero.
El líder Gabriele Minì marcó el ritmo inicial gracias a un 1:17.384, 80 milésimas delante de Kush Maini. Luego Goethe empezó a mostar su ritmo con un 1:16.978 del que Tsolov se quedó a 0.250s. El búlgaro redujo esa marca, pero no batió a Goethe, y ya se quedaría a 0.070s hasta el final.
Rafael Câmara hizo récord del primer sector, pero una inoportuna bandera roja le hizo abortar. La había provocado una salida de pista de Cian Shields en la curva 6, donde trompeó y se quedó parado.
Hubo bandera verde para los últimos 25 minutos, pero todos se lo tomaron con calma antes de salir, dejándo todo para los 20 minutos finales. Aunque varios mejoraron, nadie pudo con la marca de Goethe, que cerró en cabeza la primera sesión.
Noel León terminó cuarto, con Rafael Villagomez octavo, el español Mari Boya 17º, Sebastian Montoya 18º y Nicolás Varrone, 20º.
Resultados de los Libres 1 de Fórmula 2 en Austria, Red Bull Ring
PL
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|20
|
1'16.978
|202.312
|2
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|22
|
+0.070
1'17.048
|0.070
|202.128
|3
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|23
|
+0.180
1'17.158
|0.110
|201.840
|4
|
N. León Campos Racing
|5
|20
|
+0.366
1'17.344
|0.186
|201.354
|5
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|16
|
+0.405
1'17.383
|0.039
|201.253
|6
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|21
|
+0.406
1'17.384
|0.001
|201.250
|7
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|21
|
+0.412
1'17.390
|0.006
|201.235
|8
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|21
|
+0.443
1'17.421
|0.031
|201.154
|9
|C. Herta Hitech Racing
|4
|21
|
+0.476
1'17.454
|0.033
|201.069
|10
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|22
|
+0.477
1'17.455
|0.001
|201.066
|11
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|24
|
+0.512
1'17.490
|0.035
|200.975
|12
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|22
|
+0.587
1'17.565
|0.075
|200.781
|13
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|21
|
+0.593
1'17.571
|0.006
|200.765
|14
|E. Jr. AIX Racing
|20
|24
|
+0.632
1'17.610
|0.039
|200.664
|15
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|22
|
+0.659
1'17.637
|0.027
|200.595
|16
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|24
|
+0.670
1'17.648
|0.011
|200.566
|17
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|22
|
+0.687
1'17.665
|0.017
|200.522
|18
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|19
|
+0.700
1'17.678
|0.013
|200.489
|19
|
J. Bennett Trident
|25
|23
|
+0.705
1'17.683
|0.005
|200.476
|20
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|22
|
+0.764
1'17.742
|0.059
|200.324
|21
|R. Miyata Hitech Racing
|3
|22
|
+0.890
1'17.868
|0.126
|200.000
|22
|
C. Shields AIX Racing
|21
|10
|
+1.266
1'18.244
|0.376
|199.038
|Ver resultados
Resumen de la Clasificación de Fórmula 2 en Austria, Red Bull Ring
La clasificación de F2 en Austria se disputará este viernes a las 15:55h, también después de la de F3. Ahí, el autor de la pole se llevará dos puntos para el campeonato y quedará formada la parrilla del domingo para la carrera principal y también, inviertiendo las diez primeras plazas, la de la carrera sprint del sábado.
Resultados de la Clasificación de Fórmula 2 en Austria, Red Bull Ring
Por disputarse
Resumen de la Carrera Sprint de Fórmula 2 en Austria, Red Bull Ring
La carrera sprint de Fórmula 2 en Spielberg será el sábado a las 14:15h, a 28 vueltas, tras los Libres 3 del GP de Austria de Fórmula 1. Recordamos que será con parrilla invertida y con menor reparto de puntos (aunque puntúan los diez primeros, con este reparto 10-9-8-7-6-5-4-3-2 y 1 punto). La parrilla está formada por la clasificación del viernes pero invirtiendo las diez primeras plazas, por lo que el poleman partirá 10º, y el 10º saldrá primero. Del 11º en adelante no ven cambiada su posición.
Resultados de la Carrera Sprint de Fórmula 2 en Austria, Red Bull Ring
Por disputarse
Carrera principal de Fórmula 2 en Austria, Red Bull Ring
La carrera principal de Fórmula 2 en el Red Bull Ring de Austria es el domingo a las 10:10h, esta vez justo tras la carrera de Fórmula 3, a 40 vueltas. Recuerda que el reparto de puntos ya será total (25 al que gane, 18 al segundo, 15 a quien sea tercero y así, como en la F1, hasta el décimo) y que el cambio de neumáticos será obligatorio.
La parrilla de la carrera principal vendrá determinada por la clasificación del viernes.
Resultados de la Carrera principal de Fórmula 2 en Austria, Red Bull Ring
Por disputarse
Así están los puntos y posiciones de F2 antes de Austria
Pilotos
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
G. MinìMP Motorsport
|86
|2
|
N. TsolovCampos Racing
|80
|3
|
R. CâmaraInvicta Racing
|69
|4
|
A. DunneRodin Motorsport
|67
|5
|
N. LeónCampos Racing
|54
|6
|
D. BeganovicDAMS Lucas Oil
|53
|7
|
M. StenshorneRodin Motorsport
|48
|8
|
L. Van HoepenTrident
|43
|9
|K. MainiART Grand Prix
|41
|10
|R. MiyataHitech Racing
|30
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