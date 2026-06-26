F2 en Austria - Resumen y resultados

La Fórmula 2 vuelve tras su paso por el Circuit de Barcelona-Catalunya para disputar en el Red Bull Ring su sexta parada del calendario 2026. En este enlace te contaremos cómo ha ido cada sesión, cuáles son los resultados, quién ha hecho la pole de Fórmula 2 en Austria y quién gana cada carrera. ¡Vuelve siempre que quieras!

Resumen de los Libres 1 de Fórmula 2 en Austria, Red Bull Ring

La FP1, única sesión de libres del fin de semana de F2 en Austria, fue a las 11:05h, justo después de la de F3. Oliver Goethe lideró para MP Motorsport con un 1:16.978 que le permitió batir por 70 milésimas a Nikola Tsolov, con Alexander Dunne tercero.

El líder Gabriele Minì marcó el ritmo inicial gracias a un 1:17.384, 80 milésimas delante de Kush Maini. Luego Goethe empezó a mostar su ritmo con un 1:16.978 del que Tsolov se quedó a 0.250s. El búlgaro redujo esa marca, pero no batió a Goethe, y ya se quedaría a 0.070s hasta el final.

Rafael Câmara hizo récord del primer sector, pero una inoportuna bandera roja le hizo abortar. La había provocado una salida de pista de Cian Shields en la curva 6, donde trompeó y se quedó parado.

Hubo bandera verde para los últimos 25 minutos, pero todos se lo tomaron con calma antes de salir, dejándo todo para los 20 minutos finales. Aunque varios mejoraron, nadie pudo con la marca de Goethe, que cerró en cabeza la primera sesión.

Noel León terminó cuarto, con Rafael Villagomez octavo, el español Mari Boya 17º, Sebastian Montoya 18º y Nicolás Varrone, 20º.

Resultados de los Libres 1 de Fórmula 2 en Austria, Red Bull Ring

PL Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 O. Goethe MP Motorsport 10 20 1'16.978 202.312 2 N. Tsolov Campos Racing 6 22 +0.070 1'17.048 0.070 202.128 3 A. Dunne Rodin Motorsport 15 23 +0.180 1'17.158 0.110 201.840 4 N. León Campos Racing 5 20 +0.366 1'17.344 0.186 201.354 5 R. Câmara Invicta Racing 1 16 +0.405 1'17.383 0.039 201.253 6 G. Minì MP Motorsport 9 21 +0.406 1'17.384 0.001 201.250 7 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 21 +0.412 1'17.390 0.006 201.235 8 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 21 +0.443 1'17.421 0.031 201.154 9 C. Herta Hitech Racing 4 21 +0.476 1'17.454 0.033 201.069 10 K. Maini ART Grand Prix 16 22 +0.477 1'17.455 0.001 201.066 11 J. Duerksen Invicta Racing 2 24 +0.512 1'17.490 0.035 200.975 12 L. Van Hoepen Trident 24 22 +0.587 1'17.565 0.075 200.781 13 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 21 +0.593 1'17.571 0.006 200.765 14 E. Jr. AIX Racing 20 24 +0.632 1'17.610 0.039 200.664 15 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 22 +0.659 1'17.637 0.027 200.595 16 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 24 +0.670 1'17.648 0.011 200.566 17 M. Boya Prema Powerteam 12 22 +0.687 1'17.665 0.017 200.522 18 S. Montoya Prema Powerteam 11 19 +0.700 1'17.678 0.013 200.489 19 J. Bennett Trident 25 23 +0.705 1'17.683 0.005 200.476 20 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 22 +0.764 1'17.742 0.059 200.324 21 R. Miyata Hitech Racing 3 22 +0.890 1'17.868 0.126 200.000 22 C. Shields AIX Racing 21 10 +1.266 1'18.244 0.376 199.038

Resumen de la Clasificación de Fórmula 2 en Austria, Red Bull Ring

La clasificación de F2 en Austria se disputará este viernes a las 15:55h, también después de la de F3. Ahí, el autor de la pole se llevará dos puntos para el campeonato y quedará formada la parrilla del domingo para la carrera principal y también, inviertiendo las diez primeras plazas, la de la carrera sprint del sábado.

Resultados de la Clasificación de Fórmula 2 en Austria, Red Bull Ring

Por disputarse

Resumen de la Carrera Sprint de Fórmula 2 en Austria, Red Bull Ring

La carrera sprint de Fórmula 2 en Spielberg será el sábado a las 14:15h, a 28 vueltas, tras los Libres 3 del GP de Austria de Fórmula 1. Recordamos que será con parrilla invertida y con menor reparto de puntos (aunque puntúan los diez primeros, con este reparto 10-9-8-7-6-5-4-3-2 y 1 punto). La parrilla está formada por la clasificación del viernes pero invirtiendo las diez primeras plazas, por lo que el poleman partirá 10º, y el 10º saldrá primero. Del 11º en adelante no ven cambiada su posición.

Resultados de la Carrera Sprint de Fórmula 2 en Austria, Red Bull Ring

Por disputarse

Carrera principal de Fórmula 2 en Austria, Red Bull Ring

La carrera principal de Fórmula 2 en el Red Bull Ring de Austria es el domingo a las 10:10h, esta vez justo tras la carrera de Fórmula 3, a 40 vueltas. Recuerda que el reparto de puntos ya será total (25 al que gane, 18 al segundo, 15 a quien sea tercero y así, como en la F1, hasta el décimo) y que el cambio de neumáticos será obligatorio.

La parrilla de la carrera principal vendrá determinada por la clasificación del viernes.

Resultados de la Carrera principal de Fórmula 2 en Austria, Red Bull Ring

Por disputarse

Así están los puntos y posiciones de F2 antes de Austria