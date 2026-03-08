F2 Australia: Tsolov gana, Herta puntúa y Mari Boya es 13º
Nikola Tsolov (Campos Racing) se llevó la primera carrera larga de la temporada 2026 de F2 por delante de Rafael Camara en el Albert Park de Australia.
Nikola Tsolov logró su primera victoria en Fórmula 2 en la carrera principal del Circuito de Albert Park de Melbourne, convirtiéndose en el primer piloto búlgaro en ganar en la antesala de la F1. Uno de los grandes favoritos al título, Tsolov le dio a Campos Racing el estreno perfecto.
Otro novato y campeón del año pasado en F3, Rafael Cámara, cruzó la línea de meta en segunda posición con el Invicta, mientras que Laurens van Hoepen subió al tercer escalón del podio, al término de esta carrera en la que Dino Beganovic había salido desde la pole position.
Saliendo en quinta y sexta posición, respectivamente, Tsolov y Camara aprovecharon el accidente entre Martinius Stenshorne y Alex Dunne en las primeras vueltas y el fallo mecánico de Dino Beganovic para escalar hacia la cima.
Beganovic, que partía desde la pole position, no tuvo un buen comienzo de carrera y fue superado tanto por Stenshorne como por Dunne, que se colocaron en primera y segunda posición, respectivamente. Câmara salió muy bien y saltó a la cuarta posición, superando también al sueco en la siguiente vuelta.
Sin embargo, los dos líderes y compañeros de equipo en Rodin Motorsport se excedieron, se tocaron al luchar por el liderato y chocaron, cayendo al final de la parrilla y abandonando ambos la carrera. A quien le fue bien fue a Camara, que heredó la segunda posición y solo se quedó con Tsolov por delante.
La carrera se reanudó en la sexta vuelta y, momentos después, se abrió la ventana de pit stop. El brasileño y el búlgaro, que protagonizaron una intensa rivalidad en la F3 en 2025, entraron juntos en boxes y regresaron en el mismo orden. Beganovic, que había parado antes para calentar los neumáticos más rápidamente, volvió detrás de ellos y en medio del tráfico.
El sueco encontró el ritmo antes que Câmara, se pegó a él e incluso intentó un adelantamiento en el sector 3. Poco después, el de Invicta marcó la mejor vuelta de la carrera y consiguió un "respiro" en la lucha. Mientras tanto, Tsolov seguía cómodo, a más de un segundo de los dos.
Beganovic utilizó el DRS para adelantar a Camara -que no pudo usar el alerón móvil por la distancia que le separaba del búlgaro- en la vuelta 14 y se colocó cuarto, pero era virtualmente segundo porque el líder, el argentino ganador de las 24 Horas de Le Mans, Nicolás Varrone, y el segundo, el británico Cian Shields, aún no habían parado.
Los vientos volvieron a soplar a favor de Câmara cuando Beganovic, poco después de superarlo, tuvo problemas con el motor de su DAMS y abandonó la carrera. Al haberse detenido en la pista Dirección de Carrera activó el Safety Car.
Como toda la parrilla iba a ritmo lento, Varrone consiguió hacer la parada en boxes y volver a la cabeza, calzando neumáticos superblandos, los más rápidos disponibles, frente a los compuestos gastados de quienes venían detrás de él. AIX y el segundo clasificado en ese momento, Shields, calcularon mal el momento, pararon mientras aún estaba en vigor el coche de seguridad virtual y cayeron al 11º puesto. Así, Tsolov era segundo y Camara, tercero.
La reanudación se autorizó en la vuelta 22 y el argentino, a pesar de contar con gomas nuevas, perdió rápidamente el liderato. Para empeorar las cosas, recibió una penalización de cinco segundos por haber superado el límite de velocidad en la parada en boxes.
Câmara no pudo adelantarlo mientras aún tenía los neumáticos fríos y terminó "atrapado" en la tercera posición. A pesar de tener asegurada la segunda plaza debido a la penalización, vio cómo Tsolov se alejaba en cabeza.
Varrone intentó presionar al búlgaro tan pronto como los compuestos alcanzaron su mejor rendimiento y se colocó a menos de medio segundo de él. Sin éxito en su intento de adelantamiento, perdió ritmo, desgastó demasiado los neumáticos y fue superado no solo por el brasileño, sino por todo el resto del pelotón, cayendo al 11º puesto y terminando 17º por la penalización.
Câmara aún intentó intimidar a Tsolov acelerando a fondo en las últimas vueltas, pero el piloto de Campos ya tenía dos segundos de ventaja y no corrió riesgos, asegurándose la victoria en Albert Park y el liderato de la temporada de Fórmula 2. Laurens van Hoepen, de Trident, completó el podio en tercera posición.
Tras salir en 14ª posición, Colton Herta completó una sólida primera carrera al cruzar la línea de meta en novena posición, antes de ganar dos puestos gracias a las penalizaciones impuestas a los pilotos que le precedían.
Nikola Tsolov lidera el campeonato al término de este primer fin de semana del año con 25 puntos, por delante de Rafael Câmara, segundo con 18 puntos, empatado con Laurens van Hoepen, tercero. Ritomo Miyata es cuarto con 14 puntos, un punto por delante de Tasanapol Inthraphuvasak.
Resultados de la F2 en Australia 2026
CARRERA2
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Abandono
|Bonus
|1
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|33
|
56'05.248
|186.323
|1
|25
|2
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|33
|
+1.669
56'06.917
|1.669
|186.231
|1
|18
|3
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|33
|
+3.517
56'08.765
|1.848
|186.129
|1
|15
|1
|4
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|33
|
+4.816
56'10.064
|1.299
|186.057
|1
|12
|5
|R. Miyata Hitech Racing
|3
|33
|
+5.684
56'10.932
|0.868
|186.009
|1
|10
|6
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|33
|
+12.179
56'17.427
|6.495
|185.652
|1
|8
|7
|C. Herta Hitech Racing
|4
|33
|
+17.411
56'22.659
|5.232
|185.364
|1
|6
|8
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|33
|
+18.707
56'23.955
|1.296
|185.293
|1
|4
|9
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|33
|
+19.443
56'24.691
|0.736
|185.253
|1
|2
|10
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|33
|
+21.800
56'27.048
|2.357
|185.124
|1
|1
|11
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|33
|
+22.231
56'27.479
|0.431
|185.101
|1
|12
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|33
|
+22.316
56'27.564
|0.085
|185.096
|1
|13
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|33
|
+23.813
56'29.061
|1.497
|185.014
|1
|14
|
N. León Campos Racing
|5
|33
|
+24.002
56'29.250
|0.189
|185.004
|1
|15
|E. Jr. AIX Racing
|20
|33
|
+24.384
56'29.632
|0.382
|184.983
|1
|16
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|33
|
+25.079
56'30.327
|0.695
|184.945
|1
|17
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|33
|
+27.063
56'32.311
|1.984
|184.837
|1
|18
|
J. Bennett Trident
|25
|33
|
+28.397
56'33.645
|1.334
|184.764
|1
|19
|
C. Shields AIX Racing
|21
|33
|
+48.999
56'54.247
|20.602
|183.649
|1
|dnf
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|15
|
+18 Vueltas
25'50.185
|18 Vueltas
|183.856
|1
|Abandono
|2
|dnf
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|2
|
+31 Vueltas
3'16.924
|13 Vueltas
|192.975
|Colisión
|dnf
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|2
|
+31 Vueltas
3'16.970
|0.046
|192.930
|Colisión
Ver resultados
