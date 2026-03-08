F2 Australia: Tsolov gana, Herta puntúa y Mari Boya es 13º

Nikola Tsolov logró su primera victoria en Fórmula 2 en la carrera principal del Circuito de Albert Park de Melbourne, convirtiéndose en el primer piloto búlgaro en ganar en la antesala de la F1. Uno de los grandes favoritos al título, Tsolov le dio a Campos Racing el estreno perfecto.

Otro novato y campeón del año pasado en F3, Rafael Cámara, cruzó la línea de meta en segunda posición con el Invicta, mientras que Laurens van Hoepen subió al tercer escalón del podio, al término de esta carrera en la que Dino Beganovic había salido desde la pole position.

Saliendo en quinta y sexta posición, respectivamente, Tsolov y Camara aprovecharon el accidente entre Martinius Stenshorne y Alex Dunne en las primeras vueltas y el fallo mecánico de Dino Beganovic para escalar hacia la cima.

Beganovic, que partía desde la pole position, no tuvo un buen comienzo de carrera y fue superado tanto por Stenshorne como por Dunne, que se colocaron en primera y segunda posición, respectivamente. Câmara salió muy bien y saltó a la cuarta posición, superando también al sueco en la siguiente vuelta.

Sin embargo, los dos líderes y compañeros de equipo en Rodin Motorsport se excedieron, se tocaron al luchar por el liderato y chocaron, cayendo al final de la parrilla y abandonando ambos la carrera. A quien le fue bien fue a Camara, que heredó la segunda posición y solo se quedó con Tsolov por delante.

La carrera se reanudó en la sexta vuelta y, momentos después, se abrió la ventana de pit stop. El brasileño y el búlgaro, que protagonizaron una intensa rivalidad en la F3 en 2025, entraron juntos en boxes y regresaron en el mismo orden. Beganovic, que había parado antes para calentar los neumáticos más rápidamente, volvió detrás de ellos y en medio del tráfico.

El sueco encontró el ritmo antes que Câmara, se pegó a él e incluso intentó un adelantamiento en el sector 3. Poco después, el de Invicta marcó la mejor vuelta de la carrera y consiguió un "respiro" en la lucha. Mientras tanto, Tsolov seguía cómodo, a más de un segundo de los dos.

Beganovic utilizó el DRS para adelantar a Camara -que no pudo usar el alerón móvil por la distancia que le separaba del búlgaro- en la vuelta 14 y se colocó cuarto, pero era virtualmente segundo porque el líder, el argentino ganador de las 24 Horas de Le Mans, Nicolás Varrone, y el segundo, el británico Cian Shields, aún no habían parado.

Los vientos volvieron a soplar a favor de Câmara cuando Beganovic, poco después de superarlo, tuvo problemas con el motor de su DAMS y abandonó la carrera. Al haberse detenido en la pista Dirección de Carrera activó el Safety Car.

Como toda la parrilla iba a ritmo lento, Varrone consiguió hacer la parada en boxes y volver a la cabeza, calzando neumáticos superblandos, los más rápidos disponibles, frente a los compuestos gastados de quienes venían detrás de él. AIX y el segundo clasificado en ese momento, Shields, calcularon mal el momento, pararon mientras aún estaba en vigor el coche de seguridad virtual y cayeron al 11º puesto. Así, Tsolov era segundo y Camara, tercero.

La reanudación se autorizó en la vuelta 22 y el argentino, a pesar de contar con gomas nuevas, perdió rápidamente el liderato. Para empeorar las cosas, recibió una penalización de cinco segundos por haber superado el límite de velocidad en la parada en boxes.

Câmara no pudo adelantarlo mientras aún tenía los neumáticos fríos y terminó "atrapado" en la tercera posición. A pesar de tener asegurada la segunda plaza debido a la penalización, vio cómo Tsolov se alejaba en cabeza.

Varrone intentó presionar al búlgaro tan pronto como los compuestos alcanzaron su mejor rendimiento y se colocó a menos de medio segundo de él. Sin éxito en su intento de adelantamiento, perdió ritmo, desgastó demasiado los neumáticos y fue superado no solo por el brasileño, sino por todo el resto del pelotón, cayendo al 11º puesto y terminando 17º por la penalización.

Câmara aún intentó intimidar a Tsolov acelerando a fondo en las últimas vueltas, pero el piloto de Campos ya tenía dos segundos de ventaja y no corrió riesgos, asegurándose la victoria en Albert Park y el liderato de la temporada de Fórmula 2. Laurens van Hoepen, de Trident, completó el podio en tercera posición.

Tras salir en 14ª posición, Colton Herta completó una sólida primera carrera al cruzar la línea de meta en novena posición, antes de ganar dos puestos gracias a las penalizaciones impuestas a los pilotos que le precedían.

Nikola Tsolov lidera el campeonato al término de este primer fin de semana del año con 25 puntos, por delante de Rafael Câmara, segundo con 18 puntos, empatado con Laurens van Hoepen, tercero. Ritomo Miyata es cuarto con 14 puntos, un punto por delante de Tasanapol Inthraphuvasak.

Resultados de la F2 en Australia 2026

CARRERA2 Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Abandono Bonus 1 N. Tsolov Campos Racing 6 33 56'05.248 186.323 1 25 2 R. Câmara Invicta Racing 1 33 +1.669 56'06.917 1.669 186.231 1 18 3 L. Van Hoepen Trident 24 33 +3.517 56'08.765 1.848 186.129 1 15 1 4 O. Goethe MP Motorsport 10 33 +4.816 56'10.064 1.299 186.057 1 12 5 R. Miyata Hitech Racing 3 33 +5.684 56'10.932 0.868 186.009 1 10 6 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 33 +12.179 56'17.427 6.495 185.652 1 8 7 C. Herta Hitech Racing 4 33 +17.411 56'22.659 5.232 185.364 1 6 8 G. Minì MP Motorsport 9 33 +18.707 56'23.955 1.296 185.293 1 4 9 S. Montoya Prema Powerteam 11 33 +19.443 56'24.691 0.736 185.253 1 2 10 J. Duerksen Invicta Racing 2 33 +21.800 56'27.048 2.357 185.124 1 1 11 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 33 +22.231 56'27.479 0.431 185.101 1 12 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 33 +22.316 56'27.564 0.085 185.096 1 13 M. Boya Prema Powerteam 12 33 +23.813 56'29.061 1.497 185.014 1 14 N. León Campos Racing 5 33 +24.002 56'29.250 0.189 185.004 1 15 E. Jr. AIX Racing 20 33 +24.384 56'29.632 0.382 184.983 1 16 K. Maini ART Grand Prix 16 33 +25.079 56'30.327 0.695 184.945 1 17 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 33 +27.063 56'32.311 1.984 184.837 1 18 J. Bennett Trident 25 33 +28.397 56'33.645 1.334 184.764 1 19 C. Shields AIX Racing 21 33 +48.999 56'54.247 20.602 183.649 1 dnf D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 15 +18 Vueltas 25'50.185 18 Vueltas 183.856 1 Abandono 2 dnf M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 2 +31 Vueltas 3'16.924 13 Vueltas 192.975 Colisión dnf A. Dunne Rodin Motorsport 15 2 +31 Vueltas 3'16.970 0.046 192.930 Colisión