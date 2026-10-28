FIA F2

El equipo de Norris llega a la Fórmula 2: estas son las 11 escuderías para 2027

La Fórmula 2 ha anunciado los 11 equipos que estarán en la categoría los tres próximos años (2027, 2028 y 2029), con LN4 Fusion, la escudería de Lando Norris, como gran novedad.

Jose Carlos de Celis

Editado: 28 oct 2026, 10:59

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LN4 Fusion

La Fórmula 2 ha dado a conocer las 11 escuderías que formarán el campeonato las tres próximas temporadas, desde 2027 hasta 2029, y la parrilla que incluye la novedad de LN4 Fusion, la escudería de Lando Norris.

Al anunciarse la creación de ese equipo en septiembre, el mes pasado, se supo que estarían en la Fórmula 3 y la Fórmula 4, pero el LN4 Fusion aún tenía que pasar por un proceso de solicitud para incorporarse a la parrilla de Fórmula 2. Finalmente lo han conseguido, y se unirán a las diez escuderías ya existentes para una parrilla de 22 coches.

Junto a LN4 Fusion, estos serán los 11 equipos de Fórmula 2 para las temporadas 2027, 2028 y 2029: ART Grand Prix, Campos Racing, DAMS, Hitech, Invicta Racing, MP Motorsport, PREMA Racing, Rodin Motorsport, TRIDENT y Van Amersfoort Racing.

La parrilla de F2 ya era de 22 coches, y la entrada del equipo de Norris se produce tras la salida de AIX, que cierra la tabla en el campeonato de escuderías 2026 con 38 puntos. Por su parte, el equipo de Norris, el LN4 Fusion, también podría unirse a la Fórmula E como Fusion Formula E.

"Hemos recibido un gran interés por parte de equipos de todo el mundo para este nuevo ciclo de tres años, lo que subraya la solidez y el atractivo de nuestro campeonato", dijo Bruno Michel, director ejecutivo de la FIA Fórmula 2.

Equipos de Fórmula 2 para 2027-2029

ART Grand Prix

Campos Racing

DAMS

Hitech

Invicta Racing

LN4 Fusion

MP Motorsport

Prema Racing

Rodin Motorsport

Trident

Van Amersfoort Racing

"Hemos mantenido a diez de nuestros equipos actuales, quienes han demostrado de forma constante su compromiso por ofrecer el mejor entorno posible para que los jóvenes pilotos se preparen para la Fórmula 1".

"Asimismo, me complace dar la bienvenida a LN4 Fusion a la parrilla. Aportarán una experiencia considerable y confío en que realizarán una valiosa contribución al campeonato".

LN4 Fusion

El LN4 Fusion en Reino Unido estará liderado por Dan Hazlewood, el director de la consolidada escudería de karting Fusion, y la actividad en Europa la llevarán miembros clave del equipo Prema, por lo que LN4 Fusion aparece con licencia italiana.

Rene Rosin, exdirector de Prema, se une como asesor y director del LN4 Fusion, y el exjefe técnico de Prema, Gullaume Capietto, será el director de carrera.

Dan Richards, director ejectivo de LN4, declaró: "Estamos increíblemente orgullosos de haber sido seleccionados para formar parte de la parrilla de la Fórmula 2 de la FIA en 2027".

"Se trata de un hito significativo para LN4 Fusion y un paso importante hacia la consecución de la visión que nos marcamos cuando lanzamos el equipo en septiembre".

"Desde el principio, nuestra ambición ha sido crear una organización de automovilismo competitiva y sostenible, con una trayectoria de desarrollo clara para los pilotos y un entorno en el que las personas con talento puedan triunfar. La Fórmula 2 es fundamental para esa ambición, ya que representa la etapa final y, posiblemente, la más exigente de la preparación antes de la Fórmula 1".

"Haber conseguido una plaza en el campeonato tan poco tiempo después de la creación de LN4 Fusion es un logro fantástico y un testimonio del duro trabajo de todas las personas que han contribuido a hacer realidad este proyecto".

"Sin embargo, esto es solo el principio. Somos conscientes del nivel de competencia que hay en la Fórmula 2 y del reto que tenemos por delante. Ahora nuestro objetivo es sentar unas bases sólidas, rodearnos de personas excepcionales y brindar a nuestros pilotos y a nuestro equipo la mejor oportunidad posible para competir al más alto nivel".

"Estamos enormemente agradecidos a Bruno Michel, a la FIA y a la organización de la Fórmula 2 por la confianza depositada en nuestro proyecto, y estamos deseando formar parte del campeonato en 2027".

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