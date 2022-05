F2 Mónaco: Hauger aprovecha los problemas de Hughes y vence en el Principado

Cargar el reproductor de audio

El campeón de la Fórmula 3 de la pasada temporada tuvo un difícil inicio de 2022 como novato en la antesala del Gran Circo, pero consiguió su primera victoria con Prema en la cita al sprint de Mónaco del sábado.

Mientras Hughes se quedó calado en la salida con su Van Amersfoort Racing, el noruego consiguió ponerse en cabeza y se mantuvo firme hasta la bandera a cuadro, logrando un colchón de cinco segundos sobre su compañero de equipo, Jehan Daruvala, que completó el doblete. Marcus Armstrong acompañó a los Prema en el codiciado podio del Principado para sumar su segunda vez entre los tres mejores en este curso con Hitech Grand Prix.

A pesar de que el monoplaza de Hughes parado en la parrilla provocó un momento de tensión, todos pudieron evitarlo y pasaron sin chocar. Los cuatro primeros subieron un puesto, mientras que por detrás hubo más movimiento, con el ganador de la prueba en 2021, Théo Pourchaire pasando a Jack Doohan para ponerse en sexta posición llegando a Mirabeau.

El coche de seguridad apareció en la vuelta 10, después de que Clement Novalak, con su MP Motorsport, terminara contra las protecciones a la salida de La Rascasse, con Ayumu Iwasa como protagonista al lanzarle el coche por el interior. El piloto de DAMS recibió una sanción de 10 segundos por la acción, mientras que la carrera se reanudaba cuatro giros después.

Aunque Enzo Fittipaldi parecía dispuesto a pasar a Armstrong para meterse en el podio, el de Charouz Racing System se vio obligado a quedarse atrás para defenderse de Juri Vips, que era quinto.

En la vuelta 23, Hauger había conseguido una ventaja de cinco segundos sobre Daruvala, después de rodar varios giros a gran velocidad en camino al triunfo. Sin embargo, Doohan le arrebató el punto extra, ya que marcó un 1:22.832 en la última vuelta cuando cruzó la meta en séptima plaza.

Liam Lawson, al que se le quitó de la pole position por no respetar las banderas amarillas en la clasificación del viernes, fue octavo, con Roy Nissany y su Dams, y el Carlin de Logan Sargeant cerrando el top 10.

El líder del campeonato, Felipe Drugovich, tuvo que entrar en boxes después de sufrir un pinchazo en uno de sus neumáticos traseros en el caos inicial en Mónaco, y su equipo, MP Motorsport, se arriesgó al montarle un compuesto de lluvia cuando cayeron unas gotas sobre el asfalto.

El brasileño volvió a pasar por el pitlane solo dos vueltas más tarde después de que su apuesta no saliera como deseaban, y recibieron una penalización de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en el carril de boxes.

Parecía que iba a retirarse, pero regresó a la pista cinco giros después que el resto, antes de recibir otra sanción por el mismo motivo unos minutos más tarde, con la consiguiente confusión sobre si debía continuar o abandonar.

El piloto que saldrá desde la pole position el domingo, se retiró finalmente en la vuelta 19, en lo que era un doblete de abandonos para el equipo neerlandés. Ralph Boschung, con su Campos Racing, también se vio obligado a abandonar debido a un dolor en el cuello que arrastraba desde el pasado fin de semana en Barcelona.

Pudo clasificarse séptimo en el grupo A el viernes, pero decidió no participar en la carrera, explicando en una publicación en sus redes sociales que su "estado de salud no había mejorado mucho" y que "no era capaz de apretar al máximo de su capacidad para obtener el resultado que la escudería merece".

La cita principal de la Fórmula 2 se disputará el domingo por la mañana a las 9:50 hora local de Mónaco, la misma que en España.