Correa: "Perdí seis centímetros de hueso en la pierna"

Correa pasó más de una semana conectado a un sistema de respiración artificial después de que sus pulmones se llenaran de líquido cuando su cuerpo entró en shock tras el impacto a 70G en el Raidillon. Una vez que se estabilizó, se le sometió posteriormente a una cirugía de 17 horas para reconstruir su pierna derecha y ahora se enfrenta a una larga fase de rehabilitación en su casa en Miami.

Hablando en Mundo Sport, un programa de radio de Argentina, Correa dio una extensa explicación sobre el alcance de sus lesiones.

“Básicamente me reconstruyeron la pierna derecha, la izquierda sufrió heridas mucho más leves, sólo bastó una cirugía. El proceso durará un año con más cirugías, recuperación y rehabilitación. Desgraciadamente, lo más probable es que no quede al 100% nunca. Pero voy a luchar para que quede lo suficientemente bien para pisar un acelerador”.

“Perdí seis centímetros de hueso en la parte baja de la tibia, está creciendo de nuevo con un aparato especial, por eso tengo todos esos metales en mi pierna. Crece un milímetro al día”.

“El 23 de diciembre tengo la próxima cirugía donde el hueso llegará al pie. Luego vendrá el proceso de descanso donde el hueso nuevo se pondrá duro y podrá soportar peso. Después se sacarán los metales para recuperar lo más posible, y evaluar cuánto dolor y movilidad tengo y ver qué otras operaciones se harán”.

En cuanto a su pronóstico de recuperación, Correa agregó: "Al principio hablaban de dos años, pero mi cuerpo está haciendo todo más rápido, se recupera y regenera los huesos más rápido de lo normal. Siendo optimistas, en un año tendremos la idea completa de cuánto más me podré recuperar”.

“Ser un atleta profesional fue una ayuda enorme, no solo por los huesos y el cuerpo, sino en el paro pulmonar, por eso estuve dos semanas en coma. No habría sobrevivido sin estar en este estado físico”.

Hablando del accidente en sí, Correa reveló que restos de la primera parte del accidente múltiple en Spa se atascaron debajo de su Dallara, impidiéndole evitar el coche de Hubert cuando este apareció en su camino tras haber golpeado las protecciones.

“Es extraño que no perdiera la conciencia, fue un impacto de 70G. Cuando le dije a los doctores que no había perdido la conciencia no me creían. Antes de chocar puse duros los músculos y me agarré fuerte, eso me ayudó. Yo mismo me quise bajar del coche, estuve consciente durante todo el accidente”.

“Cuando subí Eau Rouge pisé un resto del coche de (Giuliano) Alesi que se me metió debajo de las ruedas delanteras, levantó mi tren delantero y seguí recto, con la mala suerte de que fui donde estaba el coche de Hubert”.

“Está todo claro, tuve reuniones con la FIA, fue un accidente con muy mala suerte, una larga cadena de eventos donde estuvimos involucrados cuatro o cinco monoplazas. Lo que yo conté de lo que viví coincide con el informe de la FIA. Pero ya pasó, ninguna investigación va a cambiar el hecho de que tengo un año duro por delante”.

“Me llevó unas semanas aceptar todo, es difícil entender con las medicinas para el dolor en el hospital. Me costó tiempo aceptarlo, pero mi actitud es pragmática, nada va a cambiar lo sucedido así que tengo que sacar lo mejor. Claro que siento tristeza, Anthoine era un buen amigo, pero ahora siento que tengo que volver no solo por mí, sino también por él”.

El proceso de rehabilitación

Hablando sobre cómo está enfrentando el largo camino de rehabilitación que tiene por delante, Correa dijo que está determinado a mantenerse fiel a su sueño de regresar a competir en Fórmula 2.

“No hago nada que no hiciera antes, estoy con la misma gente que me rodeaba antes, mucho trabajo físico y mental. Fueron mi base junto a mi familia. Tengo un carácter fuerte, cuando desperté del coma me di cuenta de que podía quedarme en la cama sintiéndome mal y deprimirme o pelear por levantarme y volver, eso hago. Me motiva el sueño de volver a la F2 y llegar a la F1”.

“La cantidad de mensajes que recibí y la gente que me quiso visitar en el hospital, incluso de personas que no conozco, me motivó mucho, sobre todo en los momentos más duros. Billy Monger sigue corriendo después de lo que sufrió, eso me ayuda en el tema mental porque después de un accidente como el mío vi que podía recuperarme. Yo lo busqué a él. Quería felicitarlo por cómo volvió, solo él y yo sabemos lo que atravesamos y tuvimos una conexión instantánea”.

“Me motivó su actitud, es un chico muy feliz con mucha energía y eso me ayudo a salir del hoyo en esos dos meses. Hay pilotos que no pasaron eso que también mandaron mucha energía, como Alex Albon, nos conocemos desde 2014. Él vino a verme a Londres, toda la comunidad del deporte motor fue increíble conmigo”.

“Fue un accidente que me cambió la vida, no solo físicamente sino mentalmente. Cuando tienes una experiencia tan cercana a la muerte y sales vivo, se te abren los ojos más allá del automovilismo. Había momentos en el hospital donde no estaba seguro de si quería volver a correr. Me di cuenta de que correr no es lo más importante, es mi pasión, pero un accidente así te enseña las prioridades, y mi prioridad eran mi salud y ni familia".

“Mi pasión sigue siendo las carreras. Un amigo me preguntó si esto me aparte del sueño de la F1. Le dije que un accidente no apaga el sueño, sí te hace reflexionar si quieres arriesgarte por un sueño. Y yo decidí que quiero seguir haciéndolo porque es el mío”.

En la galería a continuación, Motorsport.com recuerda la carrera de Anthoine Hubert:

Galería Lista Anthoine Hubert nació el 22 de septiembre de 1996, en Lyon, Francia. 1 / 20 Foto de: GP3 Series Media Service Comenzó a competir en monoplazas en 2013, cuando fue campeón de la Fórmula 4 francesa. 2 / 20 Foto de: FIA Formula 2 Al año siguiente, pasó a la Fórmula Renault. 3 / 20 Foto de: GP3 Series Media Service Después de una temporada de adaptación, el francés terminó quinto en el campeonato con dos victorias, siete podios y dos poles en 2015 con Tech 1. 4 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images En 2016, Hubert dio otro paso más y pasó a la Fórmula 3 Europea, con Van Amersfoort. 5 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Contra pilotos como George Russell, Lance Stroll (que se llevó el título) y Callum Ilott, el francés ganó una carrera y fue octavo en el campeonato. 6 / 20 Foto de: GP3 Series Media Service Al año siguiente, en 2017, el piloto pasó a la antigua GP3, hoy Fórmula 3. 7 / 20 Foto de: GP3 Series Media Service En su temporada de debut con ART Grand Prix, Hubert terminó cuarto con cuatro podios. La consagración llegaría en su segundo año en la categoría. 8 / 20 Foto de: GP3 Series Media Service En 2018, Huber se proclamó campeón de la GP3. 9 / 20 Foto de: FIA Formula 2 En una temporada donde fue muy regular, el joven sumó dos victorias y un total de 11 podios. 10 / 20 Foto de: GP3 Series Media Service En la foto, celebra el título con Alain Prost. 11 / 20 Foto de: GP3 Series Media Service Anthoine Hubert y Pedro Piquet, dos de los llamados a ser parte del futuro de la F1. 12 / 20 Foto de: GP3 Series Media Service Su gran éxito en la GP3 2018 le hizo ganarse el total apoyo de Renault, que le tenía en su programa de jóvenes pilotos. 13 / 20 Foto de: FIA Formula 2 En 2019, Hubert subió a la F2 con el equipo BWT Arden, equipo con vinculo de HWA. 14 / 20 Foto de: JEP / Motorsport Images Logró dos victorias en 2019. Una de ellas en Francia, en Paul Ricard. 15 / 20 Foto de: FIA Formula 2 La otra en la mítica pista de Mónaco. 16 / 20 Foto de: FIA Formula 2 El casco de Anthoine Hubert. 17 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images El casco de Anthoine Hubert. 18 / 20 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images El sábado 31 de agosto de 2019 pasará a la historia como el día que el automovilismo perdió a una gran promesa, como la jornada en la que se rompió el sueño de un chaval de 22 años que dentro de poco iba a cumplir los 23. 19 / 20 Foto de: FIA Formula 2 Anthoine Hubert, 1996-2019. RIP. 20 / 20 Foto de: FIA Formula 2

