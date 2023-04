Correa tuvo que firmar por homicidio involuntario tras la muerte de Hubert

Cargar el reproductor de audio

El Gran Premio de Bélgica de 2019 estuvo marcado por el grave accidente que se llevó por delante la vida de Anthoine Hubert, y donde Juan Manuel Correa estuvo a punto de perder sus piernas y no volver a competir más por el impacto entre los dos monoplazas en la subida de Eau Rouge. Años después, el estadounidense nacido en Ecuador, narra algo tan impactante como increíble.

Tras lo sucedido, el piloto de 23 años estaba en el hospital más cercano recuperándose de sus heridas, y recibió la visita de los agentes de policía locales para hacerle saber que debía firmar unos papeles, justo el instante en el que le comunicaron el fallecimiento del francés. En el podcast de Dana Grinberga, llamado 'Is This It?', contó cómo fue todo de una manera desgarradora y escalofriante.

El norteamericano reveló: "La siguiente mañana, a las seis de la madrugada, la policía belga vino a mi habitación del hospital y me hizo firmar una especie de documento llamado 'homicidio involuntario', una locura".

Cuando la presentadora le preguntó si técnicamente lo mató, Juan Manuel Correa, respondió: "Sí, técnicamente, pero no sabía que alguien había muerto, así que era como, '¿de qué me estás hablando?', aunque debía firmar eso. No era nada para perjudicarme, pero al parecer, la ley en Bélgica era que tenías que firmar eso para saber que había una investigación en curso, eso es lo que me dijeron".

"En ese momento era como, '¿qué significa esto?', y ahí fue cuando me di cuenta de que había alguien más afectado, que era Anthoine [Hubert], y él murió. En ese instante me perdieron, incluso el hospital tuvo que llamar a mis padres porque yo estaba alucinando, mis lesiones ya me daban igual, estaba devastado", indicó el piloto que regresó de forma heroica a las carreras en la temporada 2021 de Fórmula 3.

En su vuelta a la competición, ha cosechado medio centenar de puntos en el tercer escalón antes de alcanzar la máxima categoría del automovilismo, y consiguió levantar un trofeo después de ser segundo en la carrera al sprint de Zandvoort, el justo homenaje para un compañero de los circuitos que perdió su vida haciendo lo que más quería.

