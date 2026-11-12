FIA F2

Campos se asegura a su gran joya: Ugochukwu dará el salto a la F2 con el equipo español

El equipo español mantiene a Ugo Ugochukwu tras conquistar juntos la Fórmula 3 y lo hará debutar en F2 en 2027, prolongando una alianza que ya ha dado dos títulos y promete nuevas alegrías.

Pol Hermoso

Editado: 12 nov 2026, 14:58

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Campos Racing se queda con su campeón. El equipo español ha anunciado que Ugo Ugochukwu dará el salto a la Fórmula 2 en 2027 sin cambiar de casa, prolongando la asociación con la que este año han conquistado los títulos de pilotos y equipos de Fórmula 3. Una forma bastante lógica de afrontar el siguiente escalón: si juntos han encontrado la fórmula para ganar, mejor seguir exprimiéndola.

El estadounidense, nacido en Nueva York y de 19 años, llegará a la antesala de la Fórmula 1 después de firmar una temporada con dos victorias y siete podios en F3. Un balance que refleja especialmente bien la gran virtud de su campaña: la regularidad. Campos le dio las herramientas y Ugochukwu respondió convirtiéndose en campeón en su primer curso con la estructura de Alzira.

Con una estatura que ronda los dos metros, cuesta que el estadounidense pase inadvertido por el paddock. Pero este año ha conseguido que se hable bastante más de sus resultados que de cómo encaja en el habitáculo. Antes incluso de empezar su asalto a la F3, ya había ganado el certamen de Fórmula Regional de Oceanía, ampliando un palmarés en el que también figuran la Euro 4 de 2023 y el prestigioso GP de Macao de 2024.

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Ahora toca volver a empezar, aunque con la tranquilidad de conocer a quienes estarán al otro lado del garaje y de la radio: "Estoy orgulloso de anunciar que seguiré con Campos Racing para la temporada 2027 de Fórmula 2. Después de ganar juntos el campeonato de F3, estoy preparado para dar el siguiente paso y luchar por más éxitos", ha celebrado Ugochukwu.

Adrián Campos también ha destacado que la apuesta va más allá del título que acaban de conseguir: el equipo ve margen para seguir creciendo juntos. "Ugo es un piloto de un talento excepcional que ha mostrado una enorme progresión desde que empezamos a trabajar juntos. Ganar el título de Fórmula 3 en nuestra primera temporada juntos es un logro fantástico y refleja tanto su capacidad como su dedicación a mejorar continuamente", ha explicado el responsable de la escudería.

"Estamos muy satisfechos con la relación que hemos construido y afrontamos su debut en Fórmula 2 en 2027 con mucho optimismo. Creemos firmemente en su potencial y estamos deseando apoyarle en este nuevo desafío".

Campos mira hacia otro gran año; Ugochukwu, hacia la F1

La continuidad llega, además, en un momento especialmente dulce para Campos. Con el doblete de campeonatos de F3 ya en el bolsillo, el equipo español también mantiene abiertas las dos grandes batallas de Fórmula 2: lidera la clasificación de equipos y tiene a Nikola Tsolov segundo entre los pilotos. La posibilidad de completar un pleno de títulos sigue sobre la mesa, una buena muestra del nivel que ha alcanzado la estructura en los dos últimos escalones hacia la F1.

Para Ugochukwu, el siguiente reto también puede servir para volver a llamar a las puertas de los equipos de la máxima categoría. Su etapa en el programa de jóvenes pilotos de McLaren terminó al concluir 2025, después de que la escudería anunciara su salida en noviembre de aquel año. Desde entonces, el estadounidense ha respondido en pista con el mejor argumento posible: ganar.

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Y ahí aparece un contexto interesante para su futuro: Cadillac quiere contar con un piloto estadounidense. Colton Herta sigue siendo una de sus opciones, pero su adaptación a la F2 está lejos de haber despejado todas las dudas. Eso abre una oportunidad para que otros nombres se hagan valer, aunque vincular ya a Ugochukwu con un asiento sería adelantarse a los acontecimientos. Primero deberá demostrar que también puede destacar en la antesala de la F1. Y Campos, que ya sabe cómo sacar lo mejor de él, volverá a acompañarlo.

Ugo Ugochukwu, junto a Lewis Hamilton

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