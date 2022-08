Boschung intentará volver a la Fórmula 2 en Spa en lugar de Merhi

Cargar el reproductor de audio

El piloto de Campos Racing sufrió una extraña lesión esta temporada que le provocó un dolor de cuello persistente que le obligó a bajarse de su monoplaza en el Gran Premio de España en Barcelona del pasado mes de mayo después de los entrenamientos.

Pese a que intentó pilotar en el Gran Premio de Mónaco y participó tanto en los entrenamientos como en la clasificación, también tuvo que retirarse de la prueba a causa de dichos dolores.

A pesar de que regresó y compitió en Bakú, terminando noveno en la carrera principal, volvió a decir adiós en la ronda de Silverstone después de la clasificación, antes de no participar en las carreras de Red Bull Ring, Paul Ricard y Hungaroring.

El equipo español anunció antes de este GP de Bélgica, en Spa-Francorchamps, que volverá al volante de su monoplaza, el cual ha pilotado Roberto Merhi en los últimos grandes premios, mientras Boschung se recuperaba de su lesión.

El piloto suizo dijo: "Es bueno estar de vuelta. Han sido los momentos más duros de mi carrera, pero estoy contento de poder volver a correr en Spa".

"Por supuesto, no sabré hasta que no me suba al coche como reaccionará el cuello, así que seguiré siendo cautelosamente optimista".

"Campos se merece grandes resultados, como hemos demostrado al principio de la temporada, así que daré lo mejor de mí para conseguirlo".

Antes de su lesión, Boschung subió al podio en Imola, terminando tercero en la carrera principal.

Merhi consiguió un impresionante podio en el Red Bull Ring, cruzando la línea de meta en segunda posición antes de que una penalización por exceder los límites de la pista le bajasen hasta la quinta plaza. Las sanciones posteriores a la carrera para Richard Verschoor y Jehan Daruvala finalmente le hicieron subir a la tercera posición.

Su compañero de equipo, Olli Caldwell, no estará presente este fin de semana, debido a una sanción por haber recibido 12 puntos de penalización, y será sustituido por Lirim Zendeli.

El director del equipo, Adrian Campos Jr., dijo: "Tenemos una noticia importante que dar. Estamos muy contentos de tener a Ralph de vuelta al volante de su coche. Confiamos y esperamos que esté físicamente preparado y pueda conseguir buenos resultados".

"Tras la última sanción impuesta por la FIA, lamentablemente, no podremos tener a Olli con nosotros este fin de semana".

"Lirim ocupará su asiento y le deseo un buen fin de semana, sabemos que ha estado alejado de la competición este año, pero esperamos que pueda adaptarse rápidamente al monoplaza y que, con la ayuda de todo el equipo, podamos conseguir un fin de semana positivo en cuanto a resultados".

