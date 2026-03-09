F2: Alex Dunne pide disculpas tras estrellarse con su compañero en Australia

Más allá de todo lo que pasó este pasado fin de semana en el circuito de Melbourne en la Fórmula 1, hubo alguien de quien se habló mucho en las categorías inferiores, y desde luego no para bien. Alex Dunne fue el protagonista de una polémica y vergonzosa acción en el arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 2, que le ha costado una penalización para la próxima cita del campeonato y, a buen seguro, un severo tirón de orejas dentro de su equipo.

El domingo, en la carrera larga de la categoría que es antesala de la F1, era solamente la segunda vuelta cuando, tras una salida tranquila, los dos pilotos del equipo Rodin Motorsport se habían posicionado en lo más alto de la clasificación, con el noruego Martinius Stenshorne primero y el irlandés Alex Dunne segundo.

Tras el segundo paso por meta, y pese a la presión del a la postre ganador, Nikola Tsolov, que estaba tercero a tres décimas, Dunne pasó al ataque con su compañero de equipo, considerando que era más rápido, para colocarse primero y tratar de marcharse en cabeza. Lo hizo, pero en el camino a la primera curva, el talentoso corredor, que pertenece a la academia de jóvenes pilotos de Alpine F1, como antes fue integrante de la de McLaren, realizó una polémica y lamentable acción.

Dunne frenó antes de tiempo, claramente antes de donde le tocaba hacerlo para enfilar el primer viraje. Se observó de manera obvia en la realización televisiva y se escuchó posteriormente en la 'on board', en el sonido del motor de su coche. Un 'brake test' en toda regla, si entendemos por ello frenar de manera deliberada en una zona en la que no es habitual hacerlo para molestar al piloto que tienes detrás, cuyas consecuencias fueron terribles. El irlandés provocó que Stenshorne se estrellara contra él, dañando críticamente su alerón delantero, y el trasero de Dunne. ¿El resultado? Ambos acabaron en la grava, y fuera de carrera, provocando la salida del Safety Car.

Rodin perdió así a sus dos efectivos, además de un potencial doblete para abrir el nuevo curso en Melbourne, por el cruce de cables de Dunne, un piloto que se presta a ello, habida cuenta de su historial de acciones polémicas. La situación de por sí es lo suficientemente grave. Pero no quedó ahí.

Justo tras el incidente, la realización de la Fórmula 2 pinchó la radio de Dunne, que lanzó un fuerte mensaje contra su compañero de equipo: "Sí... Ya veo cómo va a ir este año, buen trabajo. Nunca jamás volverá a terminar delante de mí", dijo el irlandés, refiriéndose a Stenshorne. El noruego, por su parte, comentó: "Tío, Alex es tan estúpido. Simplemente ha cortado [dejó de acelerar y frenar] delante de mí".

Como es evidente, este incidente augura un año complicadísimo a nivel interno en Rodin. Pero tras la ronda de Australia, Dunne se ha disculpado en sus redes sociales, con su equipo y con su compañero de garaje, por su lamentable imagen dada en Albert Park.

"Me gustaría pedir disculpas a todos los involucrados tras el incidente de ayer [domingo]. Martinius y yo hemos hablado, y nuestra relación como amigos y compañeros de equipo sigue siendo sólida. Estas cosas pueden suceder cuando se lucha por la victoria, pero nunca es la intención, y por eso pido disculpas", empezó escribiendo.

"Se dijeron cosas por radio en el calor del momento, antes de tener la oportunidad de revisar lo sucedido, y eso no refleja en absoluto cómo voy a afrontar el resto de la temporada. Somos conscientes de los aspectos que debemos mejorar y trabajaremos en ello con el equipo. El ritmo es más que suficiente, así que mantendré la cabeza baja y me prepararé lo mejor posible para la próxima carrera. Gracias a la mayoría por sus amables palabras, y a aquellos cuyas palabras no lo han sido tanto", finalizó.

Precisamente, para la próxima carrera, Alex Dunne tendrá que cumplir una penalización. Los comisarios de la FIA le impusieron 5 puestos de sanción en la próxima carrera larga en la que participe, la cual podría ser ya en junio, en Mónaco (fin de semana del 4 al 7). Antes, la F2 debería correr en Bahrein (10 al 12 de abril) y Arabia Saudí (17 al 19 de abril), pero las rondas están en seria duda por el conflicto bélico en Oriente Medio.