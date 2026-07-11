Vídeo en directo: sigue el sábado del Festival de Goodwood 2026

¡Grandes días para los amantes de la velocidad y del 'motorsport'! Y es que este fin de semana, del 9 al 12 de julio, se celebra la edición 2026 del tradicional Goodwood Festival of Speed, es decir, el Festival de la Velocidad de Goodwood, que cada año reúne a grandes estrellas del deporte del motor, al volante de algunos de los vehículos, coches y motos, más icónicos de la historia.

Tras las dos primeras jornadas, repletas de acción, el Festival de Goodwood continuará este sábado, 11 de julio, con el tercer día. Y podrás seguir todo lo que pase, en directo en vídeo, gracias a Motorsport.com. En este mismo enlace, puedes ver en vivo el Día 3 del Festival, así que quédate con nosotros para no perderte ni un solo detalle de lo que pase en la finca Goodwood House del Duque de Richmond, cerca de la ciudad de Chichester, en Inglaterra.

Ten en cuenta que, este año, numerosas estrellas de la Fórmula 1, aprovechando que no coincide con ningún gran premio de la temporada 2026, pero también de otras disciplinas del motor están presentes en la mítica subida de Goodwood.

Entre los corredores del Gran Circo, destaca el vigente campeón del mundo de F1, Lando Norris, que se pondrá al volante del McLaren MCL60 de 2023. El inglés también probará el futuro Hypercar de la casa de Woking, el MCL-HY, en su debut público antes de la llegada al WEC y a las 24 Horas de Le Mans en 2027. Por otra parte, el actual líder del Mundial, Andrea Kimi Antonelli, también estará.

Varias estrellas del mundo de los coches deportivos tampoco faltaran a la cita de Goodwood, incluidos ganadores en La Sarthe como Tom Kristensen. Además, el nueve veces campeón del mundo de motociclismo, Valentino Rossi, pilotará el BMW V12 LMR que ganó Le Mans en 1999, y también se subirá a una Yamaha M1 de MotoGP 2020. También estarán presentes leyendas de los rallies, como Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Petter Solberg y Nasser Al Attiyah.

Pilotos actuales de F1 en Goodwood 2026

Piloto CON QUÉ COCHE(s) Lando Norris McLaren MCL60, McLaren MCL-HY Pierre Gasly Alpine E20 Franco Colapinto Alpine E20 Isack Hadjar Red Bull RB17 Yuki Tsunoda Red Bull RB17

Expilotos de F1 en Goodwood 2026

PILOTO CON QUÉ COCHE(s) Mario Andretti Chevrolet Camaro IROC Michael Andretti Shelby Daytona Coupe Gerhard Berger Benetton B186 Thierry Boutsen Porsche 962, BMW Sauber F1.07 David Brabham Jaguar XJR-9 LM, Panoz LMP-1 Roadster-S Karun Chandhok McLaren M23D, Ford GT MkII Christian Danner Benetton B186 Lucas di Grassi Formula E Spark Gen1 Derek Bell Porsche 962 Damon Hill Williams FW11, Williams FW18 Emerson Fittipaldi Buick Regal Patrick Friesacher Red Bull RB18 Marc Gene Ferrari SF21 Stefan Johansson Ferrari F2008 Kazuki Nakajima Toyota GR GT Arturo Merzario Ferrari 156 Sharknose Emanuele Pirro Ferrari 330 P3/412P Bruno Senna McLaren MP4/8B Jean-Eric Vergne DS Techeetah FE19 Karl Wendlinger Mercedes-Benz 300 SEL