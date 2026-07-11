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Festival de la Velocidad de Goodwood

Vídeo en directo: sigue el sábado del Festival de Goodwood 2026

El Festival de la Velocidad de Goodwood sigue adelante este sábado. No te pierdas toda la jornada en directo, en vídeo, a través de este enlace.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing RB18

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing RB18

Foto de: JEP

¡Grandes días para los amantes de la velocidad y del 'motorsport'! Y es que este fin de semana, del 9 al 12 de julio, se celebra la edición 2026 del tradicional Goodwood Festival of Speed, es decir, el Festival de la Velocidad de Goodwood, que cada año reúne a grandes estrellas del deporte del motor, al volante de algunos de los vehículos, coches y motos, más icónicos de la historia.

 

Tras las dos primeras jornadas, repletas de acción, el Festival de Goodwood continuará este sábado, 11 de julio, con el tercer día. Y podrás seguir todo lo que pase, en directo en vídeo, gracias a Motorsport.com. En este mismo enlace, puedes ver en vivo el Día 3 del Festival, así que quédate con nosotros para no perderte ni un solo detalle de lo que pase en la finca Goodwood House del Duque de Richmond, cerca de la ciudad de Chichester, en Inglaterra.

Ten en cuenta que, este año, numerosas estrellas de la Fórmula 1, aprovechando que no coincide con ningún gran premio de la temporada 2026, pero también de otras disciplinas del motor están presentes en la mítica subida de Goodwood.

Entre los corredores del Gran Circo, destaca el vigente campeón del mundo de F1, Lando Norris, que se pondrá al volante del McLaren MCL60 de 2023. El inglés también probará el futuro Hypercar de la casa de Woking, el MCL-HY, en su debut público antes de la llegada al WEC y a las 24 Horas de Le Mans en 2027. Por otra parte, el actual líder del Mundial, Andrea Kimi Antonelli, también estará.

Varias estrellas del mundo de los coches deportivos tampoco faltaran a la cita de Goodwood, incluidos ganadores en La Sarthe como Tom Kristensen. Además, el nueve veces campeón del mundo de motociclismo, Valentino Rossi, pilotará el BMW V12 LMR que ganó Le Mans en 1999, y también se subirá a una Yamaha M1 de MotoGP 2020. También estarán presentes leyendas de los rallies, como Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Petter Solberg Nasser Al Attiyah.

Pilotos actuales de F1 en Goodwood 2026

Piloto
CON QUÉ COCHE(s)
Lando Norris
McLaren MCL60, McLaren MCL-HY
Pierre Gasly
Alpine E20
Franco Colapinto
Alpine E20
Isack Hadjar
Red Bull RB17
Yuki Tsunoda
Red Bull RB17
Recuerda:

Expilotos de F1 en Goodwood 2026

PILOTO
CON QUÉ COCHE(s)
Mario Andretti
Chevrolet Camaro IROC
Michael Andretti
Shelby Daytona Coupe
Gerhard Berger
Benetton B186
Thierry Boutsen
Porsche 962, BMW Sauber F1.07
David Brabham
Jaguar XJR-9 LM, Panoz LMP-1 Roadster-S
Karun Chandhok
McLaren M23D, Ford GT MkII
Christian Danner
Benetton B186
Lucas di Grassi
Formula E Spark Gen1
Derek Bell
Porsche 962
Damon Hill
Williams FW11, Williams FW18
Emerson Fittipaldi
Buick Regal
Patrick Friesacher
Red Bull RB18
Marc Gene
Ferrari SF21
Stefan Johansson
Ferrari F2008
Kazuki Nakajima
Toyota GR GT
Arturo Merzario
Ferrari 156 Sharknose
Emanuele Pirro
Ferrari 330 P3/412P
Bruno Senna
McLaren MP4/8B
Jean-Eric Vergne
DS Techeetah FE19
Karl Wendlinger
Mercedes-Benz 300 SEL

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