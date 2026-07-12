Rossi vuelve a pilotar la Yamaha YZR-M1 en Goodwood: "Siempre es emotivo"

Valentino Rossi volvió a enfundarse los colores de Yamaha este fin de semana para convertirse en uno de los grandes protagonistas del Festival de la Velocidad de Goodwood 2026.

El nueve veces campeón del mundo, que se retiró de MotoGP a finales de 2021 y que desde entonces se ha centrado en las carreras de cuatro ruedas, sobre todo en el GT World Challenge, fue una de las grandes atracciones del evento, con miles de aficionados que pudieron volver a verle pilotar la Yamaha en la famosa subida de Goodwood.

La presencia de Rossi no fue una simple exhibición. Yamaha aprovechó el escenario para reivindicar una de las asociaciones más exitosas del motociclismo moderno, ya que el vínculo entre ambas partes acabó conquistando cuatro títulos mundiales de MotoGP (2004, 2005, 2008 y 2009).

Obviamente no fue la primera vez que 'Il Dottore' participaba en Goodwood. El italiano ya estuvo presente en la edición de 2015, coincidiendo entonces con las celebraciones del 60º aniversario de la creación de la división Yamaha Motor Company. De esta forma, 11 años después regresó convertido en leyenda, pero manteniendo intacta esa especial conexión con una afición que sigue respondiendo cada vez que aparece en pista.

Valentino Rossi Foto de: Yamaha MotoGP

La edición de 2026 del Festival de la Velocidad reunió a figuras de distintas disciplinas del automovilismo y el motociclismo, con nombres como el actual campeón del mundo de Fórmula 1, Lando Norris, compartiendo protagonismo con el propio Rossi a través del patrocinador en común, Monster Energy.

La presencia de Rossi comenzó de forma espectacular el viernes, cuando salió al balcón de Goodwood House junto al ya mencionado Lando Norris, pero su verdadero papel como protagonista tuvo lugar en la propia Hill Climb el sábado, en una demostración de Monster Energy. En cabeza del pelotón, el italiano iba pilotando su querida M1 por primera vez desde que se retiró de MotoGP en 2021, una imagen única y de grandes recuerdos.

El actual embajador de Yamaha, dijo tras uno de los fines de semana más especiales de todo el año: "Estoy muy feliz y orgulloso de estar de vuelta en Goodwood, han pasado poco más de diez años desde la última vez que estuve aquí. Siempre es un evento especial, y un fin de semana especial que es muy único".

"Es bastante impresionante lo grande que se ha vuelto el evento, así que es genial estar aquí con todos los aficionados, y pilotar mi M1 siempre es fantástico, así que es genial volver a montarme en ella. Yamaha ha sido una parte fundamental de mi vida, así que siempre es emotivo cuando nos juntamos, y hacerlo con mi YZR-M1 de 2020 hace obviamente que la ocasión sea aún más especial", concluyó Valentino Rossi.

Valentino Rossi Foto de: Yamaha MotoGP