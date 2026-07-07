El Festival de GoodWood 2026 se podrá ver gratuitamente en DAZN
DAZN emitirá, con solo registrarse, el Festival de la Velocidad de Goodwood 2026, con grandes nombres invitados.
Llega uno de los fines de semana más esperados para todo aficionado al mundo de las carreras, el Festival de la Velocidad de Goodwood 2026, que del 9 al 12 de julio hará las delicias de quienes acudan a la mítica colina. Pero, si no estás entre esos afortunados, no te preocupes, porque DAZN te lo ofrece gratuitamente un año más.
La plataforma propietaria de los derechos de retransmisión de Fórmula 1, MotoGP y otras categorías en España, emitirá los cuatro días de actividad y se podrá acceder solo con registrarse, sin necesidad de estar suscrito a ninguno de sus planes.
Desde las 9:50h del jueves y las 09:20h de viernes, sábado y domingo, y con los comentarios de David de Sánchez y Javier Quilón, podrás disfrutar de la edición 2026 del FOS Goodwood, 'The Rivals – Epic Racing Duels', que hace referencia a algunas de las mayores rivales históricas en el mundo de las carreras.
Goodwood House (West Sussex, Inglaterra) acoge una edición que volverá a reunir no solo a los grandes nombres de las categorías más importantes, sino también a coches, motos y otros vehículos que han dejado huella a lo largo de las décadas o que las dejarán.
Entre los protagonistas que veremos en Goodwood en este 2026 están Valentino Rossi, los campeonatos de F1 Lando Norris, Jenson Button y Emerson Fittipaldi así como otros talentos como Al Unser Jr., Dario Franchitti, Alvaro Bautista, Casey Stoner, Carl Fogarty o el líder del mundial de superbikes, Nicolò Bulega.
Los coches, motos y más subirán la famosa subida, la Hillclimb de 1,86 kilómetros y nueve curvas, donde se exhibirán pero también darán lo mejor de sí, especialmente el domingo con el ’Timed Shoot-Out’, donde los pilotos se miden contra el cronómetro para hacer el mejor tiempo.
Por tanto, disfruta de un Festival de la Velocidad de Goodwood 2026 que promete, como siempre, volver a ser épico.
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