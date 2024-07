Alonso describe al Aston Martin Valiant: "Es todo lo que quiere un piloto"

Aprovechando el parón de la F1 este fin de semana, Fernando Alonso asistió este viernes al Festival de la Velocidad de Goodwood 2024 para pilotar el conocido como Valiant, un superdeportivo de Aston Martin llamado a colocarse entre los más famosos del mundo debido en gran parte a que nació a raíz de una idea del bicampeón del mundo español.

El piloto asturiano tuvo el honor de ser el primero en conducir el Aston Martin Valiant en un trazado muy característico y conocido para todos los fanáticos del mundo del motor como es el de Goodwood.

Una vez completado el recorrido, Alonso explicó cómo nació la idea que finalmente ha dado lugar a un coche de carretera que puede usarse en circuito con un motor V12 biturbo y 745 CV.

"Yo quería algo un poco diferente, me encanta los dispositivos aerodinámicos en los coches de calle, así que dije, ¿es posible? Y ellos dijeron, no, no es homologado. ¿Puede ser RWD (tracción trasera)? Y de nuevo no, no es homologado. Luego ya empezamos a prepararlo y cuando la lista [de peticiones] ya era demasiado larga, ellos dijeron, bueno, hagamos una edición limitada con 38 unidades".

En cuanto a sus sensaciones al volante, el español describió al Aston Martin Valiant como "todo lo que quiere un piloto de carreras" en un coche así de polivalente.

"Es un coche maravilloso, obviamente, lleva un V12 biturbo, cambio de marchas manual y algunos dispositivos aerodinámicos, el peso es muy ligero... es todo lo que quiere un piloto de carreras".

"Todos los coches que ves aquí son fantásticos, pero este es la primera vez que se ha pilotado, es la primera vez que hemos hecho un coche que es un coche de calle y de carreras, puedes usarlo en la carretera, pero es un coche de carreras, y es muy accesible, como todos los Aston Martin, pero sólo estarán disponibles 38 unidades, así que es un coche que vale la pena".

Sin embargo, ese número es engañoso, porque la primera edición del Aston Martin Valiant obviamente ha ido a parar a manos de Alonso, tal y como admitió: "Sí, el mío es el primero y estoy muy orgulloso".

En cuanto a su corta vuelta hasta la cima del Circuito de Goodwood, el español compartió un momento divertido en el que recordó cuando pilotó un F1 de Renault hace casi 20 años en este mismo trazado.

"[El circuito] es increíble, está muy bien hecho y sí, ya lo recorrí, creo, en 2005 con Renault, y 20 años después es lo mismo. Y hay tantas personas emocionadas que vienen a este festival... así que sí, estoy muy feliz de estar aquí".

"Recordaba un poco más largo el camino, para ser sincero. No sé si ha sido porque el coche hoy ha sido muy rápido, pero sí, lo recordaba más largo. Y obviamente estás sentado más alto que en un F1 y lo ves todo de manera diferente, pero sí, fue una buena experiencia y como dije, lo más importante son los aficionados, cómo nos apoyan y cómo de emocionados están, compartimos la misma pasión, todos amamos los coches, así que es genial", concluyó.