Impresionante victoria de Richard Verschoor en Macao

La segunda carrera, en realidad el propio GP de Macao, cerró la temporada de F3 en la que Robert Shwartzman ganó el premio gordo del campeonato y que en el trazado de la antigua colonia portuguesa, coronaría y daría muchísimo prestigio al vencedor.

En la pole Juri Vips, ganador ayer en la carrera de clasificación y claro favorito tras su dominio. En la segunda fila de la parrilla Christian Lundgaard y Richard Verschoor, dos de los pilotos más incisivos en la carrera de ayer. En la tercera uno de los derrotados el día anterior, Callum Ilott, y Logan Sargeant. El estadounidense también fue uno de los protagonistas ayer. La cuarta fila la ocupaban Alessio Lorandi y Ferdinand Habsburg, y cerraban los 10 primeros David Beckmann y Leonardo Pulcini. En la 15ª posición partía Sebastian Fernández y en la última, tras su incidente en la primera vuelta ayer, Enaam Ahmed, el británico asesorado por Roberto Merhi.

La salida de la primera línea de parrilla no fue todo lo buena que debería y los de la segunda y la tercera se les echaron encima. Juri Vips tuvo que batallar y defenderse muchísimo camino de Lisboa de Richard Verschoor primero y de Christian Lundgaard después. En esa zona se quedaba Shwartzman. El ruso, uno de los pocos en seguir el ritmo de Vips ayer, abandonaba. Verschoor y Lundgaard eran 2º y 3º, con Lorandi y Sargeant detrás.

Consumado el desastre de Prema tras el abandono de Shwartman y los problemas de Armstrong y Vesti ayer, quedaba por ver si alguien podía plantar cara al estonio de Hitech. La primera vuelta la cubrió con casi 2 segundos de ventaja, pero en la segunda Verschoor fue capaz de reducir la diferencia. En la tercera, el estonio se recuperó y en la 4ª tenía que salir el Safety Car. Primero Leonardo Pulcini tocaba las barreras en Lisboa desde la 7ª posición. Poco después, Ferdinand Habsburg se estrellaba en la zona de Solitude.

Al cumplirse la 7ª vuelta se retiraba el coche de seguridad. Era la oportunidad de Richard Verschoor y Christian Lundgaard para atacar a Juri Vips. El estonio tenía claramente menos punta, pero su monoplaza iba mucho mejor en la zona virada de la montaña. Richard Verschoor lo consiguió. No sólo pasando a Vips, sino aguantando una frenada eterna para pasar primero por Lisboa e irse hacia la gloria de Macao.

Era la mitad de carrera y Sargeant pasaba a Lorandi por la 4ª posición. En la siguiente vuelta, el estadounidense pasaba en Lisboa a Lundgaard. Por delante, Vips se quedaba siempre un poco corto para disputarle la frenada a Verschoor. Pero con la carrera alcanzado sus cotas más altas de emoción, se sacó el cartel de Virtual Safety Car. El coche de Sophia Floersch se quedó parado camino de Mandarín y había que retirarlo. La velocidad de reacción al acabar el periodo de precaución podía ser decisivo, con menos de 5 vueltas a meta.

Justo al reanudarse, Verschoor cometió un error, pero en la zona más estrecha del circuito Vips no pudo sacar beneficio. Sí le ayudó a salir más pegado a las rectas, generando una larguísima frenada en la que casi tocó las protecciones perdiendo tiempo con el líder. El estadounidense pasaba a ser una amenaza para el estonio y Verschoor respiraba con la ventaja que había acumulado.

Dos vueltas rápidas seguidas de Juri Vips siguieron con la tortura a la que sometió al de Países Bajos. A eso hubo que añadir el DRS. Tras no funcionar ayer, hoy sí que no parecía haber problemas. Le quedaba una oportunidad al estonio. Juri entró a la recta rozando el muro y no perdió el rebufo en Mandarín. Pero Richard Verschoor aguantó de nuevo para llevarse el GP de Macao con una actuación para el recuerdo del de MP Motorsport.

Juri Vips se quedó muy cerca de resarcirse de la temporada y de sus luchas con los Prema, pero sólo pudo ser 2º. Logan Sargeant, autor de una segunda mitad de temporada notable, completaba el podio de manera destacable. Christian Lundgaard era 4º, con Alesio Lorandi detrás. Completaban los 10 primeros Ilott, Lawson, Armstrong –buen final de carrera del de Prema–, Beckmanm y Vesti, el otro piloto de Prema. Sebastian Fernández acabó en la 15ª plaza.

Resultados del GP de Macao - F3 2019

P NUM PILOTO EQUIPO VUELTAS DIFERENCIA GAP VR 1 21 Richard Verschoor MP Motorsport 15 - - 2:07.309 2 6 Jüri Vips Hitech Grand Prix 15 0.792 0.792 2:06.865 3 28 Logan Sargeant Carlin Buzz Racing 15 1.540 0.748 2:07.290 4 9 Christian Lundgaard ART Grand Prix 15 2.241 0.701 2:07.021 5 15 Alessio Lorandi Trident Motorsport 15 5.020 2.779 2:07.602 6 25 Callum Ilott Sauber Junior Team by Charouz 15 5.922 0.902 2:07.193 7 20 Liam Lawson MP Motorsport 15 8.594 2.672 2:06.933 8 2 Marcus Armstrong SJM Prema Theodore Racing 15 9.365 0.771 2:06.779 9 14 David Beckmann Trident Motorsport 15 13.239 3.874 2:08.242 10 3 Frederik Vesti SJM Prema Theodore Racing 15 13.633 0.394 2:07.179 11 8 Yuki Tsunoda Hitech Grand Prix 15 15.717 2.084 2:07.607 12 17 Keyvan Andres HWA Racelab 15 18.665 2.948 2:09.082 13 30 Daniel Ticktum Carlin Buzz Racing 15 19.230 0.565 2:07.861 14 19 Lukas Dunner MP Motorsport 15 20.498 1.268 2:09.002 15 11 Sebastián Fernández ART Grand Prix 15 21.705 1.207 2:08.068