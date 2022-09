Alex Wurz da una solución para evitar un futuro "caso Piastri"

Cargar el reproductor de audio

Alex Wurz, que actualmente gestiona la carrera de su hijo y piloto de F4, Charlie, ha aportado una posible solución para las partes interesadas de la Fórmula 1 a raíz de la polémica de Oscar Piastri.

En la actualidad, solo se registran en la Junta de Reconocimiento de Contratos (CRB) los acuerdos de los pilotos oficiales y de los pilotos reserva.

Sin embargo, los contratos de los programas de jóvenes pilotos y de las academias, que a menudo hacen referencia a futuras opciones en la F1, no se registran, lo que obviamente podría ocasionar un gran dilema, como ha sucedido recientemente entre Piastri, Alpine y McLaren.

"La razón por la que los equipos se interesan por tener una academia de jóvenes pilotos es que así se aseguran el talento del futuro desde el principio", dijo Wurz a Motorsport.com.

"Y ahora tenemos un ejemplo [en Piastri] en el que si la moral tuviera un punto de vista en todo eso, pensarías que alguien te ha ayudado a hacer ese camino, por lo que tienes que quedarte con ellos".

"Igualmente, si quien te ayuda a llegar hasta la máxima categoría no te ofrece una oportunidad después, pese a que te contrató, creo que deberías poder salir de esa estructura".

"Así que no solo los contratos de los pilotos oficiales y reservas deberían registrarse en el CRB".

"Los equipos que fichan o tienen a los talentos del futuro con el claro objetivo de asegurarse sus servicios, deberían registrar esos contratos para entrar continuamente en el salvaje oeste", dijo.

"A veces, el comportamiento irracional de los jefes de equipo desencadena un comportamiento contractual realmente extraño. Y eso puede hacer fracasar toda la planificación que hay detrás de la carrera los equipos jóvenes por parte de sus padres o de los inversores. Creo que es mejor mantener un control bajo un mecanismo como es el CRB".

Además de proteger a los equipos de que sus protegidos sean cazados por equipos rivales, Wurz quiere que los jóvenes pilotos puedan romper sus contratos si no se les permite progresar.

"Si una parte que paga, como por ejemplo un equipo de F1, lo hace con la intención de mantener a un talento bajo su techo, si no tiene un contrato que esté registrado, no debería tener ninguna opción sobre ese talento en el futuro".

"Quieres que X piloto, que ahora está en el karting, más tarde sea tu talento en la Fórmula 1. A partir de este momento, tienes que registrarlo".

"Eso te da derecho sobre él. Pero si no estás a la altura de las condiciones que especifica el contrato, perderás ese derecho. Y un segundo o tercer equipo podría hacerse con sus servicios, porque no puedes ser el dueño de un talento, entonces este se encuentra en un callejón sin salida".

"Si tienes un esquema para tus jóvenes talentos y durante tres o cuatro años no puedes ofrecerle un contrato, sería demasiado injusto. En ese caso, debería poder irse en determinadas circunstancias".

"Y creo que tiene que haber un mecanismo de control. Y el CRB sería mi opción preferida".

Wurz cree que su idea ayudaría a todos en general: "Es un intercambio. El piloto tiene un objetivo y el equipo tiene el suyo. Si todo se fusiona como hemos acordado, la dirección está clara".

"Si no puedes mantener tu parte del trato, ya sea porque no consigues los resultados o porque no puedes ofrecerle la oportunidad, tendremos una herramienta y un mecanismo para que amabas partes se divorcien pero de manera justa", concluyó.