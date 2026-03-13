Toto Wolff explica la ventaja de Mercedes F1 en la qualy sprint de China

George Russell logró una ventaja de más de medio segundo sobre el siguiente coche más rápido —el McLaren de Lando Norris — en la clasificación al sprint del Gran Premio de China 2026.

Esto prolongó el brillante inicio de temporada de Mercedes, tras su doblete en la carrera de Melbourne. Aunque antes de la campaña ya se daba por hecho que Mercedes estaría entre los primeros de la parrilla, Oscar Piastri ha calificado de «impresionante» la ventaja que han demostrado hasta ahora.

El director ejecutivo y jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, explicó la ventaja actual de su escudería al hablar con Sky Alemania tras la clasificación para la carrera al sprint.

"Estoy muy satisfecho, o podemos estarlo por cómo ha ido. Hay una diferencia considerable respecto a los demás. Pero para mí, la clasificación al sprint y también la carrera al sprint se sienten un poco como la carrera menos importante del fin de semana", dijo Toto Wolff a Sky.

"Mañana es la clasificación de verdad y el domingo es el gran premio. Si pudiéramos trasladar este rendimiento allí, por supuesto que sería estupendo. Creo que nuestra gran ventaja aquí está principalmente en las curvas", añadió.

Toto Wolff, Mercedes Foto de: Kym Illman / Getty Images

Los tres equipos de Mercedes en la Q3 —Mercedes, McLaren y Alpine— demostraron sus puntos fuertes en diferentes áreas. Los datos del GPS muestran que Mercedes cedió un poco de velocidad al final de las rectas para comenzar a recortar la trazada un poco antes, pero mantuvo una velocidad mínima mayor en las curvas para recuperar ese tiempo.

Esto les permitió salir antes de las curvas y acelerar más al salir de ellas, algo que se pudo observar en la aproximación y a lo largo de las curvas 6 y 11. Eso supuso una ventaja de 5 km/h sobre el Alpine de Gasly.

McLaren, por su parte, estuvo mucho más cerca en las curvas; el MCL40 fue bastante potente en las curvas 1-3 y Norris salió con una ventaja de 0,07s, pero el McLaren fue peor que Mercedes en rectas.

Norris era 7 km/h más lento en su punto máximo a lo largo de la recta trasera; por lo tanto, Mercedes tenía el equilibrio perfecto entre las rectas y las curvas.

En declaraciones a Sky Reino Unido, Wolff añadió que parte del rendimiento de Mercedes se debía a su cambio anticipado al coche de 2026 frente a sus rivales más cercanos el año pasado; la escudería de Brackley había tenido problemas para mantener la consistencia en la era del efecto suelo, lo que ahora parece que ya no es un problema.

"Hemos visto en el pasado a equipos que decían que se concentraban por completo en el año siguiente y luego fracasaban. Recuerdo la época de BMW, cuando podrían haber luchado por el mundial, y al año siguiente aparecieron con un difusor doble y se retiraron".

"Hemos dedicado mucho esfuerzo al coche de 2026, quizá un poco antes que algunos de los demás. Pero estoy muy contento de que la integración de la unidad de potencia y el chasis funcione bien".

"Se puede ver que Ferrari, que tiene una estructura integrada, y Audi, como equipo oficial, tienen ciertas ventajas porque aprenden antes. Pero lo que realmente me gusta es cómo se conduce el coche".

"Quiero decir, si ves las imágenes de la cámara onboard, el coche va como sobre raíles, y la mayor parte de la mejora en el tiempo de vuelta que hemos conseguido es en las curvas", concluyó.