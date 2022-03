Wolff ve "inaceptable" la forma actual de Mercedes F1

Cargar el reproductor de audio

Mientras Mercedes continúa buscando respuestas a sus problemas, Lewis Hamilton tuvo una de sus peores sesiones de clasificación para su equipo. El británico terminó 16º, pero saldrá 15º tras la baja de Mick Schumacher.

Mientras que Red Bull y Ferrari parecen estar un paso por delante, Mercedes se muestra aún incapaz de sacar el potencial que cree que hay dentro del W13. Reflexionando sobre el punto donde se encuentra la escudería, el director del equipo, Toto Wolff, tiene claro que deben estar más cerca de la parte delantera.

"Nos encanta la competición", explicó Wolff. "Tuvimos una racha realmente buena en la que fuimos fuertes durante ocho años, no siempre, pero logramos llegar a la cabeza".

"Ahora, me da la sensación de que estamos un poco como en 2013, cuando no estábamos al nivel de Red Bull y probablemente tampoco de Ferrari, pero seguimos luchando y así es como me siento en este momento".

"Necesitamos luchar. Es totalmente inaceptable donde estamos en términos de rendimiento. Somos terceros y simplemente no es una opción quedarnos donde estamos".

La desilusionante sesión clasificatoria de Hamilton se debió a una decisión equivocada con la configuración del monoplaza. Si bien no era tan diferente a la de Russell, la decisión de centrarse más en la parte delantera provocó que el británico no tuviera confianza en la parte trasera de su monoplaza.

"Estábamos experimentando para descubrir dónde está el punto óptimo del coche", informó Wolff. "El resultado fue que, básicamente, teníamos problemas en la parte trasera del monoplaza. Y eso explica esa pérdida en el rendimiento".

Si bien el porpoising sigue siendo el mayor quebradero de cabeza de Mercedes en este momento, el equipo sabe que ese no es su único problema, ya que se enfrenta a un monoplaza con exceso de peso y sin un alerón trasero lo suficientemente bajo.

Wolff añadió: "Puedes ver que entre la actuación de Lewis y la de George no cambiaron muchas cosas, pero fueron lo suficientemente grandes como para tener consecuencias dramáticas en el rendimiento del coche entre caer en la Q1 y llegar a la Q3 de forma sólida. Por eso este coche es tan difícil de configurar".

"Teníamos un alerón trasero de menor drag, quitamos el Gurney (pequeña tira colocada en el borde exterior de un elemento aerodinámico), pero aún así no fue suficiente para reducir la resistencia al avance (drag) del coche".

"Pero en general, diría que ese no es el único problema. Tenemos muchas partes del coche que no funcionan, que no entendemos, que no rinden lo suficiente. Y aquí no es donde todos esperamos que esté el coche".