Wolff siente en Mercedes la misma motivación de su primer título

A pesar de que Lewis Hamilton se llevó la primera victoria de la temporada 2021 de la Fórmula 1, Max Verstappen dominó casi todo el fin de semana en Bahrein, cediendo la primera posición por estrategia de neumáticos, pero también por exceder los límites de pista cuando había adelantado al británico de Mercedes.

Para Toto Wolff, director del equipo alemán, quedó claro que tienen una desventaja respecto al Red Bull RB16B, una situación en la que deben trabajar para poder igualar el ritmo y pelear por el campeonato tras verse afectados por las nuevas reglas técnicas para 2021, que aunque menores, llevaron a una modificación en la parte trasera del coche y causaron un cambio de rendimiento en equipos como Mercedes o Aston Martin (antes Racing Point).

"La desventaja que hemos perdido con las nuevas reglas simplemente está ahí, no se puede restaurar. El tema ahora es qué podemos hacer con lo que tenemos para ser competitivos. Necesitamos entender mejor nuestro coche”, dijo Wolff al grupo austriaco OE 24.

Durante la carrera en Sakhir, Hamilton resistió el ataque de Verstappen durante los últimos 10 giros. A pregunta expresa del medio austriaco sobre si el siete veces campeón del mundo compensó la inferioridad de su coche con su talento y si estas carreras justifican su salario millonario, Wolff respondió: "Sabemos lo que tenemos con Lewis”.

Pero, en vez de que Mercedes se rinda en su lucha por cerrar la diferencia con Red Bull, Wolff declara que el fabricante alemán de coches está disfrutando de esta situación.

"En un sentido, hay un ambiente general dentro del equipo de motivación y de disfrute por estas nuevas circunstancias", confirmo Wolff a Motorsport.com. "Y es que, en teoría, Red Bull está por delante de nosotros en todas las áreas".

"Si pierden es por ellos, si ganamos es por nosotros, porque cuando tienes el coche más rápido de la parrilla, tienes que cumplir con tu tarea".

"Tenemos que alcanzarlos. Tenemos que poner en marcha nuestro plan A y encontrar más ritmo. Pero siendo francos, somos los segundos mejores en la parrilla".

Wolff afirmó que no le resultó difícil a Mercedes lidiar con estar por detrás de su principal rival en cuanto a ritmo. De hecho, sintió que eso fue una motivación para dar un nuevo enfoque y una nueva energía a todo el personal de Brackley y Brixworth.

"Es divertido para nosotros estar intentando darles caza, porque es una nueva situación, y tenemos que aprovechar esta oportunidad", declaró.

"Nunca habíamos vivido algo así desde 2013. Y me encantó 2013. Le he transmitido al equipo que siento el mismo hambre por victorias que había cuando me uní. Y en ese caso, fue Red Bull el equipo dominador: ellos estaban preparados para ganar su cuarto campeonato".

Revive la batalla de Red Bull y Mercedes en el GP de Bahrein

