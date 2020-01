Wolff: "Sin Schumacher, nuestra historia de éxito no existiría"

Toto Wolff es una de las grandes personalidades de la Fórmula 1, más aún después de seis títulos consecutivos de pilotos y constructores con Mercedes. Aprovechando la tranquilidad del invierno, compartimos la entrevista que hicimos al máximo responsable de los deportes de motor de marca alemana.

Muchos expertos consideran que su actitud es una de las claves de los magníficos éxitos de Mercedes desde 2014, ya que su equipo y él no se han vuelto complacientes, sino que buscan motivarse cada año y recuperar el hambre, requisito básico para el éxito al más alto nivel en un deporte exigente y complejo como la Fórmula 1.

El propio Wolff nunca perdió ha perdido el contacto con el suelo, porque él mismo sabe lo que es ser piloto. Al mismo tiempo, se labró una carrera como inversor financiero, inicialmente en empresas de internet y tecnología. Más tarde, se incorporó a HWA (en ese momento socio de Mercedes, entre otras cosas, encargados del proyecto del DTM de la marca) y sacó la empresa a bolsa.

Su carrera de piloto llegó al final en 2009 cuando intentó batir el record de Nürburgring-Nordschleife, con un Porsche 911 GT3 RSR, en posesión de su compatriota, y posterior socio, Niki Lauda (6:58.4 minutos). Sin embargo, en Fuchsröhre, uno de los tramos más rápidos, el neumático trasero derecho reventó a 268 km/h. "Ese fue el momento en que dije: No lo haré más", recuerda Wolff.

Pregunta: En cuanto a títulos de Fórmula 1, usted ya cumula más éxitos que Jean Todt, Alfred Neubauer o Norbert Haug. ¿No tiene que pellizcarse a veces para asegurarse de que no es un sueño?

Respuesta: "Me pellizco. Nombres como Haug, Neubauer, Jean Todt, Ron Dennis, Frank Williams, y otros, como Colin Chapman, establecieron récords. El hecho de que hayamos batido el récord de seis títulos consecutivos es algo surrealista. Porque no lo veo así en absoluto. No sé si mi percepción es diferente porque los tiempos son diferentes. No hay manera de que nadie aquí se sienta ni remotamente comparable a estas personalidades icónicas del pasado".

P: Comprendo su percepción. Pero la realidad es que también se escribirá sobre usted.

R: No tengo esa impresión. A veces también discutimos internamente si el significado de la Fórmula 1 sigue siendo el mismo que hace 30 años y no lo sé. Tal vez también es porque siempre tenemos la actitud de ver el vaso medio vacío.

Cuando estás en medio de esto, no puedes sentarte y decir: 'Eso salió bien ahora y rompimos un récord'. Tal vez algún día llegue el día en que digamos: ‘Eso es todo. Hemos hecho historia’. Pero incluso entonces, la realidad vuelve a hacer efecto y te cuestionas ¿a quién le importa? Tal vez le importa a una página como Wikipedia.

P: Mercedes, como marca, ha tenido éxito en el deporte motor durante décadas. Con usted todo sucedió muy rápido. Hace diez años era lo suficientemente "estúpido" como para arriesgar su vida en el Nordschleife. De un desconocido a una figura pública. ¿Puede creerlo?

R: Este cambio en la percepción de los demás me llegó a una edad en la que ya estás algo arraigado en tu personalidad de adulto.

P: ¿Cuántos años tiene ahora?

R: 47. Así que esto llegó al final de los 30. Por eso miro este fenómeno con un guiño. La gente siempre busca reconocimiento. La atención que recibes del exterior es una especie de reconocimiento.

Al mismo tiempo, hay que mirarlo desde el punto de vista de que este reconocimiento no provoca en realidad ningún cambio en mi felicidad personal. Lo que me hace feliz son las relaciones con las que trato cada día, mi familia, mis amigos, mis empleados que están en el mismo viaje que yo. Estas son las cosas que me hacen feliz.

Y también que me planteo metas y trato de cumplir con mis propias expectativas. Esto tiene un impacto mucho mayor en mi bienestar que una percepción externa, porque estás en los medios de comunicación, porque eres reconocido.

Creo que es mucho más difícil para un joven atleta o un joven artista poner en perspectiva lo que realmente significa que para un adulto donde ocurrió relativamente tarde. Lo percibo por lo que es, pero no nada más allá.

P: Cuando usted ganó el título por primera vez, mucha gente todavía decía - y admito que yo era uno de ellos: 'Ross Brawn puso los cimientos y Mercedes le dio mucho dinero en el momento adecuado. Cualquier jefe de equipo habría tenido este éxito. Ross Brawn ya se fue, Paddy Lowe se ha ido, el 2017 fue una revolución de reglas, y todavía Mercedes no deja de ganar. ¿Cómo se hace eso?

R: Las personas que toman decisiones siempre tienen una parte en el éxito de un equipo. Nunca es uno o dos. En las grandes estructuras en las que nos encontramos hoy en día, hay mucha gente a diferentes niveles. Todo el mundo tiene una parte en el éxito. De la misma manera, Ross y Norbert y Paddy tienen una parte en el éxito de este equipo.

P: ¿También Michael Schumacher? Se dice que hizo un importante trabajo para convencer a la junta para que otorgaran más presupuesto.

R: Michael también tiene una gran parte en esto. Si no hubiera sido por BrawnGP, la visión de Norbert de un equipo propio, con Michael como piloto estrella, nuestra historia de éxito no habría existido.

El cambio en la percepción de nuestro proyecto por parte del consejo se produjo a finales de 2012, principios de 2013. Me pidieron, como externo, que hiciera una comparación para ver si la organización y los recursos del equipo de Mercedes podían cumplir sus propias expectativas para lograr los campeonatos.

Mi resumen fue: 'Trabajan con una organización, estructura y recursos similares a los de Williams'. En Williams, mi ambición era estar entre los cinco primeros. Hay una brecha entre lo que se espera y lo que es realmente posible.

El salto presupuestario se produjo en 2013. La decisión que tomamos, y que presenté en su momento, fue: ‘Podemos continuar así’. Mi evaluación realista estaría entonces entre el tercer y sexto lugar. O podríamos dar un paso hacia Red Bull. Entonces creo que con el paso de los años, con el nuevo reglamento de 2014, podremos competir por el campeonato.

Esta decisión tenía que ser tomada, y esta decisión fue tomada entonces por Dieter Zetsche y sus compañeros de junta. En el póquer, dirías: ‘¡Apuesto todo!’. Nosotros hemos devuelto esa confianza, no sólo con los éxitos en la pista, sino también con los incentivos financieros que vinieron con ella, de modo que la relación precio-rendimiento de nuestro compromiso de hoy es muy positiva.

P: Entiendo que Mercedes no se le acercó inicialmente con la idea de incorporarlo a la Junta como accionista y líder del equipo, sino que sólo quería obtener una opinión externa de usted.

R: Sí.

P: ¿Al principio no se trataba de ningún tipo de colaboración?

R: No. Se trataba de mi opinión externa. Intenté señalar las cosas y dar mi opinión. Después de todo, acababa de pasar un año en Williams. Habíamos ganado una carrera ese año.

"La pregunta que me hizo Zetsche fue: '¿Cómo puedes ganar una carrera con Williams y cómo nosotros podemos ganar una carrera como Mercedes? ¿Cuáles son sus recursos? Y al final fueron los mismos recursos. No fue hasta una reunión de seguimiento que nació la idea: '¿Te imaginas hacer esto con nosotros?'.

P: Una de las razones más importantes por las que cada era de éxito llega a su fin es porque los empleados reciben ofertas altamente remuneradas de otros equipos para llevarse el talento. ¿Cómo maneja este equilibrio tan bien?

R: Estoy de acuerdo. En el pasado, las organizaciones se han desintegrado porque los empleados fueron robados o querían cambiar y dejaron la Fórmula 1. Algunos se volvieron simplemente complacientes.

Somos plenamente conscientes de estos enormes riesgos. Casi no hemos tenido pérdidas de empleados en los últimos años, pero no porque paguemos más, sino porque hemos creado un entorno en el que se paga adecuadamente, pero los otros beneficios también son correctos. Por beneficios, por ejemplo, me refiero a trabajar para una marca como Mercedes. Es un honor.

También hemos creado un ambiente de trabajo muy moderno. Somos una organización que no sigue el principio de ‘contrata y despide’, pero apoyamos a la gente cuando las cosas no van bien. Por eso ya hemos puesto el listón muy alto en cuanto a lo que alguien tendría que ofrecer para robar a un empleado.

"Al mismo tiempo, como cualquier otra organización, seguimos teniendo el problema de atraer a los jóvenes talentos, y estos jóvenes necesitan que se les dé la oportunidad de crecer. Tenemos antigüedad en el nivel superior, lo cual es realmente experimental. Este equilibrio no siempre es fácil, pero nos ha ido bien con Aldo Costa y Mark Ellis, por ejemplo.