Los problemas de Mercedes con el límite presupuestario

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, no solo habló de la inflación, sino que también mencionó que el ajuste de los límites de costes en la categoría dificultará que los equipos puedan hacer un cambio de concepto si se han equivocado con el mismo. Poder cambiar de dirección y producir un coche sustancialmente modificado será más complicado durante la temporada 2022.

Este año, el límite presupuestario se ha reducido de 128 millones de euros a algo menos de 124 millones, algo que obliga a las grandes escuderías a recortar dentro de sus plantillas o a destinar parte de su personal a proyectos ajenos a la Fórmula 1.

Al mismo tiempo, la inflación en Reino Unido, nación en la que el equipo Mercedes tiene su sede, se sitúa en el nivel más alto en los últimos 30 años, el 5,5%, según el índice de precios del consumo del país.

"Ha sido especialmente complicado estructurar la compañía y la organización de manera correcta para cumplir con el límite presupuestario de 140 millones de dólares", comentó Wolff en una entrevista a Motorsport.com.

"Además, en un entorno con una inflación tan alta, no solo estamos reduciendo nuestro presupuesto en 5 millones de dólares, sino que también nos encontramos en una situación en la que no somos capaces de aumentar los costes y las nóminas, lo cual me duele".

"Por otra parte, tienes que decidir con mucho cuidado dónde inviertes tu dinero en I+D. En el pasado era más fácil, ya que podías seguir varios caminos en busca de rendimiento".

"Hoy en día tienes que decidir qué opción tiene mayor potencial y lanzarte a por ella. Es una forma completamente diferente de trabajar para los grandes equipos".

Si un cambio de concepto completo fuera necesario, Toto Wolff dejó claro que los equipos tendrán dificultades para enfrentarse a una situación de este tipo.

"Hay una parte en la que sí se pueden cambiar los conceptos técnicos, pero a veces te embarcas en una dirección y eso es todo", comentó el director de Mercedes.

"Y luego está la presión añadida del límite presupuestario, que hace que sea muy complicado cambiar lo básico y lo fundamental del coche".

"Todo está planeado, cada mejora y los costes que conlleva está planeada, y por tanto estamos mucho más restringidos en nuestra capacidad de implementar el proceso creativo en el coche con este límite de presupuesto".