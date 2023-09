A pesar de estar muy lejos del podio, Mercedes tuvo problemas durante las 53 vueltas en el circuito de Suzuka que fueron más allá de la degradación de los neumáticos. El equipo confió mucho en su gestión de las gomas para superar a los Ferrari en la carrera, pero el objetivo no se logró, dejándose cuatro puntos en la clasificación general de constructores en favor de los italianos.

Sin embargo, hubo un momento en el que los alemanes corrieron el riesgo de ver reducido drásticamente su botín debido a un comportamiento muy agresivo de sus pilotos, una situación que llevó al director del conjunto, Toto Wolff [ausente en Japón debido a una operación de rodilla] a llamar sus ingenieros vía telefónica para asegurarse de que se daban las órdenes correctas a los dos pilotos.

Ya en las primeras vueltas de la carrera, Lewis Hamilton y George Russell, en séptima y octava posición respectivamente, no cedieron ni un milímetro. En el quinto giro, el más joven de la dupla se coló por delante de su compañero, que le adelantó en la recta de boxes. ¿Fin de las hostilidades? En absoluto.

En la vuelta 14, el siete veces campeón del mundo se fue largo en la curva Degner, favoreciendo el posterior ataque del otro de los pilotos de Brackley en Spoon, maniobra que el veterano británico trató de evitar enviando al segundo Mercedes a la escapatoria. George Russell se quejó por radio, probablemente intentando llamar la atención de los comisarios, pero no hubo ningún castigo.

En ese momento, quizá no por casualidad, las carreras de los ingleses tomaron caminos diferentes. Lewis Hamilton paró en la vuelta 16, apostando claramente por la estrategia de dos detenciones, mientras que George Russell continuó [esperando un coche de seguridad que no llegó] hasta la 24, cuando montó un juego duro para acabar la cita.

Para cuando el heptacampeón completó su segunda parada en el giro 34, estaba de nuevo en pista a 16 segundos de su compañero, una diferencia que se fue reduciendo hasta que se quedó a su estela a ocho vueltas del final, con Carlos Sainz muy cerca y a su vez remontando con unos neumáticos más frescos.

En ese momento, era vital para Lewis Hamilton no perder tiempo detrás de George Russell, que rodaba a un ritmo mucho más lento debido a la degradación de los neumáticos después de veinte giros, y el joven piloto inglés recibió una orden clara desde boxes [repetida dos veces] para ceder el paso al Mercedes más rápido.

Una decisión que llegó directamente a través del móvil de Toto Wolff, preocupado en casa por si un enfrentamiento interno entre sus dos pilotos provocaba que Carlos Sainz adelantara a ambos. El español no tuvo problemas para adelantar a George Russell, a pesar de que el británico tenía el DRS de su compañero.

Tras la carrera, Lewis Hamilton ensalzó la agresividad de ambos, pero subrayó la importancia de no perder tiempo ni posiciones con los rivales directos: "Deberíamos haber intercambiado posiciones antes. Para mí era crucial mantener un margen lo más grande posible sobre el Ferrari que tenía detrás".

"Creo que si hubiéramos actuado antes, quizá George [Russell] habría tenido más posibilidades de mantener a Carlos [Sainz] detrás de él, porque luchar conmigo desde luego no ayudaba a su gestión de neumáticos", dijo el siete veces campeón del mundo. "No estamos luchando entre nosotros, sino por el campeonato de constructores, como pilotos no tenemos objetivos prestigiosos que perseguir. Lo importante era asegurarnos de que al menos uno de nosotros terminara la carrera por delante de un Ferrari, y para conseguirlo hoy necesitábamos trabajar como un equipo".

