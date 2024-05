Wolff no ve relevante los comentarios de Red Bull por querer a Verstappen

El director de Mercedes escuchó los comentarios del máximo responsable de Red Bull durante el fin de semana del Gran Premio de Miami, puesto que no estaba contento con que tratase de seducir a Max Verstappen para que se una a la escudería de Brackley. Oliver Mintzlaff dijo a Bild Am Sonntag que entenía la postura de Toto Wolff, aunque lo mejor para él sería centrarse en sí mismo.

"Entiendo la presión que Toto Wolff y quizá otros tienen después de estar años atrás, pero creo que debería centrarse en sus retos, ya tiene suficientes", dijo. Y también tiene que ver con el respeto, si sigue hablando con el personal de otros conjuntos, no está bien".

Sin embargo, el de la escudería alemana se mostró impasible ante lo que se comentó, y sugirió que todo ello era irrelevante para él: "No sé lo que ese tipo está diciendo, no tiene relevancia para mí".

No obstante, hubo rumores de que estuvo en una reunión con el piloto neerlandés y sus representantes para discutir un posible fichaje para la temporada 2025 de Fórmula 1, y aunque Toto Wolff seguirá atento a los acontecimientos, indicó que es demasiado pronto para confirmar su alineación tras la marcha de Lewis Hamilton a Ferrari.

"Siempre hay muchas reuniones. No puedo decir [nada definitivo] sobre el segundo piloto, creo que hemos hablado de las posibilidades, y quiero ser justo con todos y no hacer que parezca que estamos jugando al ajedrez con humanos, porque no estamos haciendo eso", dijo. "Queremos tomarnos nuestro tiempo, ver por dónde va el pensamiento de Max [Verstappen] y, al mismo tiempo, vigilar al resto de pilotos".

"Carlos [Sainz] ha vuelto a estar muy fuerte hoy, y por eso estamos un poco en modo observación en este momento", aseguró un Toto Wolff que también esperará a ver lo que sucede con Andrea Kimi Antonelli, una de las opciones más interesantes si Max Verstappen decide seguir en Red Bull.

El joven italiano estuvo en el centro de las conversaciones en el paddock después de que se supiera que un conjunto pidió una excepción a la FIA para que se estrenase en el campeonato pese a ser menor de edad, pero el director de Mercedes explicó que no tiene interés en que dé el salto tan pronto y prefiere que continúe en la Fórmula 2.

"Se crearon muchas historias, y eso no le hace ningún favor porque necesita centrarse en su temporada de la Fórmula 2", afirmó. "Está haciendo muchas pruebas con nosotros para que coja velocidad, y creo que la decisión del segundo piloto llevará semanas, o incluso meses. No hicimos ningún acercamiento a la FIA para que pueda debutar antes".

