Wolff no quiere caer en la "trampa" de Horner por el dominio de Red Bull

La actual ventaja de Red Bull con su monoplaza hace que todos piensen en que ya ganaran el título de esta temporada 2024 de Fórmula 1, y quizá consigan todas las victorias de la campaña. Tras un año igual de dominante, muchos temen que la popularidad del campeonato se resienta si no hay una lucha por la primera posición pronto.

Mientras que sus rivales no pueden acercarse, algunos se preguntan si la reglamentación que entró en vigor en 2022 no logró ofrecer el espectáculo esperado, pero el director del conjunto de Brackley, Toto Wolff, no lo ve así. El máximo responsable de Mercedes cree que sería un error seguir el camino que su homónimo, Christian Horner, siguió en 2015, cuando instó a la FIA a modificar la normativa para frenar a la escudería alemana, que en aquel entonces acaparaba todos los focos.

"Mercedes ha hecho un gran trabajo", aseguró el británico en aquel año. "Tienen un buen coche, un motor fantástico y dos pilotos muy buenos. El problema es que la diferencia es tan grande que al final hay tres categorías, y eso no es bueno para la Fórmula 1, ellos [la FIA] puede ver lo que cada unidad de potencia está produciendo, tienen los datos, podrían idear fácilmente alguna forma de que se iguale".

El austriaco considera que sería un error perder el tiempo pensando que las reglas son las culpables del actual dominio de Red Bull, puesto que sugirió que es deber del resto de las escuderías hacer un mejor trabajo: "No quiero caer en la trampa de un compañero director de equipo de al lado en 2014 o 2015, que dijo que deberíamos cambiar el reglamento porque es demasiado dominante".

"Creo que ellos [Red Bull] han hecho con diferencia el mejor trabajo de todos los equipos en los últimos dos años, y hay que reconocerles el mérito. Están desapareciendo en la distancia como quieren, y no hay nadie más cerca", dijo Toto Wolff. "Es que están en otra liga, y nuestro deporte es uno honesto, se trata de premiar el mejor rendimiento del coche y del piloto".

El rival más cercano es Ferrari, quien admitió que sigue estando unas décimas por detrás de los de Milton Keynes, tanto en clasificación como en carrera, pero su director, Fred Vasseur, cree que la situación puede cambiar, y que hay que centrarse en extraer más rendimiento del SF-24 en lugar de preocuparse de si la normativa es la culpable.

"Si somos capaces de mejorar lo mismo que el año pasado, será alentador", dijo. "Sinceramente, estoy centrado en el equipo, estoy centrado en el hecho de que tenemos que desarrollar el coche, e incluso si un fin de semana estamos delante de Red Bull, mantendré ese mismo enfoque e intentaré hacer un mejor trabajo el siguiente gran premio".

"No porque seamos primeros, segundos o terceros hay que parar o desarrollar más, estamos apretando a fondo, y seguiremos con el mismo planteamiento", continuó el galo. "Está fuera de mi alcance el hecho de que sea interesante o no, pero estamos totalmente centrados en que debemos ponernos al día. Está claro que todavía nos llevan ventaja, y tenemos que seguir desarrollándonos y apretando".

