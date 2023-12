Para Wolff, Mercedes F1 no debe "renunciar" a recuperarse antes de 2026

Hace tiempo que Mercedes decidió abandonar su filosofía sin pontones en su monoplaza para la temporada 2024 de la Fórmula 1, en la que convergerá en torno a la solución 'downwash', de rampa descendente, utilizada por el resto de la parrilla.

De este modo, el ocho veces campeón de constructores tendrá que ponerse a la altura de Red Bull, que ya ha tenido dos temporadas para desarrollar su propia versión óptima de la normativa de coches de efecto suelo.

A pesar de que su principal rival disfruta de una gran ventaja, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, dice que su equipo no puede "renunciar" a su plan de recuperación -después de haber terminado en segunda posición de la general durante dos años consecutivos- en lugar de dar por perdidas las temporadas 2024 y 2025 hasta que las reglas de la F1 sufran un cambio importante.

En declaraciones exclusivas a Motorsport.com, el austriaco lo explicó así: "No quiero renunciar a la recuperación y decir: 'Bueno, esperemos a 2026, coche nuevo, motor nuevo'. Quedan dos años importantes. Quiero ver como una prueba de la fuerza del equipo que somos capaces de recuperarnos y competir por campeonatos. Ese es nuestro objetivo claro".

Para 2026, los motores se desharán del costoso y complejo MGU-H. Además, la potencia de la parte electrificada de la cadena cinemática híbrida casi se triplicará hasta los 350 kW para crear un reparto de potencia equitativo con el motor de combustión interna turboalimentado de 1,6 litros.

En cuanto a la revisión del chasis, los alerones delantero y trasero pasarán a ser activos, el tamaño de las llantas se reducirá de 18 a 16 pulgadas y los coches serán más cortos, más estrechos y hasta 50 kilos más ligeros.

Pero Wolff advierte que las posibilidades de que Mercedes vuelva a lo más alto son escasas antes de que estos importantes cambios en el reglamento técnico igualen las condiciones de la parrilla del Gran Circo.

"Mirando las probabilidades, es muy difícil. Mirando las actuaciones de otros equipos, cómo lo ha hecho Aston Martin durante el invierno de 2022 a 2023, McLaren recuperó un segundo con una mejora que esperaban que fuera de 0,25 segundos...".

"Hay un punto dulce que necesitas encontrar y que desbloquea más potencial. Creo que lo que más contribuye es que los pilotos empiezan a tener un coche en el que pueden confiar, cosa que no pueden hacer ahora [con el W14]", finalizó.

Lewis Hamilton se ha mostrado igual de reservado sobre las posibilidades a corto plazo del equipo de Brackley: "Creo que ahora tenemos una Estrella Polar, algo que no habíamos tenido en dos años. Pero llegar ahí no es una línea recta... Creo que entendemos mucho mejor el coche. Hemos desarrollado grandes herramientas en el fondo. Así que, naturalmente, tengo esperanzas para 2024, pero no voy a contener la respiración", detalló el británico.