Wolff ve a Mercedes F1 en el buen camino para 2026, pero es cauto
Aunque Mercedes está "en camino" de cumplir sus propios objetivos internos para la F1 2026, el jefe del equipo, Toto Wolff, subraya que esto no es garantía de éxito.
Los 11 equipos de Fórmula 1 afrontan la temporada 2026 con interrogantes. En Barcelona, a finales de enero, los equipos tendrán su primera oportunidad real de familiarizarse con los nuevos coches, donde la fiabilidad y el rendimiento de las unidades de potencia también deberían quedar más claros.
Las nuevas normas ofrecerán la oportunidad de marcar una gran diferencia, pero es inevitable que algunos equipos y/o proveedores de motores no den en el clavo. En Mercedes esperan que se repita lo de 2014, cuando dominaron la F1 durante mucho tiempo con la introducción de los motores híbridos V6, pero el jefe del equipo, Toto Wolff, se mantiene cauto.
"Es increíblemente difícil de predecir, porque nos hemos marcado objetivos y vamos camino de cumplirlos", dijo Wolff. "Pero si esos objetivos eran lo suficientemente ambiciosos, y si se establecieron de la forma correcta en términos de prioridades, lo dirá el futuro. Eso ya no está lejos". La comparación con la situación de 2014 también es un reto para el dirigente austriaco, en parte porque el panorama actual es mucho más competitivo que en años anteriores.
¿Será Mercedes capaz de volver a competir en lo más alto tras unos años difíciles en la era del efecto suelo? "Sólo el futuro lo dirá", afirma Wolff. "A la gente le gusta intentar atribuirlo a un factor que hubiera determinado el éxito o el fracaso, ya sea un nuevo director, un jefe de equipo, un director técnico, un jefe de aerodinámica o unos cuantos 'genios' que hubieran entrado".
Totto Wolff
Foto de: Erik Junius
"Pero, en última instancia, se trata de que un grupo de personas trabajen juntas y tomen colectivamente las decisiones adecuadas, basadas en los datos correctos, con la infraestructura adecuada, con la mejor correlación entre el mundo virtual y la realidad. Porque con todas las limitaciones que tenemos ahora, ahí es donde averiguas lo que vale tu coche. Y si eso no se correlaciona con la realidad en cuanto sales a la pista, ese es el mayor riesgo para cualquier equipo".
Wolff añade, cuando se le pregunta, que "nunca está convencido" de las cosas, incluyendo si su equipo tiene la infraestructura adecuada para volver más fuerte en 2026 que al inicio de esta generación de monoplazas. "Soy alguien que ve el vaso medio vacío", indica el máximo responsable de los de Brackley. "Así que simplemente estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para presentar un coche y una fuente de energía lo suficientemente competitivos como para luchar por el campeonato".
Comparte o guarda este artículo
Los directores o jefes de equipo de la F1: ¿quiénes son y qué hacen?
Mercedes termina 2º en constructores, pero Wolff señala problemas sin resolver
Toto Wolff no ve "ninguna razón" para que la F1 no siga creciendo
Antonelli, en exclusiva: "El 2026 será mi gran oportunidad"
Wolff insiste: los F1 2026 pueden llegar a 400km/h… teóricamente
Así es el reparto de uso de túnel de viento para el inicio de la F1 2026
Últimas noticias
Wolff ve a Mercedes F1 en el buen camino para 2026, pero es cauto
Verstappen prueba el Mercedes-AMG GT3: ¿Plan secreto para las 24h de Nürburgring?
Título por medio punto o la primera victoria de Senna: los cinco GP de Portugal más icónicos en F1
Cómo Dani Juncadella sólo necesitó un día para entender el Hypercar del WEC
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios