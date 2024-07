Wolff revela que Alonso rechazó un interés real de Mercedes F1 para 2025

Desde que se anunció que Lewis Hamilton dejaría Mercedes para fichar por Ferrari de cara a 2025, el equipo alemán ha estado en busca de un reemplazo que todavía no ha encontrado, o mejor dicho, un sustituto al que todavía no han querido firmar, ya que opciones no le han faltado ni le faltan.

Ser piloto de Mercedes en la Fórmula 1 está al alcance de muy pocos y entre otros, Carlos Sainz, quien será reemplazado por Hamilton en Ferrari, se ofreció a la escudería alemana, que en cambio hasta el momento ha preferido jugar con el nombre de Max Verstappen y apuntar a Andrea Kimi Antonelli, la jovencísima promesa italiana que corre bajo su paraguas en la Fórmula 2.

Sin embargo, Toto Wolff, director de Mercedes, ha revelado en unas recientes declaraciones para Motorsportweek que Alonso fue uno de los candidatos que barajaron, pero que el bicampeón del mundo de Fórmula 1 no estaba interesado en la posibilidad de unirse al equipo con sede en Brackley después de ver su rendimiento a principios de temporada.

"Por supuesto, a principios de año estábamos interesados en la opción de traer a Fernando Alonso al equipo, pero en ese momento él no estaba interesado en correr para Mercedes".

"También se le había ofrecido un contrato a largo plazo en Aston Martin. Esa era exactamente la situación en ese momento", dijo el reputado directivo austriaco.

Esas palabras hacen referencia que probablemente el interés de Mercedes por Alonso era sólo de cara a 2025, con la idea de ascender al ya mencionado Antonelli en 2026 y así poder darle otro año de experiencia en las categorías inferiores o, quizá ya en F1, pero como piloto de Williams.

Razón por la que se habría decantado por el proyecto ambicioso de Lawrence Stroll, que estos últimos días ha seguido fichando personal de renombre y que cada vez parece estar más cerca de hacerse con los servicios de un Adrian Newey que sería recibiendo con los brazos abiertos en cualquier equipo de la parrilla del Gran Circo.

Tras la negativa de Alonso, en Mercedes siguen sin aclarar sus ideas y, pese a que se acerca el parón de verano, recientemente Toto Wolff ha asegurado que no tienen ninguna prisa, ya que son ellos los que tienen la sartén por el mango al ser el único equipo de la parte delantera de la parrilla que en estos momentos tiene un asiento totalmente libre para la próxima campaña.

George Russell, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, al final de la clasificación Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

