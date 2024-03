Wolff cree que la F1 debe"enderezar el rumbo" tras el caso Horner

El fin de semana del Gran Premio de Bahrein 2024 de Fórmula 1 se vio ensombrecido por la situación del director de Red Bull, puesto que Christian Horner estaba investigado por la propia empresa de bebidas energéticas a raíz de unas acusaciones que una empleada hizo contra él. Tras llevar a cabo un estudio de ocho semanas por un abogado independiente, las denuncias se desestimaron y el británico quedó libre de culpa.

Sin embargo, el asunto no quedó ahí. El jueves en el circuito, una fuente anónima envió un dossier con supuestas pruebas a altos cargos de la FIA y de la Fórmula 1, incluidos los directores de las escuderías y los medios de comunicación, y unas horas después del doblete de los de Milton Keynes en la carrera, Jos Verstappen lanzó otro ataque a Christian Horner al decir que el conjunto corría el riesgo de "quedar destrozado" si el inglés se quedaba.

La forma en que la polémica del máximo responsable de Red Bull desvió la atención del inicio de la temporada alarmó a las altas esferas del campeonato, y el presidente de la federación internacional, Mohammed ben Sulayem, admitió públicamente que era "perjudicial" para la Fórmula 1. Sin embargo, a pesar de las sugerencias de que el organismo rector debía entrar al caso para garantizar transparencia e integridad, el emiratí aseguró que no podían hacer nada a menos que hubiera una queja formal.

No obstante, el director de Mercedes, Toto Wolff, consideró que esa postura no es la correcta, y cree que lo que está en juego es tan importante que sería un error que los rivales de Red Bull se vieran obligados a pronunciarse, porque eso devaluaría la importancia de lo que está en juego: "Creo que en el momento en que empiece a seguir cuestionando cómo se ha manejado esto, quizá no esté haciendo ningún bien al asunto".

"Entonces podría verse que se trata solo de una lucha de poder dentro de la Fórmula 1, por eso pienso que no está en manos de los equipos", dijo. "Es un tema tan importante que no quiero empequeñecer toda la situación haciendo ver que el de Mercedes o McLaren habla de los de Red Bull. Vamos a ver dónde va [el tema] en los próximos días, me gustaría mucho que el organismo rector, el sancionador y el titular de los derechos comerciales sean los que enderecen el rumbo".

Aunque fuentes de la FIA indicaron que su reticencia a actuar unilateralmente se debe a que considera el asunto totalmente como un problema interno de Red Bull, Toto Wolff no lo ve así, y consideró que la forma en que la Fórmula 1 en su conjunto responde a las acusaciones de comportamiento inapropiado es un indicador de su posición en el resto del mundo.

"Creo que el manejo de la situación es muy importante para la Fórmula 1, no está en manos de los competidores tomar ninguna medida, y deberíamos mirarnos a nosotros mismos en términos de qué es lo que podemos hacer para optimizar en todos esos temas, igualdad y diversidad, eso es lo que estamos haciendo", comentó el austriaco. "Estoy muy orgulloso de que estemos a la vanguardia de eso. Para juzgar sobre otra persona u equipo, es el órgano de gobierno el que tiene que hacerlo, lo tienen en su mano, y quizá es ahí donde tenemos que fijarnos".

