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Wolff explica cómo detectar talento en la F1 y por qué algunas promesas fracasan

Toto Wolff explica sin tapujos cómo identifica a los futuros talentos de la Fórmula 1, por qué algunos jóvenes prodigios fracasan por su actitud y el extraordinario sexto sentido de Lewis Hamilton.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 29 oct 2026, 13:01

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Cuando diriges un equipo de Fórmula 1 valorado en miles de millones, probablemente tu bandeja de entrada esté repleta de correos de padres de pilotos de karting convencidos de que su hijo es el próximo Ayrton Senna. Separar a los talentos generacionales de los jóvenes que simplemente cuentan con un enorme respaldo económico es una tarea despiadada, y los métodos de selección del jefe de Mercedes, Toto Wolff, están quedando plenamente respaldados por la irrupción de Andrea Kimi Antonelli.

En apenas su segunda temporada en la máxima categoría, Antonelli está a las puertas de proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1.

Pero ¿cómo consigue realmente un director de equipo identificar a alguien que tiene lo necesario para convertirse en campeón del mundo? Wolff participó recientemente en el podcast Cheeky Pint, donde desveló los secretos de su proceso de selección de talentos y dejó algunas reflexiones especialmente contundentes.

La primera vuelta y el problema de los jóvenes prodigios con malas actitudes

Cuando el presentador del podcast, John Collison, preguntó directamente a Wolff "¿cómo identificas realmente a un Kimi?", el responsable de Mercedes explicó que la primera evaluación visual es sorprendentemente sencilla. No hace falta analizar una enorme cantidad de datos de telemetría para detectar el talento natural al volante.

"Puedes ver cuándo alguien se siente cómodo en el kart. Por ejemplo, cuando va a 100 kilómetros por hora bajo la lluvia y ese niño completa su primera vuelta, llega a una curva y pasa derrapando. Entonces piensas: vale, aquí están los ingredientes para ser bueno en esto", explicó Wolff.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Sin embargo, ser extraordinariamente rápido sobre una pista mojada es apenas la mitad del trabajo. La Fórmula 1 es un deporte de equipo en el que la política y los patrocinadores desempeñan un papel fundamental. Si un joven piloto trata fatal a sus mecánicos o es incapaz de mantener una conversación con un importante patrocinador, su carrera puede estar condenada antes incluso de comenzar.

Wolff no se mordió la lengua al explicar por qué tantos jóvenes pilotos que generan enormes expectativas acaban desapareciendo del panorama automovilístico antes incluso de acercarse a un asiento en la Fórmula 3.

"Más allá del cronómetro, tiene que haber capacidad técnica para poner a punto el coche de la manera adecuada, interactuar con los ingenieros y tener ciertas habilidades sociales para conseguir patrocinadores y tratarlos bien", afirmó Wolff.

"Ha habido niños extremadamente talentosos que nunca llegaron a ninguna parte simplemente porque eran malas personas o no eran lo suficientemente inteligentes".

Cuando los pilotos desconciertan a los ingenieros

Incluso si un piloto supera las dificultades del karting, aprende a relacionarse con los patrocinadores y demuestra tener una buena actitud, todavía necesita poseer una cualidad física que no se puede enseñar para llegar a convertirse en campeón del mundo.

Wolff la describe como una conexión genética con la máquina y recurrió al ejemplo de su antiguo piloto, Lewis Hamilton, para ilustrar hasta qué punto puede resultar extraordinario ese sexto sentido.

"Un ejemplo es un viejo amigo y piloto mío, Lewis Hamilton. Una vez, Lewis dijo algo mientras hablaba del coche: 'El coche subvira desde el eje delantero hasta donde estoy sentado'", recordó Wolff.

Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Aquella explicación dejó completamente desconcertado al departamento de ingeniería de Mercedes.

"Bueno, ¡eso es la parte central del coche! ¿Cómo puede subv irar esa zona? Los ingenieros no conseguían identificar realmente a qué se refería, pero eso era lo que su cuerpo le estaba transmitiendo", explicó Wolff entre risas.

"Si un piloto es capaz de tener esa capacidad fundamental e innata, entonces se vuelve imbatible. Pero eso es genética".

Así que, si quieres llegar a la Fórmula 1, solo necesitas una genética extraordinaria, las habilidades sociales de un diplomático y el valor suficiente para llevar un kart de lado bajo un auténtico diluvio. Fácil, ¿verdad?

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