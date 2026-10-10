Wolff estalla por las 'estúpidas' acusaciones de favoritismo: "Que vean los Teletubbies"

El jefe del equipo Mercedes de Fórmula 1, Toto Wolff, ha asegurado que quienes sugieren que Andrea Kimi Antonelli está recibiendo un trato de favor respecto a George Russell "no tienen cerebro" y deberían dedicarse a "ver los Teletubbies".

Las teorías conspirativas surgieron a raíz del fallo de motor que sufrió Russell en Malasia, que obligó al británico a cambiar antes de lo previsto su unidad de potencia y asumir una penalización en parrilla, cuando inicialmente se esperaba que pudiera beneficiarse de la actualización del ADUO a finales de este mes.

Dado que, de todos modos, tendrá que cumplir una sanción, Russell utilizará el paquete aerodinámico anterior de Mercedes en el Gran Premio de Singapur. El propio piloto, de 28 años, sugirió que podría merecer la pena volver a la especificación anterior, con la que ganó en Bakú antes de que se introdujeran un fondo plano y unos pontones revisados en Sepang, donde Red Bull se impuso por primera vez esta temporada. Antonelli, por su parte, mantendrá las nuevas piezas este fin de semana.

A todo ello se sumó la expresión impasible de Wolff durante su breve aparición en pantalla mientras Russell abandonaba la carrera de Malasia, una imagen que no hizo más que alimentar todavía más las teorías.

Sin embargo, cuando el asunto salió a relucir durante la rueda de prensa del viernes en Singapur y se le preguntó qué tenía que decir a quienes especulaban al respecto, el austriaco respondió con contundencia.

"No tienen cerebro, quienes piensen eso. Quiero decir, es algo completamente absurdo. Ya nos pasó en el pasado con los aficionados de Lewis [Hamilton]".

"¡No sé qué está pasando! ¿Se creen que tengo un botón que pone 'avería de motor de George ahora'? ¿O que vamos a perjudicar a un piloto frente al otro cuando estamos luchando por el campeonato de constructores? Siempre hemos tenido la mentalidad de proporcionar el mismo material a todo el mundo".

George Russell, Mercedes Photo by: Liam Fabre

"Pero supongo que así son las redes sociales hoy en día. La gente se esconde detrás de sus pantallas y empieza a atacar. Hay mucha polarización y, a veces, leo lo que escribe la gente. Me parece divertidísimo. Estas personas realmente contribuyen a mi propio entretenimiento cuando insultan al equipo o a mí. He oído que soy Satanás. Así que sí, en general, es divertido".

Wolff añadió: "De verdad, tengo cero comprensión y respeto por las personas que se inventan estas cosas. En lugar de ver la Fórmula 1, deberían ver los Teletubbies o, no sé, algunos dibujos de Mickey Mouse".

Aun así, la ventaja de Antonelli al frente del campeonato es mayor que nunca, con Russell a 84 puntos de distancia. Un periodista señaló que se considera natural que los equipos tiendan a volcarse hacia el piloto que está consiguiendo los mejores resultados. Por ello, se preguntó a Wolff hasta qué punto se había esforzado por mantener alta la moral de Russell en ese contexto.

"Siempre he intentado, desde que llegué a la Fórmula 1, incluso en mis tiempos en Williams, ser lo más equilibrado y transparente posible con los pilotos", respondió.

"Ya he contado esta historia antes. Recuerdo que era un completo novato y me encontré con Alain Prost en la parrilla de una carrera. Le dije: 'Por simple curiosidad, ¿por qué acabó tan mal todo entre Ayrton Senna y tú?'. Y me respondió: 'Porque nunca sabíamos cuáles eran las intenciones del equipo'. En un momento determinado sentías que eras el favorito y, dos meses después, pensabas que la política interna estaba jugando en tu contra. Había diferentes situaciones en las que tenías la sensación de que realmente no te querían allí".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Así que me propuse como reto mantener siempre ese equilibrio. Y no fue fácil con Lewis y Nico Rosberg en su momento. Por eso, la gente puede pensar lo que quiera, pero la integridad en ese sentido es algo importante para mí, y los pilotos lo saben".

Wolff también recordó que sus dos pilotos son productos del programa de jóvenes talentos de Mercedes, al que ambos se incorporaron hace casi una década.

"Tenemos a Kimi con nosotros desde que tenía 11 años", continuó. "Es una parte integral del equipo. Es muy bonito verlo crecer y encontrarse ahora en una posición en la que está luchando por un campeonato siendo tan joven, con el talento que tiene".

"Y, por otro lado, está George, que lleva con nosotros desde que tenía 17 años. Es alguien por quien siento mucho cariño y empatía. Estamos muy unidos. Pasamos tiempo juntos fuera de los circuitos, con [la prometida de Russell] Carmen y [la esposa de Wolff] Susie".

"Si la gente viera que viajamos juntos, que tomamos café en la misma cafetería, que vamos al gimnasio... Por eso resulta bastante molesto que algunos lunáticos, que realmente no tienen ni idea de cómo funcionan las relaciones personales, aparezcan con este tipo de acusaciones".

"Así que no presto ninguna atención a todo esto. Lo más importante es que George sabe cómo funciona el equipo, Kimi también lo sabe, y siempre intentaremos darles las mismas oportunidades".

"Y en lo que respecta a las mejoras, es un buen ejemplo. No sabemos cuál de las dos especificaciones va a ser más rápida. Así que tomas una decisión y dices: 'Vamos a intentar averiguarlo', y no hay ningún tipo de motivación política detrás".

"Incluso aunque ahora, desde un punto de vista puramente matemático, sea más realista que Kimi gane el campeonato, seguiríamos dando a George exactamente las mismas oportunidades. Y eso es importante. Esa es la filosofía y la integridad con las que ha funcionado el equipo desde 2013, desde que llegué. Y vamos a mantenernos fieles a ello. Después, que la gente piense lo que quiera".