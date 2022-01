Wolff: "Espero acciones de la FIA, no solo palabras"

Cargar el reproductor de audio

"No creo que lo logremos, especialmente Lewis". Es la respuesta que Toto Wolff da tras una pregunta sobre la posibilidad de olvidar la decepción que supuso perder el título de 2021.

La herida sigue abierta, a pesar de que ya han pasado casi dos meses desde la noche de Yas Marina, pero también es cierto que dentro de unas semanas la Fórmula 1 volverá a rodar en los test de Barcelona.

El silencio que siguió a la victoria del domingo en Abu Dhabi no parece haber curado la decepción de Wolff, y la confirmación vino a través de las palabras que pronunció en una entrevista publicada por el medio alemán AMuS.

"Lewis, todo el equipo y yo mismo estamos desilusionados", confirmó el austriaco. "Amamos este deporte porque siempre ha sido muy claro, el cronómetro nunca miente. Pero si rompemos el principio fundamental de equidad y el cronómetro se vuelve irrelevante, entonces, las dudas aparecen, y piensas en todo el trabajo y todos los sacrificios que se han hecho, que luego te quitan".

"Nos va a llevar mucho tiempo digerir esto, no creo que seamos capaces de hacerlo, especialmente Lewis, pero, al menos, junto con la FIA, podemos intentar hacerlo mejor en el futuro", indicó el jefe de Mercedes.

Wolff envió mensajes al máximo organismo del automovilismo, y destacó varios puntos: "Espero acciones, no solo palabras. Somos un deporte, no podemos ir por libre, hay reglas. Antes del comienzo de la nueva temporada debe haber claridad, para que cada piloto, cada equipo y cada aficionado sepa lo que está permitido y lo que no. Somos una forma de entretenimiento, pero ninguna decisión a favor del espectáculo debe romper las reglas".

Problemas de motor por primera vez en años

La lucha por el mundial contra Red Bull y Verstappen reafirmó la gran capacidad de reacción de Mercedes, un aspecto que, más allá de la decepción de Abu Dhabi, se pudo comprobar en las palabras de Wolff.

"El aspecto positivo fue la forma en que logramos recuperar terreno, ya que después de la descalificación en Brasil pensé que el campeonato de pilotos estaba perdido. En Austin no entendimos algunas cosas del manejo del coche que, una vez investigamos, nos permitieron dar un gran paso adelante. Nuestra puesta a punto fue mejor a partir de ese momento, y tuvimos menos desgaste de neumáticos, y eso se reflejó en los resultados de la carrera".

"No hemos perdido el campeonato por culpa de la unidad de potencia, aunque es cierto que hemos tenido problemas por primera vez en ocho años. Al principio solo se trataba de un componente vinculado a un lote que tuvo problemas durante la producción, después surgió una especie de brote y los motores perdieron potencia".

La F1 2022 estará igualada

Con el 2022 a la vista, Wolff no pareció demasiado preocupado por la posibilidad de que un equipo haya interpretado mejor las nuevas reglas técnicas: "Si alguien encuentra un hueco en el reglamento, las escuderías irán en esa dirección. Espero ver coches similares, más de lo que crees, puede haber algunas diferencias esta temporada, pero al final la estará equilibrado. Ya no habrá un equipo que esté un segundo por delante de todos, el límite presupuestario no creo que lo haga posible."

Sobre el tope presupuestario, el jefe de los alemanes no parece ponerse del lado de los que no les gustan las restricciones de gasto introducidas por la FIA a principios de 2021.

"Los equipos que disponían de los mayores presupuestos no estaban contentos por perder esa ventaja, pero creo que la situación había provocado una carrera armamentística entre Red Bull, Ferrari y nosotros. Ahora todo está más equilibrado, creo que hay cinco o seis equipos que pueden pensar de forma realista y que pueden ganar en el futuro, y eso es bueno para el deporte. El que gana el Super Bowl no siempre es el mismo", concluyó.