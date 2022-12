Wolff comprende la difícil situación que vivió Binotto en Ferrari

Cargar el reproductor de audio

Tras varias semanas de rumores sobre la posible salida de Mattia Binotto de la escudería Ferrari, la última semana del mes de noviembre, tras dar por finalizada la temporada de Fórmula 1 2022, el propio Mattia fue el que anunció su dimisión, por lo que ya no formará parte de la dirección del Cavallino Rampante en la próxima temporada 2023. Aún se desconoce quién será el sustituto que ocupará el gran asiento, pero personajes de la categoría reina como el jefe de Mercedes, Toto Wolff, se han pronunciado al respecto.

Motorsport.com preguntó a Wolff sobre si pensaron que ganarían la lucha de Mercedes y Ferrari por la P2 en la clasificación final, a lo que respondió:

"Creo que Ferrari tuvo una racha bastante mala en carreras anteriores, y nosotros nos estábamos poniendo al día. Por un lado, no me importaba terminar segundo o tercero. Me preocupo por el año que viene. Pero somos animales competitivos, y eso influye en las primas que se pagan a la organización, y todo el mundo se merece estar en una buena posición económica. Así que, al final, P2 es a lo que aspirábamos, y no lo conseguimos".

Sin embargo, pese a los "momentos" que tuvo con Mattia, cosa que "no es ningún secreto", tal y como afirma el jefe de las Flechas Plateadas, ha entendido en todo momento la situación en la que se encontraba Binotto.

"Creo que Mattia y yo tuvimos nuestros momentos durante todos estos años, no es ningún secreto. Pero, en cierto modo, los consolidamos en 2022".

"Pero siempre estuvo claro que estaba bajo una presión tremenda. Siendo director de equipo en Ferrari, es mejor que tengas un buen contrato para tu salida. Probablemente sucedió lo inevitable, pero se aferró a ello más tiempo de lo que me esperaba", declaró.

Además, Motorsport.com le preguntó si cree que siendo director de Ferrari se sentirá una mayor presión respecto al resto de escuderías como, en su caso, Mercedes, a lo que respondió:

"Absolutamente. Representando a Ferrari, estás representando a todo el país. Te aplastan y te aplastan. Pero con brutalidad. Así que sí, [es duro] ser el director del equipo Ferrari, sobre todo siendo italiano, porque si eres extranjero no lees las noticias pero, como italiano, estás claramente en la línea de fuego".

En cuanto a los sustitutos para 2023, se le preguntó también a quién vería como posible candidato para reemplazar a Mattia, a lo que Wolff aseguró que "es muy difícil de juzgar".

"Debe haber talento directivo italiano, incluso como en otros sectores, que tenga poder e inteligencia para dirigir un equipo así. No he estado cazando talentos y no estoy en la piel de John [Elkann]. Pero es el trabajo más apasionante de Italia, diría yo".

Pero, por supuesto, el ex director de la escudería italiana buscará algún puesto de trabajo en el mundo del automovilismo y, seguramente, en la categoría reina, pero Toto aseguró que en Mercedes no encontraría ese hueco.

"Creo que se ha roto demasiada porcelana entre nosotros los dos últimos años como para que eso [trabajar con Mercedes] sea posible. Y con los otros equipos, no puedo decirlo. Pero ciertamente Mattia entiende la Fórmula 1 al dedillo, y sí, tal vez encuentre un papel en otro equipo", finalizó.