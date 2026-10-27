Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Wolff desmonta la teoría de Helmut Marko sobre Russell: "Sigue teniendo lo necesario"

El jefe de Mercedes está convencido de que George Russell puede hacer borrón y cuenta nueva tras su inminente derrota ante Kimi Antonelli en la lucha por el título de Fórmula 1.

Filip Cleeren

Editado: 27 oct 2026, 19:38

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El jefe de Mercedes en la Fórmula 1, Toto Wolff, ha rechazado las insinuaciones del exasesor de Red Bull Helmut Marko de que George Russell no podrá recuperarse de la derrota ante Andrea Kimi Antonelli en la lucha por el título mundial.

Antonelli está a punto de proclamarse campeón en el próximo Gran Premio de Ciudad de México, salvo que circunstancias excepcionales retrasen su coronación una semana más.

Con Mercedes situándose al frente de la parrilla gracias al nuevo reglamento de 2026, Russell, que lleva años en el equipo, tenía una oportunidad de oro para luchar por el título mundial. Sin embargo, el británico se ha visto ampliamente eclipsado por su compañero de equipo, mucho menos experimentado, que ganó cinco carreras consecutivas al inicio de la temporada para hacerse con el control de la clasificación.

Russell experimentó un breve resurgimiento tras el parón veraniego, pero entre sus dificultades para adaptarse al comportamiento de los nuevos monoplazas y la mala suerte con la fiabilidad, el piloto de 27 años nunca pareció estar en condiciones de derrotar a Antonelli. Ahora, incluso corre el riesgo de perder la segunda posición del campeonato frente al piloto de Ferrari Lewis Hamilton.

Helmut Marko, comentarista de Sky Alemania y antiguo asesor de Red Bull, equipo que abandonó a finales del año pasado, considera que Russell no podrá recuperarse de semejante derrota frente a su compañero de equipo de 20 años.

"Russell ya no es el piloto número uno", afirmó Marko después de que Antonelli consiguiera su novena victoria de la temporada en el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en Austin, mientras Russell terminaba octavo.

"Antonelli le ha arrebatado claramente ese puesto. Dudo que vuelva a tener otra oportunidad de luchar por el título mundial o que algún equipo vuelva a otorgarle el estatus de piloto número uno".

Tras ganar la carrera inaugural de la temporada en Melbourne, George Russell se ha visto eclipsado por su compañero de equipo más joven durante buena parte de 2026.

Following an opening weekend win in Melbourne, George Russell has been shaded by his younger team-mate throughout 2026.

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Después de la carrera, Wolff rechazó las declaraciones de Marko e insistió en que, con un nuevo comienzo y un coche que se adapte mejor a su estilo de pilotaje, Russell todavía puede luchar por campeonatos del mundo.

"Helmut es mi compatriota austriaco, aunque no precisamente mi amigo, pero respeto su opinión", afirmó Wolff. "Sin embargo, creo que se equivoca con George. George tiene todas las capacidades necesarias. Creo que el coche no se adapta a él".

"Creo que, al principio de la temporada, puede resultar difícil afrontar una situación en la que sientes que este va a ser tu año y, de repente, tienes al otro lado del garaje a este niño prodigio que empieza a ganarte terreno de verdad".

"Y creo que, en una nueva temporada, si le proporcionamos un coche rápido, George tiene absolutamente todo lo necesario para ganar un campeonato".

"Por eso, creo que es demasiado fácil decir que nos olvidemos de todos esos años en los que ganó en Fórmula 2 y Fórmula 3, de sus primeros años y de los campeonatos europeos consecutivos que conquistó en karting. Todo ese talento sigue ahí".

Antonelli llega al Gran Premio de México de este fin de semana con una ventaja de 123 puntos sobre Russell, cuando solo quedan 125 puntos en juego en las cinco carreras restantes.

Si Russell consigue ganar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, a Antonelli le bastará con terminar noveno para convertirse en el campeón del mundo más joven de la historia de la Fórmula 1. Si es Hamilton quien se lleva la victoria, al italiano de 20 años le bastaría con sumar un único punto gracias a una décima posición.

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