Tras la intervención de la FIA para abordar las preocupaciones de seguridad expresadas por los pilotos, Mercedes se encontró en el centro de un intenso debate en el paddock.

Al reaccionar tan rápido y presentar el viernes en su coche un segundo suelo, tal y como permitía la directiva técnica de la FIA enviada el jueves, sus rivales se preguntaron si el equipo había recibido un aviso previo de los cambios para estar listo a tiempo, algo que Mercedes insistió en que no había hecho.

Además, alegaron que esa pieza en realidad era ilegal, ya que la FIA no había cambiado el reglamento para permitirla, por lo que Mercedes se encontró ante el riesgo de una protesta si la usaba en la clasificación. Finalmente, lo retiraron del W13 para el sábado después de comprobar que no había aportado ninguna mejora.

Además, Toto Wolff cree que los equipos rivales están pidiendo a sus pilotos que resten importancia a las preocupaciones para que la FIA no actúe aún más rápido en este asunto.

Los desacuerdos entre Mercedes y sus rivales llegaron a su punto álgido en una reunión de directores de equipo celebrada el sábado por la mañana en el Circuito Gilles Villeneuve, en la que Wolff expresó su enfado con los demás por tirar de juegos políticos.

Las fuentes de Motorsport.com revelaron que expresó su decepción por el hecho de que otros trataran de obtener una ventaja competitiva y política a través de algo que era una verdadera preocupación de seguridad para sus pilotos.

Cuando Motorsport.com le preguntó por la situación del porpoising y la reunión, Wolff no pudo ocultar su enfado por cómo se estaban desarrollando las cosas.

"Este es un deporte en el que tratas de mantener una ventaja competitiva o ganarla", dijo. "Pero esta situación ha ido claramente demasiado lejos".

"Todos los pilotos, al menos uno en cada equipo, han dicho que tenían dolor después de Bakú, que tenían dificultades para mantener el coche en la pista o sufrían visión borrosa".

"Que los directores de equipo traten de manipular lo que se dice para mantener la ventaja competitiva y usen la política cuando la FIA trata de llegar a una solución rápida para al menos poner los coches en una mejor posición, no es sincero. Y eso es lo que les he dicho".

"No hablo sólo de los Mercedes: todos los coches sufrieron de una u otra manera en Bakú, y siguen haciéndolo aquí. Los coches son demasiado rígidos. Los coches rebotan, o como quieras llamarlo".

"Hay efectos a largo plazo que ni siquiera podemos juzgar. Pero en cualquier momento esto será un riesgo para la seguridad, y venir con pequeñas manipulaciones, o avisar a los pilotos, es simplemente lamentable".

Mientras que los pilotos de Mercedes, Lewis Hamilton y George Russell, han sido los que más han hablado sobre los problemas del porpoising, Wolff cree que es un error que sus rivales piensen que sus pilotos exageran para poder hacer que sus coches más rápidos.

Wolff afirma que muchos otros pilotos están también descontentos con la situación, incluido Checo Pérez, de Red Bull Racing.

"Por supuesto, la gente cuestionará si mi posición es sincera o no", dijo. "Por eso digo que no es sólo nuestro problema. Pero si un piloto de Red Bull dice que llegas a los 300 km/h, que es cuando surge el problema, y con estos problemas, 'puedes incluso perder la visión en las frenadas o no ser capaz de posicionar el coche correctamente', como dijo Pérez...".

"Y luego escuchas las palabras de Sainz, escuchas lo que ha dicho Ricciardo, escuchamos lo que ha dicho Ocon, Magnussen y nuestros dos pilotos".

"Esto no es un problema de nuestro equipo. Se trata de un problema de diseño de los coches con efecto suelo que debe ser abordado antes de que tengamos una situación peor, sea cual sea".

"Y no es sólo subir los coches, porque subirlos no resuelve la rigidez de las características aerodinámicas inherentes", concluyó.