Wolff confía en el nuevo Mercedes W15 para F1 2024, pero con cautela

El nuevo W15, muy revisado, se presentó en Silverstone el miércoles por la mañana, antes de que Lewis Hamilton y George Russell completasen sus primeras vueltas al volante del monoplaza.

Toto Wolff es optimista sobre las perspectivas del nuevo coche, pero también reconoce que no será fácil enfrentarse al equipo que ha dominado las dos últimas campañas.

"Por un lado, hay que ser realista sobre las probabilidades de vencer a un equipo que ha estado bastante por delante hasta ahora con este reglamento y que ha hecho las cosas bien en las dos últimas temporadas, mientras que nosotros no", dijo.

"En la Fórmula 1 no hay milagros. Por otro lado, nuestra ambición es grande. Red Bull y un coche muy exitoso son el punto de referencia a batir. No sé cuándo pasará, no tenemos una bola de cristal. Pero pronto sabremos lo lejos que están y todo el trabajo que tenemos aún por delante".

Wolff dejó claro que el rendimiento de su escudería en las dos primeras temporadas desde el regreso del efecto suelo no ha sido lo suficientemente buenas.

"Nos equivocamos con la nueva normativa", dijo. "Pero cuando echemos la vista atrás dentro de 10 años, o más, y vean que terminamos primeros ocho veces seguidas y luego terceros y segundos en constructores, parecerá que fue un resultado respetable y que no estuvo tan mal".

"Pero eso no cuenta, porque otro equipo y otro piloto ganaron la mayoría de las carreras", dijo.

Lewis Hamilton, Mercedes W15 Photo by: Mercedes AMG

"Así que nuestro objetivo es consolidar nuestras posiciones respecto a Ferrari y McLaren, a veces también Aston Martin, y estar en la parte delantera de ese grupo.

"Al mismo tiempo, hay que intentar competir en la parte delantera. Ese es nuestro objetivo, estamos decididos a hacerlo. Y al mismo tiempo, sabemos lo difícil que es, porque estás un paso por detrás de tu principal rival, que lo ha hecho bien desde el principio".

"Pero nos encanta el reto. Y por eso estoy tan ansioso y todos nosotros estamos tan ansiosos, por ver por fin el coche en la pista rodando", añadió.

Toto Wolff afirma que el decepcionante rendimiento de los W13 y W14 obligó al equipo a analizar y ver qué había que cambiar en todas las áreas: "Creo que lo más importante es mirar hacia dentro. ¿En qué nos equivocamos? ¿Por qué el mundo virtual no se correspondía con el mundo real? Y creo que encontramos algunas pistas, fuimos en esa dirección, intentamos eliminar el mayor número posible de variables".

"Y el zumbido que hay en la empresa es algo que no había visto en muchos años. Sabemos que es difícil, sabemos que es una gran montaña que escalar porque si un equipo está muy por delante como lo estaba Red Bull el año pasado, eso no es fácil".

"Pero tenemos una magnífica combinación de pilotos, esperemos que un coche rápido, la mejor gente en la fábrica que lo está dando todo para llegar al éxito. Y creo que hay muy buenos ingredientes para volver a estar delante", concluyó el director de Mercedes en la F1.

