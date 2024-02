Wolff ve comparables las salidas de Hamilton y Rosberg de Mercedes F1

La temporada 2024 de Fórmula 1 aún no ha comenzado, pero incluso antes de eso, el año natural ha dado mucho que hablar. Uno de los temas principales es, lógicamente, el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari.

El británico, Mercedes y el jefe del equipo, Toto Wolff, parecían formar un equipo robusto y a su vez inseparable, pero después de esta campaña, el siete veces campeón del mundo tomará un rumbo diferente. Una sorpresa negativa para director austriaco, aunque eso se aplica principalmente al momento del anuncio.

"Por supuesto que sabía que la historia de Lewis en Mercedes terminaría en algún momento, lo que hace que el momento me sorprenda más que la noticia en sí".

"Con el contrato a corto plazo que firmamos, el acuerdo uno más uno, sabíamos que quizá sólo estaríamos un año más juntos. Cuando nos separamos en diciembre, la idea seguía siendo que continuaríamos juntos. Durante el invierno, parece que algo cambió con él y pues está bien. El momento de anunciar algo así al principio de la temporada es la sorpresa", añadió.

El hecho de perder a uno de sus pilotos de forma repentina y sin aviso previo, no es algo nuevo en Mercedes, ya que el propio Wolff, al hablar de caso Hamilton, reconoció que le recordaba a la salida de Rosberg justo después de que el alemán consiguiese proclamarse campeón del mundo en la temporada 2016.

Según varias voces, Nico Rosberg comunicó su adiós a Mercedes y a la F1 al austriaco por teléfono, pero él todavía jefe del equipo de Brackley lo niega: "Eso no es cierto, no ocurrió por teléfono. Volamos juntos de vuelta de Kuala Lumpur y ya entonces supe que le pasaba algo porque no quería que durmiera, sino que habláramos".

"Cuando aterrizamos y nos sentamos en la sala de estar, se armó de valor y me dijo: 'No quiero más, se acabó'. Me sorprendió tanto el momento de decírmelo como ahora con Lewis".

"Entonces fue porque Nico se había proclamado campeón del mundo, lo había conseguido todo y tenía un contrato de dos años todavía en el bolsillo. Con Lewis, es todo sorprendente porque estamos a punto de empezar la temporada juntos", dijo haciendo una comparación.

Si bien es cierto que ambas salidas son comparables en cierto modo para el director de Mercedes, la realidad es que seguramente la de Lewis Hamilton sea más sorprendente y dolorosa que la de Nico Rosberg, ya que se va un piloto que ha ganado seis títulos de piloto y ocho más de constructores junto a ellos, alguien que ya es historia crucial de la escudería alemana.

