Wolff avisa: "Lo que se ve en pista solo es la punta del iceberg"

El inicio de la temporada 2023 de Fórmula 1 para el equipo Mercedes no ha sido el esperado, aunque consiguieron subir al segundo escalón del podio con Lewis Hamilton en el Gran Premio de Australia. Desde Brackley ya reconocen que se equivocaron en seguir con el concepto de ir casi sin pontones en su W14, y miran con esperanza al futuro después de los pequeños destellos de calidad que han mostrado.

El director de la escudería germana, Toto Wolff, es consciente de todos los problemas que han afectado a los de la estrella, y por eso era el primero que salía a declarar cuando las cosas no iban bien. Ya con tres grandes premios disputados, el máximo responsable del conjunto hace balance, y repitió las mismas palabras con las que comenzó el año.

El austriaco dijo: "Hasta ahora ha sido difícil, con la forma en que hemos desarrollado el coche, teníamos la esperanza de solucionar nuestros problemas del año pasado, y nos hemos dado cuenta de que no estábamos saliendo de donde esperábamos. Dicho esto, no nos sentimos con derecho a nada, esta es la competición más dura del mundo, y no sería un reto tan fantástico si fuera fácil".

"Tras tres carreras de la temporada, creo que hemos visto que un equipo [Red Bull] está marcando la pauta. Sin embargo, en Australia, vimos destellos de rendimiento en nuestro coche que nos animan para la próxima parte de la temporada", continuó Wolff. "En términos de desarrollo del monoplaza, es alentador ver que en tres carreras lo entendemos mucho mejor, hemos definido una dirección clara hacia dónde debemos ir, y creo que estamos en la trayectoria correcta. Tenemos que consolidar nuestra comprensión, y espero que en las próximas carreras podamos dar otro paso".

Por eso, el jefe de Mercedes puso énfasis en todo el trabajo que se estaba haciendo entre bambalinas, y avisa de lo que viene: "La máquina sigue funcionando en Brixworth y Brackley a un ritmo rápido, lo que se ve en la pista es solo la punta del iceberg, pero el rendimiento del coche y de la unidad de potencia se hace en estas dos fábricas. La mentalidad es fantástica, el espíritu está ahí y veo mucho entusiasmo".

"Creo al cien por cien en nuestra organización, porque nuestra perspectiva no se centra siempre en un solo fin de semana de carrera, ni siquiera en una sola temporada", comentó. "Se trata de intentar desarrollar nuestra capacidad para tener éxito a lo largo de varios años, reconociendo al mismo tiempo el hecho de que nunca vas a ganar todas las campañas, porque ningún equipo deportivo lo ha conseguido nunca".

"También es importante mantener el rumbo y no oscilar demasiado entre la exuberancia y la depresión, seguir siendo racionales y creer en nuestra trayectoria, creer en la capacidad del equipo. Habrá contratiempos, pero también mejoras y mucho trabajo que nos ayudarán a acercarnos a la cabeza", concluyó el máximo responsable de los de las flechas de plata, que están en la tercera posición del campeonato del mundo de constructores.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!