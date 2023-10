La ausencia de Wolff llevó a situaciones "desagradables" en Mercedes

El austriaco se vio obligado a ausentarse de los grandes premios en Japón y Qatar después de que se operase la rodilla tras un accidente de bicicleta. Mientras que Toto Wolff seguía de cerca lo que pasaba desde su casa, y vio cómo Lewis Hamilton y George Russell protagonizaban unos duelos encarnizados.

En Suzuka, ambos estuvieron a punto de chocar en una lucha y se escucharon unos acalorados mensajes por radio, mientras que en Losail se tocaron en la primera curva, y el director de Mercedes dijo que bromearon internamente sobre eso mientras que él estaba ausente, pero que era solo una coincidencia.

"No lo creo", dijo cuando Motorsport.com le preguntó sobre si su ausencia había sido un factor determinante en la pelea entre ambos pilotos. "También nos hemos reído de eso en el equipo, pero no creo que tenga ningún efecto. Pienso que estamos compitiendo con los de arriba, y tenemos el olfato puesto en los que están delante, con los McLaren y Max [Verstappen] ahí, así que, en cualquier caso, nunca lo sabremos, ya estoy de vuelta".

No obstante, los incidentes entre Lewis Hamilton y George Russell no están debajo de la alfombra tan rápidamente, y Toto Wolff aseguró que habían abordado lo que pasó: "Hubo algunas situaciones, digamos, desagradables de las que hemos hablado, y muchos puntos que dejamos escapar, pero no hay nadie más consciente que los pilotos".

"A veces, necesitas esos momentos para recalibrar, reacondicionar y evitar situaciones similares en el futuro, pero son pilotos de carreras, compiten duro. Su primer rival es su compañero de equipo y, por lo tanto, lo veo con una postura relajada, y estoy de vuelta", continuó el austriaco.

Aunque el responsable de los alemanes siguió todo desde su hogar en Mónaco, tuvo que evitar involucrarse demasiado porque eso habría sido injusto para los que están en pista: "Estaba conectado, tengo un aparatoen casa, así que participé en todas las reuniones y conversaciones durante la carrera, pero hay que dejar que ellos piloten el 'avión'".

"Cuando estoy a distancia, siempre me retiro un poco porque estás distante, no miras las caras, no ves lo que pasa con los que te rodean, y te sientes distante. No es algo que me guste, pero era una necesidad", concluyó el director del equipo que consiguió ocho títulos mundiales de constructores consecutivos.

