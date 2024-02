En Williams creen que Visa Cash App RB y Stake perjudican a la F1

El jefe de equipo de Williams, James Vowles, no está de acuerdo con el camino tomado por Sauber y AlphaTauri en este 2024 y no se imagina ni por un momento cambiar el nombre de su equipo por razones de patrocinio. El histórico nombre Williams debería permanecer sea como sea, y esa es también la opinión del propietario Dorilton Capital.

Sauber y el equipo menor de Red Bull han renunciado a sus identidades para el próximo curso. La escudería suiza utilizará el nombre del casino online conocido como Stake durante dos años, antes de que Sauber empiece a colaborar con Audi a partir de 2026. Aunque siendo justos, su nombre hasta ahora, Alfa Romeo, también era un simple patrocinador.

AlphaTauri, anteriormente llamado Toro Rosso, ha ido un paso más allá y le ha puesto a su equipo el nombre de dos patrocinadores, dejando sólo dos letras al final del mismo para indicar su identidad verdadera: Visa Cash App RB.

Williams se quedó un poco atrás económicamente en los últimos años y le habría venido bien una inyección de liquidez, pero para el jefe del equipo, Vowles, un cambio de nombre está fuera de cualquier opción: "Es una de las marcas más importantes del automovilismo y de todo el Reino Unido. No tengo ningún deseo de cambiar eso, ni tampoco Dorilton, porque significa mucho".

Quiere preservar el legado del fundador del equipo, Frank Williams, ya fallecido. Eso también se puede ver en el nuevo diseño del FW46 para la temporada 2024 de Fórmula 1, que se presentó el pasado lunes en Nueva York.

"Si te fijas en la parte trasera, puedes ver su marca sutilmente incrustada", dice. "Realmente quería tener su marca en el coche. Quería demostrar que no estoy aquí para sustituirle, estoy aquí para continuar el legado de Williams".

Vowles subraya que sería "un idiota" si simplemente tirara por la borda "el tremendo legado" de Williams. "¿Por qué harías eso? Sigue creando una marca que está muy viva a día de hoy. Y creemos que ése es uno de nuestros puntos fuertes en comparacaión con los demás".

Williams se fundó en 1977, lo que la convierte en la tercera escudería con la mayor tradición en la Fórmula 1 después de Ferrari y McLaren. El equipo de Grove ha ganado nueve títulos de constructores y siete de pilotos, así como también tiene 114 victorias y 128 poles.

Aunque Visa Cash App RB no puede presumir de tanta historia ni siquiera con sus anteriores identidades como AlphaTauri, Toro Rosso y Minardi, el nuevo cambio de nombre ha borrado esencialmente toda su historia, según Vowles.

"Todavía no conozco el nuevo nombre de AlphaTauri, aunque estuve en la reunión previa de la Comisión de Fórmula 1 y lo dijeron. Pero no importa. Tienen nombre nuevo y eso es parte del problema. No tiene herencia, no tiene peso en mi mente".

Y subraya: "Con el paso de los años, del crecimiento y de que gran parte del mundo confíe en ti y te siga, creas un legado". Y por eso Williams es tan importante para él: "Fue el primer equipo que realmente empecé a seguir. Y quiero preservar eso porque es una fortuna, no una debilidad", concluyó el ahora director del equipo Williams.

