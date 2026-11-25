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Oficial: Williams superó el límite presupuestario en 2025 y Alpine también infringió las reglas

La FIA detectó un exceso de gasto menor y una infracción de procedimiento en Williams. Alpine solo incurrió en una falta de procedimiento. Ambos equipos ya han firmado un acuerdo con la federación.

Pol Hermoso

Editado: 25 nov 2026, 16:28

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James Vowles, Williams

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Casi ocho meses después de empezar a revisar las cuentas de 2025, la FIA ha encontrado a un solo equipo de Fórmula 1 por encima del límite presupuestario: Williams. La escudería de Carlos Sainz y Alex Albon incurrió en un exceso de gasto que la federación califica de "menor" y cometió, además, una infracción de procedimiento. Alpine también incumplió el reglamento financiero, en su caso únicamente por una cuestión de procedimiento.

La FIA revisó la documentación de los diez equipos que compitieron en 2025 y la de Cadillac, que se incorporó a la parrilla en 2026. Nueve de los once cumplieron el reglamento.

También pasaron la revisión los cinco fabricantes inscritos para suministrar las unidades de potencia de nueva generación, cuyos costes de desarrollo y suministro se rigen por un reglamento financiero propio desde 2023.

La federación describió el proceso como "muy minucioso e intenso". Parte del trabajo consiste en determinar cómo se contabilizan determinadas actividades de desarrollo, una decisión que exige entender primero en qué consisten desde el punto de vista técnico. Según la FIA, todos los equipos y fabricantes colaboraron y actuaron "de buena fe" durante la revisión.

Qué significa que Williams se haya pasado del límite por un exceso "menor"

La palabra "menor" tiene un significado preciso en el reglamento financiero de 2025: los gastos computables de Williams superaron su límite por menos de un 5%. El comunicado de la FIA no concreta cuánto se pasó la escudería. Ese porcentaje define la categoría de la infracción y deja margen para sanciones económicas, deportivas o ambas.

El límite presupuestario, conocido como límte presupuestario (cost cap en inglés), entró en vigor en 2021 para contener el gasto y estrechar las diferencias entre equipos. En 2025, el reglamento partía de 135 millones de dólares para un calendario de 21 grandes premios y añadía 1,8 millones por cada cita adicional. Con 24 carreras, la referencia ascendía a 140,4 millones antes de aplicar el ajuste por inflación. El tope se calcula sobre los gastos que el reglamento considera computables. Entre las partidas excluidas están los sueldos de los pilotos y los gastos directamente atribuibles al marketing.

Ahí está la diferencia entre los dos expedientes. A Williams se le atribuye haber rebasado el tope y haber incumplido una obligación de procedimiento. En Alpine, el único hallazgo fue de procedimiento. La FIA tampoco especificó en su comunicado qué obligación incumplió cada equipo.

Qué acordaron Williams y Alpine con la FIA

Williams cifró el exceso en 627.000 libras, un 0,48% por encima de su límite de 2025. Según el equipo, el desfase se debió a gastos administrativos derivados de cambios en su estructura societaria. Williams entendía que esos costes quedaban fuera del tope y, tras hablar con la FIA, aceptó que debían contabilizarse. El acuerdo incluye una multa cuyo importe el equipo no ha revelado y una reducción del 1,5% en sus pruebas de túnel de viento y simulación aerodinámica (CFD) durante doce meses.

La Administración del Límite Presupuestario cerró los dos casos mediante sendos acuerdos de aceptación de la infracción, conocidos como ABA por sus siglas en inglés. Alpine firmó el suyo el 11 de noviembre y Williams, el día 23. El comunicado confirma ambas fechas y deja sin detallar las condiciones pactadas.

La FIA puede recurrir a esta vía ante una infracción de procedimiento o un exceso de gasto menor. Si el exceso alcanza el 5%, el reglamento obliga a remitir el caso al panel encargado de juzgar estas infracciones. Si el panel confirma un exceso de esa magnitud, debe imponer una deducción de puntos en el Mundial de Constructores.

Red Bull ya mostró hasta dónde puede llegar una sanción por un exceso considerado "menor". Por superar el límite de 2021, el equipo de Milton Keynes aceptó en 2022 una multa de siete millones de dólares y una reducción del 10% en su asignación de pruebas aerodinámicas durante doce meses. En el caso de Williams, las dos cifras que permitirían medir el alcance de la infracción siguen fuera del comunicado: cuánto se pasó y qué consecuencias aceptó en el acuerdo.

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